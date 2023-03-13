“Deprem ülkesinde nükleer santrali durdurun”

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, Fukuşima Nükleer Santral kazasının 12. Yıldönümünde basın açıklaması yaptı. Siyasi proje olarak hayata geçirilmeye çalışılan nükleer santralların parti programlarından ve ülke gündeminden çıkartılması istenen açıklamada, “İnsanlara, çevreye ve doğaya zarar veren yatırımlardan biran önce vazgeçilmelidir. Kamusal politikalar acilen devreye sokulmalıdır. Rant odaklı, hiçbir kamu yararı olmayan acele ile hayata geçirilmeye çalışılan politikalar terk edilmeli, maliyeti ne olursa olsun siyasi hesaplar bir yana bırakılarak nükleer santral durdurulmalıdır” denildi.

“ÜLKEMİZ VE KOMŞU ÜLKELERDE TEDİRGİNLİK ARTTI”

Japonya’da, 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan tsunaminin, doğa olaylarından etkilenmemesi için her tür önlemin alındığı Fukuşima Daiici Nükleer Santrali’nde faciaya yol açtığı belirtilen açıklamada, “Santralın üç reaktöründe yaşanan çekirdek erimesiyle atmosfere ve okyanusa salınan radyoaktif maddeler binlerce canlının hayatına mal olmuş, çevre katliamı yaşanmıştır. Fukuşima nükleer kazası; ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın, ne kadar sağlam inşa edilirse edilsin nükleer santralların barındırdığı risklerin bertaraf edilemeyeceğini gözler önüne sermiştir. Çernobil’in ardından nükleer santralların itibarını yerle bir etmiştir. Rusya–Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünya üçüncü bir nükleer facianın eşiğine sürüklenirken, nükleer santral sahibi birçok ülke enerji politikalarını gözden geçirme kararı almıştır. Ancak küresel enerji ve iklim krizi bahane edilerek nükleer santrallar bir anda “temiz enerji”, “yeşil enerji” sınıfına dahil edilmiştir. Fukuşima faciasının sonuçları hafızalarda tazeliğini korurken ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş, 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay merkezli büyük deprem felaketleri, fay hatlarına yakın olan Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın (NGS) barındırdığı ciddi deprem riskini ortaya koymuştur. Fukuşima benzeri bir kazanın neden olacağı felakete ilişkin ülkemiz ve komşu ülkelerde tedirginlik artmıştır. Kamuoyunun, depremin verdiği uyarıyla nükleer santral inşaatı ve nükleer santral projelerinin acilen durdurulması beklentisi ise ne yazık ki bilimsel ve teknik verilere rağmen henüz karşılık bulamamıştır.” denildi.

“AKKUYU NGS ECEMİŞ FAY HATTINA SADECE 30 KM UZAKLIKTA”

Akkuyu NGS’nin inşaat sahasının, aktif olan Ecemiş fay hattına sadece 30 km uzaklıkta bulunduğunun bilindiği ifade edilen açıklamada, “Yer bilimciler tarafından ise tarihte büyük yıkımlara neden olan ve her an kırılması beklenen; Ölüdeniz fayı ve Kıbrıs bindirme fay hattına yakınlığının ise şiddetli deprem ve buna bağlı tsunami riski yaratacağı uyarısı yapılmaktadır. Dolayısıyla nükleer santralın yer seçimi, zamanında yapılan depremsellik analizleri de bilimsel veri niteliğini artık yitirmiştir. Meslek odaları ve bağımsız denetçilerin alınmadığı Akkuyu NGS inşaat sahasında nasıl bir faaliyetin yürütüldüğü, ne tür bir denetimin yapıldığı bilinmemektedir. Yaşamsal tehlike barındıran santral ile geleceğimiz Rus Şirketi’ne teslim edilmiştir. Daha öncede önemle altını çizdiğimiz gibi; fay hatları yakınına inşa edilen nükleer santrallarda güvenliğin sadece binanın beton kalitesi ile sağlanamayacağı gerçeği ortadadır. 21 yıllık iktidarı boyunca nükleer enerji ve nükleer silah sahibi olmak hayalinin peşinde koşan AKP iktidarı; ülkemizi nükleer lobilerin pazarı haline getirmiştir. Akkuyu NGS inşaatında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen santralın ilk ünitesini 2023 Türkiye Genel Seçimlerine yetiştirmek için tüm imkânlarını seferber etmiştir. Sinop İnceburun ve Kırklareli İğneada’da kurmayı planladığı nükleer santral projeleri ile küçük modüler nükleer santralların enerji üretim sürecinde yerini alması için temaslarda bulunduğunu duyurmuştur. Cumhuriyet tarihinin en kritik genel seçimine sayılı günler kalmıştır. 21 yıllık iktidarının en zor seçimine hazırlanan siyasi iktidar, seçim yatırımı olarak gördüğü nükleer santralları propaganda malzemesine dönüştürmüştür. Muhalefet partileri de Ortak Mutabakat Metini’nde seçim halkın beklenti ve umutlarını boşa çıkarmıştır. Akkuyu Nükleer Santralı’nın kapatılması yönünde herhangi bir taahhütte yer verilmeyen metinde daha güvenli ve daha hızlı inşa edilebilir yeni nesil küçük modüler reaktörler kurulacağı ilan edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

“UCUZ ELEKTRİK ENERJİSİ SAĞLANACAĞI SÖYLEMLERİ İSE GERÇEKLERİ YANSITMIYOR”

Açıklama şöyle devame etti;

“Siyasi iktidarın mevcut anlayışının devamı niteliğinde olan bu açıklamalar ile uygulanan politikaların biraz daha iyileştirilerek devam edeceği anlaşılmıştır. Halkın ve çevrenin değil sermayenin öncelenmesi üzüntü yaratmıştır. Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesi sadece ülkemizi değil, bulunduğumuz tüm bölgeyi yaşamsal olarak tehdit edecektir. Bilimsel gerçekler, ülke çıkarları, toplumun beklentilerine yanıt vermeyen politikalarla ülkemiz adım adım nükleer santral bataklığa dönüştürülmeye çalışılmaktadır.Yıllardır ısrarla vurguladığımız gibi; nükleer santrallar, yatırım ve işletim maliyeti yüksek, güvenlik ve atık sorunu çözülmemiş, ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda bizleri santralları inşa eden ülkelerle her an karşı karşıya getirecektir. Yaşanacak olası bir kaza, düzenlenecek bir saldırıda ya da deprem gibi doğal afetler sonucunda geri dönülmez bedeller ödetecektir. Doğalgaz ve petrol açısından bağımlı olduğumuz Rusya’ya ülkemizi daha da bağımlı kılacak; ülke topraklarımızda Rusya santral sahibi olacaktır. Siyasi iktidarın nükleer santraldan ucuz elektrik enerjisi sağlanacağı söylemleri ise gerçekleri yansıtmamaktadır. Siyasi bir proje olarak hayata geçirilmeye çalışılan nükleer santrallar parti programlarından ve ülke gündeminden acilen çıkartılmalıdır. İnsanlara, çevreye ve doğaya zarar veren yatırımlardan biran önce vazgeçilmelidir. Kamusal politikalar acilen devreye sokulmalıdır. Rant odaklı, hiçbir kamu yararı olmayan acele ile hayata geçirilmeye çalışılan politikalar terk edilmeli, maliyeti ne olursa olsun siyasi hesaplar bir yana bırakılarak nükleer santral durdurulmalıdır. Nükleer kazalar, depremler, seller, heyelanlar, yangınlar, maden kazalarında ölümlerin kader olmadığını hatırlatıyor, Fukuşima’da ve 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.”