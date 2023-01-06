BİZİM GAVEHANE

Merhaba .. Hani söz verdiydik bizim gaveci güzeline bu geçen seçim furyasını konuşacağımızı ama onuttuk. Gideyim bugün gonuşalım bakalım. Gerçi fırça yeyceyik ama neyisa dayanacayık dedim ve gavenin yolunu tuttuk. Saat daha günün sabahı. Ama baktım kapı gındırık.. Çaldım kapıyı:

Buba nerdesin ben geldim,

Kimsin bre sen, garannık ortdalık farkedemedim,

Ma hakikaten tanımadın beni,

Hah şindi tanıdım seni sesnden mallim. Ma hani sen geleceydin o panayırın içinde gonuşalım, gayboldun

Ya sorma bizim toruncuk hasda oldu onunla uğraşırdım,

Yoksa sen da daldın o panayırın içine,

Yok ciddi çocukla uğraştım, beni bilin ben bu panayırlara gitmem seneler var,

Ee gördün noldu, ortdalık darmadağın yoksa sa göre tamamdır,

BOşver be dayı ne hallerei varsa görsünner, işde türkiya garar verir bunnar oynar,

Oynasınnar mallim oynasınnar yakında oynayacak yer bulamaycaklar,

Öyle den dayı da bunnar zaferrr diye bağırıllar,

Bağırsınnar oğlum biraz daha, yakında bağıracaklar ma başga türlü bağıracaklar,

Başga napan dayı, eyisin,

Oluğu gadarr, hah gaveni yapayım gel otur yanıma da gulaklarım ağırlaştı duymam seni eyi,

Ha ne gonuşacaydık, panayırı… Oldu da bitti maşşallah..

Patırdı gürültü çok, sanki da bir şey gazandılar, işde olmayan belediyeyi gazanmışlar,

Esgisi gitti ha,

Napayım gittiysa, ne eskisinden ne yenisinden bir hayır gelmez,Deme Arif dayı bunnarın projeler böyük,

Proje her tarafları proje olsa ne yazar, memleket battı bunnar proje da proje,

Aslında doğru söylen be dayı, memleketin her yanı çöplük bunnar projeden bahseder,

Ee madem bu yalannarı alan var neden bahsetmesinner, 40 yıldır yalan deye deye bu işi götürüyollar,

Her seçim dönemi yalan üstüne yalan. Yok trafiği, yok kanalizasyonu yok bilmem neyi halledeceklermiş, hani para,

Mallim gerçekte insannar inanmazlar bu yalannara ama menfaatları icabı inanır görünüller,

Tamam inanır görnüllerse ve inanmazlar ne koşdururlar peşlerinden,

Ee kimisine para, kimisinin gızına iş vs vs gollifa çok,

Diyeceğim dayı işde üç beş senede bir vitrini süsleller,

Süsleller da bazan beceremezler daha, aha şeheri gaybettiler,

Ya o işe reyis çok gızdı, çağırdı bizdakını oraya gızdı gendine çok,

Ma karpazı temizlediler gurtarılmış bölge yaptılar,

Memleketin her yanı gurtarılmış bölge deyil be dayı sanki,

Orası öyle da bazıları zanneder ki zafer gazandı. Hiç farkları yok..

Projeler ilemeycek den,

Türkiyalı iş adamlarının o güvercinnik tarafında gurduğu imalathane projesi işleyecek,

Ha o tarafı demişken , eyi bir operasyon oldu o taraftaa, yediler esgi başganları,

Duydum gendi adamlarını getirmişler, çünkü o işlerde yani o mühim projede mamma guvvatlı,

Başga napan dayı, gave nasıl gider, gelen giden var mı,

Bizim o birkaç dane Gıbrıslı galdı ya hani o tarafda işleller , onnar arada uğrar,

Yenilerden yok bişey, gelmezler,

Arada dalallar içeri ama onnar başga bişey isdeller ben da yolladırım, ben de yok diye,

Ne isdeller ki sen de yok,

Bu lasdik terlikli gezenner beyazı içecek yer arar onun için geliller, bazıları nargile isder, bazıları ne bileyim öyle işde,

O parmak arası terlikliler beyazı sokakta da içeller, ne gelsinner içeri ki

Ee malum havalar soğudu sıcak yerde işmek daha ii herhalde,

Onnar üşümez be arif dayı, baksana terliklerle dolaşıllar,

O terlik modaymış onnarın memleketinde,

Doğru diyon paralısı parasısı terlikli, üstten takım elbise ayayında terlik..

Boşver toruncuk eyileşti,

Eyi eyi oynamaya başladı, gideyim da bekler beni yapayım gene gabira

Sen ongarın sabah yemeyini da,

Ben yapmazsam yemez dayı hade eyvallah görüşürük,

Hade güle güle git, aklınlan yollarda basmasınnar seni

Ve evin yolunu tuttum. Görüşrük…