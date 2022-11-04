Polis – Halil Karapaşaoğlu

Yolda yürüyoruz

Nereden geldiğimizi bilerek

Bizi neyin karşılayacağını bilmeyerek

Yolda yürüyoruz

Uzakta polis arabaları

Arabaların üzerinde mavi kırmızı lambaları

Yanıp sönen

Oradan oraya dönen

Bir direnişciye beş polis

İki direnişciye on polis

Üç araba dolusu polis

Üç kişiyiz!

Yolda yürüyoruz

Bir zulüm sarılıyor vücuduma

Dilimi arşınlıyor

Dilim karış karış ölçülüyor

Beş polis

On polis

Üç araba dolusu polis

Üç kişiyiz!

Konuşmak istiyorum

Hür bir insan gibi ilk kez

Boğulmak esaretin karşısında günbegün

Konuşmak istiyorum

Hür bir insan gibi ilk kez

Sesimi duyan var mı?

Tutan…

Çoğaltan…

Esarete karşı başkaldıran…

Sesimi duyan var mı?