Polis – Halil Karapaşaoğlu

Yolda yürüyoruz
Nereden geldiğimizi bilerek
Bizi neyin karşılayacağını bilmeyerek
Yolda yürüyoruz
Uzakta polis arabaları
Arabaların üzerinde mavi kırmızı lambaları
Yanıp sönen
Oradan oraya dönen
Bir direnişciye beş polis
İki direnişciye on polis
Üç araba dolusu polis
Üç kişiyiz!
Yolda yürüyoruz
Bir zulüm sarılıyor vücuduma
Dilimi arşınlıyor
Dilim karış karış ölçülüyor
Beş polis
On polis
Üç araba dolusu polis
Üç kişiyiz!
Konuşmak istiyorum
Hür bir insan gibi ilk kez
Boğulmak esaretin karşısında günbegün
Konuşmak istiyorum
Hür bir insan gibi ilk kez
Sesimi duyan var mı?
Tutan…
Çoğaltan…
Esarete karşı başkaldıran…
Sesimi duyan var mı?