YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Imagine projesinin tek taraflı ertelenmesini değerlendirdi. Konu ile açıklama şöyle:

2017 yılından beri Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum iki liderin uzlaşısı sonucu Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi, görev yönergesi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüş, BM Güvenlik Konseyi‘nin Kıbrıs ile ilgili 2646 (2022) sayılı kararında da projeden övgü ile bahsedilmiş Imagine projesinin tek taraflı ertelenmesini YKP olarak kabul edilemez buluyoruz…

Proje sayfasındaki bilgiler bu projenin ne kadar değerli olduğunu net şekilde bizlere hatırlatmaktadır:

“2022 itibariyle, 6117 öğrenci ve onlara eşlik eden 714 öğretmen ‘Imagine’ projesi kapsamında gerçekleşen eğitimlere katılmıştır. 518 öğretmen, Barış Kültürü Eğitimi üzerine gerçekleşen tek toplumlu ve iki toplumlu eğitimlere katılım göstermiştir. 92 müdür ise ‘Imagine’ Okul Yöneticilerine Yönelik Konferansa katılım göstermiştir. Programın amacı, Kıbrıs’ta bulunan iki toplum arasında teması arttırmak ve BM dokümanları, kararları ve eylem planları ışığında Barış Kültürü ve Şiddetsizlik üzerine kapsamlı bir anlayış çerçevesinde barışı, anlayışı ve ırkçılık karşıtlığını teşvik etmektir. Ayrıca program, iki toplumdan bireyleri bir araya getiren etkinliklere katılım konusunda daha kısıtlı fırsatlara sahip olan kırsal kesimlere ulaşmayı da amaçlamaktadır.”

İki Toplumlu Teknik Komitelerin çalışma prensipleri ortadayken, böylesi tek taraflı hareketler elbette birçok alanda olumsuz sonuçlarla da doğuracaktır, bunların acı deneyimlerini geçmişte çok yaşadık, Kıbrıslı Türk liderliğini sorumlu hareket etmeye çağırırız…

YKP, böylesi bir projenin tek taraflı durdurulması ile birçok öğrenci ve öğretmenin önemli bir deneyimden, ciddi bir çalışmadan mahrum kalacağının altını çizer, projenin hemen şimdi kaldığı yerden devam etmesi için çağrı yapar…

YKP, projeyi yürüten sendika ve sivil toplum örgütleri ile dayanışmasını ortaya koyar, projenin devam etmesi için mümkün olan tüm katkıyı koymaya hazır olduğunun altını çizer…