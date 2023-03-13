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Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk toplumları “Acıda Beraber-Gelecek İçin Beraber” sloganıyla Türkiye ve Suriye yaşanan depremlerde ve Yunanistan‘daki tren kazası cinayetinde hayatını kaybedenler için her iki toplumdan da onlarca sanatçının katılımıyla iki toplumlu konser düzenliyor

İki Toplumlu Konser: ACIDA BERABER – GELECEK İÇİN BERABER

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yeniçağ haber
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Açıklama şöyle;

“Biz Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki deprem faciasında ve Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilecek açık bir konserde seslerimizi birleştiriyoruz. Hayatını kaybedenler arasındaki yurttaşlarımızı özel olarak saygıyla anıyoruz.

Geride kalanların acılarına ortak olmak ve aynı zamanda hayatını kaybedenler için adalet istemek için birlikte şarkılarımızı söylüyoruz. Acıda sınırlar yoktur, ancak yaşam hakkını koruması gerekenlerin somut sorumlulukları vardır.

Konserde Türkiye’deki ve Suriye’deki depremzedeleri destekleme amacıyla kuponla yardım toplanacaktır.
Katılımcılar:

• Şarkıcılar:

Ahmet Okan, Andreas Elesnitsalis, Anita Konstantinu, Arda Gündüz, Dimitris Fanis, Dimitris Mesimeris, Dimitris Surulas, Dimitra & Andreas Botros, Hasip Akgürgen, Frideriki Tombazu, İki Toplumlu Barış Korosu “Lena Melanidou”, Katerina Parashu, Kıbrıs Havaları Derneği, Kostas Nathanail, Kulis Theodoru, Let’s Sing Together Band, Maria Konstantinu, Mustafa Tozakı, Niyal Öztürk, Paris Parashu, Savvas Hrisostomu, Seren Coşaner, Umut Albayrak, Yorgos Kaloyiru.

• Şiir:

Alasyos (Andreas Hrisanthu), Arif Albayrak, Cemay Müezzin, Emel Kaya, Mihalis Hristofidis, Neşe Yaşın, Yorgos Papakonstantinu, Tuğçe Tekhanlı, Antreas Parashos, Tamer Öncül.

• Organizatörler:

Kültür Hareketi (Kinisi Politismu), Kıbrıs Barış Konseyi, Makridromos, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Yazarlar Birliği, Kıbrıs İki Dillilik Derneği, Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte, Kıbrıs Doktorları, Sosyo-kültürel Grup “Enorasis”, İki Toplumlu Barış Korosu “Lena Melanidou”.

• Destekleyenler: Social Innovation

Konser Lefkoşa Belediye Başkanları Sayın Konstantinos Yorgacis ve Sayın Mehmet Harmancı tarafından desteklemektedir.

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