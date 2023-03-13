Fukuşimayı unutmadık, nükleer santral istemiyoruz

YKP’nin de birleşeni olduğu Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Avrupa Komisyonu‘nun 2021 Türkiye’ye ilişkin raporunda yer alan Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili maddeyi hatırlatarak, olası bir depremde meydana gelecek olan tehlikelere dikkat çekti ve projenin sonlandırılması gerektiğini vurguladı

Yazılı açıklama yapan platform, şehirleri ve köyleri yerle bir eden depremin ardından Türkiye ve Suriye’de sevdiklerini, evlerini ve topraklarını kaybeden insanlara başsağlığı diledi ve dayanışma belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu olarak, şehirleri ve köyleri yerle bir eden depremin ardından Türkiye ve Suriye’de sevdiklerini, evlerini ve topraklarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyor ve dayanışmamızı ortaya koyuyoruz.

Bu trajedi, tüm bölge için bir depremin tekrarından kaynaklanan yüksek riskin ve bunun Ekim 2023’te faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu nükleer santrali üzerindeki etkisinin altını çiziyor ve doğruluyor. Kıbrıs’ın dört bir yanından üyelere sahip olan Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Akkuyu nükleer santralinde meydana gelebilecek büyük bir deprem olasılığına ve hasarların etkisine vurgu yaparak, uzun bir süredir tüm çabasını Kıbrıslıların farkındalığını artırmaya yönelik olarak yürütmektedir. Aynı zamanda hem kendi halkı hem de komşu ülkelerdekiler için yüksek riski göz önünde bulundurarak planlarını iptal etmesi için Türkiye Hükümetine baskı yapmak üzere Avrupa Parlamentosu üyeleriyle temas halindeyiz.

Avrupa Komisyonu, 2021 Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin Raporunda1 (madde 4) “…Türk Hükümetine, Akkuyu nükleer santraline ilişkin planlarını durdurması ve Akkuyu nükleer santraliyle ilgili başka gelişmeler hakkında komşu ülkelerin hükümetleri ile istişare etmesi çağrısını yineler. Şiddetli depremlerin olabileceği bir bölgede yer alacak olan Akkuyu projesi, sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturacaktır”

O zamandan beri, Komisyonun görüşlerinin dikkate alındığına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu son trajediden sonra Rosatom’un yani inşaat şirketinin bir sözcüsünün fabrikaya herhangi bir zarar görülmediği söylemesi şaşırtıcıdır.

Bu oldukça yanıltıcıdır. Fukuşima’da (11 Mart 2011) nükleer santrali yok edenin deprem değil, ardından gelen tsunami ve bunun sonuçlarının güç kaynağını ve dolayısıyla soğutma sistemini kesintiye uğrattığını unutmamalıyız.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, tüm siyasi partileri, bilim ve çevre örgütlerini ve sivil toplumu çabalarını birleştirmeye ve Türkiye hükümetine Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için baskı yapmaya çağırıyor. Aynı zamanda, aynı inşaat şirketi Rosatom tarafından Mısır’da bir nükleer santral inşa edilmesini kınıyoruz.

Nükleerden arındırılmış bir Akdeniz vizyonumuzu güçlendiriyoruz!