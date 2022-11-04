Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- “İzlem Gürçağ “ Nüfusumuz hızla artıyor”
- Durup dururken nüfusumuz artıyor,
- Kıbrıslılar çok çocuk yapmıyor bu nüfus nerden kaynaklanıyor,
- Nüfus arttığına göre daha çok hastane lazım bize,
- Bu nüfus artışı dışardan bize empoze ediliyor ama şükran
- Bizim görevimiz artan nüfusa hastane yapmak..
- Küçük “Amacımız insanımıza sahip çıkmak onları onurlandırmaktır”
- Biz insan odaklı bir partiyiz,
- İnsana sahip çıkmak onlara madalya vermekle olur,
- Partiye hizmet verenlere madalyaları takılacak,
- KKTC forever de madalya da karın doyurur,
- Madalyaları sporcular için yapmıştık ama Sertoğlu nedeniyle partililere vereceğiz,
- Barçın “ Töre şimdi de gündem değiştirmek için madalyalara sarıldı”
- Töre cenazelere katılmakla gündem değiştiremiyor,
- Gündem değişrirme işi Töreye verildi,
- Madalya dağıtımında Tatar safdışı mı yapılıyor,
- Töre birinci adam yerine geçmeye çalışıyor,
- Madalyalar da egemenlik nişanesidir,
- Küçük “ Başarılı vatandaşlara meclis madalyası verilmesi iyi niyetli bir karardır”
- Başarılı vatandaş dediklerimiz elbette bizim adamlardır,
- Meclis madalyası itibar demektir,
- Meclisin tüm kararları iyi niyet taşımaktadır,
- Hangi alanda başarılı vatandaş kim diye soracaksanız icraatlarımıza bakınız
- İş yokluğundan biz da biraz iş gösterelim istedik,
- Tatar “ Bu millet çok acı çekti ama TC nin desteği ile davasından hiç vazgeçmedi”
- Artık anavatan yerine TC diyeceğim,
- Egemen eşit iki devletiz ya biz KKTc onlar TC
- İki devlet bir millet,
- Üç devlet bir millettik ama İlham kardeşim bizi tanımyor,
- Anavatan kelimesini artık gerektiği yerde kullanacağım.
- Erhürman “ Meclisin itibarı, itibarı olmayanlar tarafından korunamaz”
- Meclis zaten gayrı meşrudur, itibarı kalmadı,
- UBP kendi başkanının bile itibarını koruyamadı,
- Meclisin itibarı ancak CTP tarafından korunabilir,
- Beşinci turda zorla seçilen bir meclis başkanı Meclisin itibarından bahsedemez,
- Anayasa ve yasalara aykırı işler çeviren bir hükümet itibardan bahsedemez,
- Özersay “ Güven tazeleyerek yola devam edilecek”
- Bazı arkadaşlar yola yürümemize taş koydu,
- Bazı arkadaşlara güven sorunu oldu,
- Sine i millet yürünecek yoldur,
- Yol uzun yorulanlarla yolumuzu ayıracağız,
- Taşlı yolları geçtik artık asfaltta yürüme zamanı.
- Şan “ Motosiklet ve bisiklet kullanımı yeniden canlandırılmalı”
- Akaryakıt pahalı mı, yürümek de faydalı hem spor olur,
- Yollar gıcır, bisiklet yolları hazır,
- Motosiklet ve bisiklet kullanın ki araçlar daha çok bassınllar sizi,
- 50-60 sene öncesine dönmek lazım, o zamanlar araba mı vardı,
- Araba kullanmazsanız akaryakıt parası da vermekten kurtulursunuz.