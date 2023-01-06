Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

yazarın tüm yazıları -->
Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
48 kişi tarafından okundu

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

  • Tatar “ Saraydakiler danışman değil personeldir”
  1. Sarayda olan danışmanların adı değişti,
  2. Adı personel olunca maaş ödenmiyor,
  3. Danışmanları ben istihdam etmiyorum,
  4. Personel dairesine sorun isterseniz,
  5. Danışacağım biri yok ki danışmanım olsun.

 

  • Osman Ertuğ “ KKTC güneş gibi parlayacak”
  1. KKTC şu anda karanlık,
  2. KKTC UBP nin güneşi gibi parlayacak,
  3. KKTC 2023 de parlayacak,
  4. KKTC parladıkça insanlar da renkte renge giriyor,
  5. TC nasıl parladıysa KKTC de öyle parlayacak.

 

  • Amcaoğlu “ Halk fahiş zam yapanları bilecek”
  1. Zam olsun ama fahiş olmasın,
  2. Yeğen başkan oldu fahiş zam yapanlar yandı,
  3. Fahiş zam yapanları biz bilmesek de olur,
  4. Zam işlerini takip etmek halkın işidir,
  5. Zam kaçınılmazdır ama halk bilmeli.

 

  • Üstel “ 2027 yılına kadar iktidardayık”
  1. Fuat bey garanti verdi 2027 ye kadar bizi değiştirmeyecek,
  2. 2027 ye kadar memleketi tanınmaz hale getireceyik,
  3. 2027 ye kadar nüfus yapısını da halledeceyik,
  4. 2027 ye kadar bir sabah hade güle güle demeycekler bana,
  5. 2027 garantimiz yeni elçidir.

 

  • Üstel “ Çalışanlara iyi artış vereceğiz”
  1. Daha çok zam için daha çok artış gerek,
  2. Artış verdik diye kandıracayık kendilerini,
  3. Artış yapmak elimizde değil ama Fuat bey yardımcı olacak,
  4. Tabii Fuat bey iktidarda kalırsa bizim de artışlarımız gerçekleşecek,
  5. İyi artış dediysem de ölmeyecek kadar yeter.

 

  • Tatar “ 2022 KKTC nin gerçek anlamda statüsünün yükseldiği yıl oldu”
  1. KKTC ni tüm TC muhtarlarına tanıttım,
  2. KKTC diye bir devlet olmadığı anlaşıldı,
  3. KKTC statatüsü uçtu uçtu kuş oldu,
  4. Sayemde KKTC eşit egemen bir statüye kavuştu,
  5. Tüm dünyaya kim olduğumuzu bildirdim.

 

  • Hasipoğlu “ Onlar konuşur UBP yapar”
  1. Onlar yani federasyoncular konuşur sadece UBP ise ağlatır,
  2. UBP burayı las vegas yaptı,
  3. Onlar konuştukça bizim tahribatlarımız artar,
  4. Onlar konuşur ama biz emir alır uygularız,
  5. Onlar konuşur biz gel derler geliriz git derler gideriz.

 

  • Hasipoğlu “ Bizim de anavatanımız Türk devletlerimiz var”
  1. Kim demiş bizi anavatanımız yok diye,
  2. KKTC sınırları içindedir bizim Türk devletleri
  3. KKTC nin 28 idi şimdi 18 Türk devleti var,
  4. KKTC içindeki Türk devletlerinin egemen eşit olmaları için çalışıyor,
  5. Bizim anavatanımız Kıbrıs değil, biz burda doğmadık.
Önceki İçerik
Kadınlar belirlenen ideoloji ekseninde araçsallaştırılır – Hare Yakula
Sonraki İçerik
BİZİM GAVEHANE
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Yazarın tüm yazıları

Devamını Göster
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,233TakipçilerTakip Et
89AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
40 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:46
Video thumbnail
39 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
39:59
Video thumbnail
38 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:01:05

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

YKP basın açıklamaları

Devamını Göster