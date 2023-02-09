Güneyde seçimin ikinci turuna doğru – Özkan Yıkıcı

Deprem öncesi gün Pazar, Kıbrısın güneyinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. İlk tur simgesiyle tamamlandı. Seçimin ilk sonuçlarıyla genel bir analiz de Pazar gecesi Beş Şubat günü yaptım. Ardından deprem Türkiye ile Suriyeyi vurdu. Öylesine vurdu ve Kuzey Kıbrıslı nice insanın da faciyada yeri oldu, ozaman gündem feryat ve acıların içinde boğuldu. Kıbrıs seçimlerinde kalınan ve devamı da unutuldu. Oysa Güneydeki seçimlerde ikinci tur devamı çıktı. Devamında da Mavromadis ile Frisdodululist kaldı. Daha da önemi, her yıl ikinci tura adayını sürükleyen DİSİ şimdi ikinci turda desteklediği kişi yok. Daha da vahimi, DİSİNİN dışltaladığı ve deyim yerinde ise suçladığı Hrisdoduludis ikinci turda kalırken, Disinin adayı ilk tura veda ediyordu. Bir anlamda salt DİSİ deyil, egemen merkezi yönetim siyasal blok geleneği kırılganlık yaşıyordu. AKEL kendindenn olmayan ve merkezi bir birokratı desteklerken, öteki ikinci tura kalan kişi de partisinden ayrılıp, aforoz edilen şahsın olma seçkilerine gelindi. Seçime ise artık günler kaldı. Tam da bu durum olurken, daha bir merak uyandıracak tavır Disiden geldi: ikinci turda seçmenini serbes braktı. Yapılan hangi aday trcih sorusu ise ağırlıklı Mavromadisin olduğu da nalaşılıyor. İkinci tur, bu havaya bürünürken, sonucu kadar, ondansonra partiler iç eksenlerdeki gelişmeler de merak uyandıracak dereceye geldi.

Deprem, faciyası, acıları ve tartışılan birçok yönüyle gündeme her tip insanı içine aldı. Öylesi kötü sonuçlar olup etkileri yaygın haldedir ki herkesin acı bekleme ve umut uma ikileminde beklentilere sürüklüyor. Sonuçların daha uzayacağı kesin. Buna ek olarak intrnete varan sansürlemeler ve baskıalr ise yetmezmiş gibi acil durum ile seçimin ne olacağı soruları da konuyu epey ağırlaştırdı. Ağırlaştırma ve acılar ise birçok konunun da gözden kaçırılmasına neden oldu. Kabus ve felaket azaldıkça insanlar braktıkları bazı durumları erinde bulmayacakları da şimdiden kesin. Anastasiyadis veya içsel bazı yasal deyişimler sonucu artık eski eski olmayacak…

Bunlardan biri de Kıbrıs cumhuriyeti başkanı olacak. Herkim olursa olsun, net olan Anastasiyadisin artık başkan olmayacağı kesin. Daha da tartışmasına tanık olacağımız, Anastasiyadisin de desteklediği adayn ikinci turda olmayacağıdır. Bu sonuçla, şimdiden DİSi eski dışişleri bakanına destek vermeyeceğine dayir karar aldı. Karar ayni zamanda öteki adaya da direk desttek olmasa da serbes brakma eyilimi şimdilik Mavromadise yaracağı gibi görülüyor. Ama net öteki gerçek, ilk defa DİSİ kendi adayı olmadan seçilecek adaya destek vererek lider yapacağı dönemi de adanın tarihine yazacaktır.

Seçimle alakalı bundan önceki yazılarımda en azından gelinen aşamayı özet olsa da yazdım. Beklentiler daha çok Mavromadisin ikinci tura kalmayacağı idi. Fakat, özellikle bazı demokratik güçler ve merkez oylar ona yönelince beklenmeyen rakama ulaştı. Daha önceki tüm kamuoyu yoklamalarının Y.5 fazla oy aldı. Burada EDek partisinin sol kanadının da parti kararına rağmen Hrisdodulusa oy vermediği anlaşılıyor. Bu karışık duruma birden DİSİNİN eski dışişleri bakanını en azından destekleyeceği beklenirken de DİSİ alışılmamış şekilde Hrisdodulusun kendine “ihanet” etmesini afetmeyerek resmen serbes brakmayla önemli korkutma mesajını verdi. İşler yoğunlaşacağına benziyor. Özellikle DİSİNİN tarafsızmış gibi olması, diyer bazı örgütlerin de direk Hrisdodulusu desteklemelerine engel olacağı kesin. Ekoloklar şimdiden onlar da tarafsızlık eksenine oturdular. Bazı örgütler ise direk Mavromadise yöneldi. Tüm bunlar yine de ne sonuç verir bilinmez. Güneyde oldukça sağ kabarık oya sahiptir. Annan planında olduğu gibi DİSİ evet kararı alsa da tabanı çoğunlukla hayır verdiği paradoksu da yaşandı. Tüm bu göstergeler, Pazar günü yapılacak ikinci turda işlerin kolay olmadığını gösteriyor. Ama şimdiden net olan DİSİ destekli deneyimi tarihe yazılmasıdır. DİSi AKEL buluşması ise pratikte Kıbrıs sorunundaki bazı ddönemki flört dönemini de hatırlatacaktır.

Derler ya, siyaset kaygan ve her zaman olmazların da olduğu gerçekler deyerleriyle yükseldi. Kıbrısta merkezi çizgili politik ayrışma ağırlığı herzaman alışılmamış itifak ve karşıtları da yaratı ve yaratacaktır. Bakalım ikinci tur bize neleri yorumlatacak.