Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “ Saraydakiler danışman değil personeldir”
- Sarayda olan danışmanların adı değişti,
- Adı personel olunca maaş ödenmiyor,
- Danışmanları ben istihdam etmiyorum,
- Personel dairesine sorun isterseniz,
- Danışacağım biri yok ki danışmanım olsun.
- Osman Ertuğ “ KKTC güneş gibi parlayacak”
- KKTC şu anda karanlık,
- KKTC UBP nin güneşi gibi parlayacak,
- KKTC 2023 de parlayacak,
- KKTC parladıkça insanlar da renkte renge giriyor,
- TC nasıl parladıysa KKTC de öyle parlayacak.
- Amcaoğlu “ Halk fahiş zam yapanları bilecek”
- Zam olsun ama fahiş olmasın,
- Yeğen başkan oldu fahiş zam yapanlar yandı,
- Fahiş zam yapanları biz bilmesek de olur,
- Zam işlerini takip etmek halkın işidir,
- Zam kaçınılmazdır ama halk bilmeli.
- Üstel “ 2027 yılına kadar iktidardayık”
- Fuat bey garanti verdi 2027 ye kadar bizi değiştirmeyecek,
- 2027 ye kadar memleketi tanınmaz hale getireceyik,
- 2027 ye kadar nüfus yapısını da halledeceyik,
- 2027 ye kadar bir sabah hade güle güle demeycekler bana,
- 2027 garantimiz yeni elçidir.
- Üstel “ Çalışanlara iyi artış vereceğiz”
- Daha çok zam için daha çok artış gerek,
- Artış verdik diye kandıracayık kendilerini,
- Artış yapmak elimizde değil ama Fuat bey yardımcı olacak,
- Tabii Fuat bey iktidarda kalırsa bizim de artışlarımız gerçekleşecek,
- İyi artış dediysem de ölmeyecek kadar yeter.
- Tatar “ 2022 KKTC nin gerçek anlamda statüsünün yükseldiği yıl oldu”
- KKTC ni tüm TC muhtarlarına tanıttım,
- KKTC diye bir devlet olmadığı anlaşıldı,
- KKTC statatüsü uçtu uçtu kuş oldu,
- Sayemde KKTC eşit egemen bir statüye kavuştu,
- Tüm dünyaya kim olduğumuzu bildirdim.
- Hasipoğlu “ Onlar konuşur UBP yapar”
- Onlar yani federasyoncular konuşur sadece UBP ise ağlatır,
- UBP burayı las vegas yaptı,
- Onlar konuştukça bizim tahribatlarımız artar,
- Onlar konuşur ama biz emir alır uygularız,
- Onlar konuşur biz gel derler geliriz git derler gideriz.
- Hasipoğlu “ Bizim de anavatanımız Türk devletlerimiz var”
- Kim demiş bizi anavatanımız yok diye,
- KKTC sınırları içindedir bizim Türk devletleri
- KKTC nin 28 idi şimdi 18 Türk devleti var,
- KKTC içindeki Türk devletlerinin egemen eşit olmaları için çalışıyor,
- Bizim anavatanımız Kıbrıs değil, biz burda doğmadık.