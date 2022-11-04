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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • “İzlem Gürçağ “ Nüfusumuz hızla artıyor”
  1. Durup dururken nüfusumuz artıyor,
  2. Kıbrıslılar çok çocuk yapmıyor bu nüfus nerden kaynaklanıyor,
  3. Nüfus arttığına göre daha çok hastane lazım bize,
  4. Bu nüfus artışı dışardan bize empoze ediliyor ama şükran
  5. Bizim görevimiz artan nüfusa hastane yapmak..
  • Küçük “Amacımız insanımıza sahip çıkmak onları onurlandırmaktır”
  1. Biz insan odaklı bir partiyiz,
  2. İnsana sahip çıkmak onlara madalya vermekle olur,
  3. Partiye hizmet verenlere madalyaları takılacak,
  4. KKTC forever de madalya da karın doyurur,
  5. Madalyaları sporcular için yapmıştık ama Sertoğlu nedeniyle partililere vereceğiz,
  • Barçın “ Töre şimdi de gündem değiştirmek için madalyalara sarıldı”
  1. Töre cenazelere katılmakla gündem değiştiremiyor,
  2. Gündem değişrirme işi Töreye verildi,
  3. Madalya dağıtımında Tatar safdışı mı yapılıyor,
  4. Töre birinci adam yerine geçmeye çalışıyor,
  5. Madalyalar da egemenlik nişanesidir,
  • Küçük “ Başarılı vatandaşlara meclis madalyası verilmesi iyi niyetli bir karardır”
  1. Başarılı vatandaş dediklerimiz elbette bizim adamlardır,
  2. Meclis madalyası itibar demektir,
  3. Meclisin tüm kararları iyi niyet taşımaktadır,
  4. Hangi alanda başarılı vatandaş kim diye soracaksanız icraatlarımıza bakınız
  5. İş yokluğundan biz da biraz iş gösterelim istedik,
  • Tatar “ Bu millet çok acı çekti ama TC nin desteği ile davasından hiç vazgeçmedi”
  1. Artık anavatan yerine TC diyeceğim,
  2. Egemen eşit iki devletiz ya biz KKTc onlar TC
  3. İki devlet bir millet,
  4. Üç devlet bir millettik ama İlham kardeşim bizi tanımyor,
  5. Anavatan kelimesini artık gerektiği yerde kullanacağım.
  • Erhürman “ Meclisin itibarı, itibarı olmayanlar tarafından korunamaz”
  1. Meclis zaten gayrı meşrudur, itibarı kalmadı,
  2. UBP kendi başkanının bile itibarını koruyamadı,
  3. Meclisin itibarı ancak CTP tarafından korunabilir,
  4. Beşinci turda zorla seçilen bir meclis başkanı Meclisin itibarından bahsedemez,
  5. Anayasa ve yasalara aykırı işler çeviren bir hükümet itibardan bahsedemez,
  • Özersay “ Güven tazeleyerek yola devam edilecek”
  1. Bazı arkadaşlar yola yürümemize taş koydu,
  2. Bazı arkadaşlara güven sorunu oldu,
  3. Sine i millet yürünecek yoldur,
  4. Yol uzun yorulanlarla yolumuzu ayıracağız,
  5. Taşlı yolları geçtik artık asfaltta yürüme zamanı.
  • Şan “ Motosiklet ve bisiklet kullanımı yeniden canlandırılmalı”
  1. Akaryakıt pahalı mı, yürümek de faydalı hem spor olur,
  2. Yollar gıcır, bisiklet yolları hazır,
  3. Motosiklet ve bisiklet kullanın ki araçlar daha çok bassınllar sizi,
  4. 50-60 sene öncesine dönmek lazım, o zamanlar araba mı vardı,
  5. Araba kullanmazsanız akaryakıt parası da vermekten kurtulursunuz.
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23 Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:00:09
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22 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
01:00:01
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21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:16

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