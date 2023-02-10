Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

1- Akansoy “İsim değişikliği ile sadece kendimizi kandırıyoruz”

a) İsim değişikliği Tc seçimlerine yönelik kandırmaca,

b) Olmayan devlete isim aranmakta,

c) İsim değişikliği ile zaman kazanmak istiyorlar,

d) Bir 30 sene de bununla oyalanırız,

e) Sonunda Kıbrıs islam devleti gelir herhalde

2-Erhürman “Sn Oktayın Kıbrıs Türk Devleti demeyi tercih etmesi ilginç”

a) Sn Oktayın kafasında bir şey var,

b) Her şeye onların karar vermesi ilginç,

c) Bu isim de ilginç olabilir,

d) Oktay söylemişse bir bildiği var,

e) Bir yerlere mesaj veriyor yine.

3-Arıklı “Artık dönülmez kutlu bir yola girmemiz kesinleşti”

a) Adım adım islam devletine doğru,

b) Kutlu yol mutlu yoldur,

c) Erkek egemen devlette doğru,

d) Haydi namaza,

e) Sonunda sizleri yola getireceğiz,

4- Erhürman “Telaşa gerek yok bu sadece bir hatırlatma”

a) Heyecanlanmayın bu sadece şaka,

b) Şimdilik bir şey yok, daha zamanı var,

c) Yalakalar heyecanlanmayın bir şey olacağı yok,

d) Oktay Konuşur siz ne heyecanlanırsınız,

e) Bana sormadan bir şey olmaz heyecanlanmayın,

5- Elçi “TC ile KKTC arasındaki tek hukuk kardeşlik hukukudur”

a) Hukuk guguk yok aramızda biz kardeşiz,

b) Ben kardeşlik hukukunu inşa etmek için geldim,

c) Kardeş dediysem de TC büyük kardeş yani ağabey,

d) Kıbrıs Türk Devletinde aramızdaki hukuk da değişecek tabii,

e) Hukuka gerek yok aramızda biz ricaile de hallederiz işlerimizi,

6- Arıklı” Şükür kurulduğumuz zaman devletin adının değişeceğini söylemiştik”

a) Ee biz her şeyi biliriz,

b) Bize burada ne için var olduğumuzu söylerler,

c) Bizi buraya boşuna göndermediler,

d) Benim bütün öngörülerim bir bir gerçekleşiyor,

e) Şimdi devlet olacağız işte.

7- Ticaret odası “En sert eylemleri gündeme getireceğiz”

a) Ticaret odası serttir,

b) Biz yaparsak sert eylem yaparız,

c) Ticaret Odası yumuşak eylem nedir bilmez,

d) Eniştem duysun artık biz da eyleme başlıyoruz,

e) Arada bir konuşalım da demesinler Ticaret Odası yoktur.

8- Oktay BM’ ye “Türk Devletini tanıyın“

a) KKTC yi tanımadınız bari Kıbrıs Türk Devletini tanıyın,

b) Adını değiştirdik belki tanırsınız,

c) KKTC forever rahmetli oldu,

d) KTD forever var artık,

e) Bunu da tanımazsanız başka bir ad buluruz biz, işimiz bu .