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Polis – Halil Karapaşaoğlu

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Halil Karapaşaoğlu
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Yolda yürüyoruz

Nereden geldiğimizi bilerek

Bizi neyin karşılayacağını bilmeyerek

Yolda yürüyoruz

Uzakta polis arabaları

Arabaların üzerinde mavi kırmızı lambaları

Yanıp sönen

Oradan oraya dönen

 

Bir direnişciye beş polis

İki direnişciye on polis

Üç araba dolusu polis

Üç kişiyiz!

 

Yolda yürüyoruz

Bir zulüm sarılıyor vücuduma

Dilimi arşınlıyor

Dilim karış karış ölçülüyor

Beş polis

On polis

Üç araba dolusu polis

Üç kişiyiz!

 

Konuşmak istiyorum

Hür bir insan gibi ilk kez

Boğulmak esaretin karşısında günbegün

Konuşmak istiyorum

Hür bir insan gibi ilk kez

 

Sesimi duyan var mı?

Tutan…

Çoğaltan…

Esarete karşı başkaldıran…

 

Sesimi duyan var mı?

 

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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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23 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:09
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22 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
01:00:01
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21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:16

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