Mafya kabusunda gerçeklerle sorgulama çabaları – Özkan Yıkıcı

Gerçekten, son dönemde birçok ülkede yaşamın her alan nında mafya kuramı oldukça yaygın kulanılan kavram halini dahi aştı. Öyle aştı ki salt kulanımı ve güncel yaşamdaki yansıyışyla değil, siyaseti kuşatan, devletle kaynaşan ve giderek normal haliyle gerçekleri korkutarak yok etme dönemine çoktan girdi. Bu nedenle yayınlanan uluslararası raporlarda mafyalar hayatın birçok alanındaki yoğun katılımıyla alakalı dolu dolu veriler var. Tehlike çizgisinin aşıldığını ekonomiden siyasete her alanda yerleşme durumunda olduğu bulgularla doludur. Bazı ülkelerin oldukça gelişen ilişkilerle birçok kurumda artıık imkar edilemeycek dereceğe geldiği de kesinleşti. Bunu örneğin Türkiyenin gri listesine girip kara parayla alakalı durumu da ne yazık ki kanıtlıyor. K. Kıbrıs ise zaten yasadışı koşulları nedeniyle ve sömürgesel kültürleşmennin ilhaklaşma değerleri sayesinde brakın tepkisi, övülerek b aşarı hanesine dahi yazılıyor. Mafya tipi liderlerin “iyi insan ve yurtsever” algısı oldukça yaygındır. Bunlar günümüz mafya kabusunun iyice çöktüğü

Siyasetlerin bir kısmını esir aldığı, halkalarla ilişkide korkutmaktan tutun yardım severlik ilişkileriyle de taban bulduğu kesin. Hele dağıtılan yardımlar ve istihtam adıyla iş vermeler, önemli kitlesel kültürleşmelerde önemli yer bulmanın da ötesine geçildi.

Günümüzde özellikle bizim K. Kıbrıs ve Türkiye ekseninde artık mafya sözcükleri hem tehlikeli hem de kaçınılmaz olarak eğer gerçekler konuşulacaksa, konuşulması gereken önemli derin çelişkilerle yaşatılıyor. Nitekim artık cinayetlere, uyuşturucuya, kadın fuhuşuna, insan ticaretine ve çocuk göçmen rezaletlerine alıştık. Mafya tipi ilişki açılımlara “para geliyor veya istihtam yaratacak” algılarla da yerleşmeğe devam ediyor. Burada önemli bir noktayı açalım: eksik kalmaması gerekir. Aslında siz kapitalizmi sorgulamaktan kaçarsanız konunun özünü de anlamazsınız. Burada da marksiz yöntem oldukça önemlidir. Yok kaçıştaki gibi sırf sisteme fazla dokunmama adına “bilimsel kelimesine” sarılırsanız, hep eksik brakılacak konulardan biri de mafyacılıktır. Kapitalizim gerçekten mafya yapılarıyla birlikte vardır. Yasadışılıklkar sisteme göre kurumsalaşır ve hat da göz yumulur. Boşuna vergi cenetleri gibi yapılar oluşturulmadı. Fakat, yasal sermaye ise yasa dışı sermaye denklemi vardır. Böylelikle dilendiği anda yasa dışı sermayeler de krizlerde veya kontrol etmede kolayca kulanılır. Gerektiğinde aflarla da bu kara sermayenin yasalaşma zeminleri de oluşur. Özellikle Neolienbraleşme ile piyasalaşma döneminde mafya tipi yapılar uluslararası alanda iyice yerleşti. Sonuçta mafyacılık genel yaşamın kapitalist koşulların bir ürünü olarak yerleşti. Ancak, son dönemde Neolienbraleşme tıkanması ve artan derinleşen yoksuluklar sonucu mafyacılık daha geniş alan buldu. Yasal yasa dışılık denklemi yasa dışılık lehine oldukça bozuldu. Üstelik bu uluslararası boyutda da yayıldı. Gelen ekonomikkkriz ve siyasetin yönetememe tutumu, mafyacılığın örgütsel olarak ekonomik alanlara da daha sert şekilde girmesine de yardımcı olundu. Birçok ülke artık iyice sıkışılan durumda mafya tipi kara para ilişkilerine önem verip gelir kazanmaua girişimleri artı. Boşuna seknsenlerde K. KIbrısta her uyuşturucu veya öteki mafya tipi yasa dışılıklara karşı çıkmamıza “bu parayla ödeniyorsunuz” yanıtı almıyorduk.****

Geldik gün günümüze: Sedat peker açıklamaları yanında özellikle cinayetler ile Kolonbiyadan gelen haberlere dek nasıl bir dünyaya ulaştığımızın ne yazık kabusunun aralanmasıydı. Sadece son günlere bakacak olursak; Türkiyede salt Türkiye mafyaları değil, Kafkas tan tutun Balkan mafyalarına dek hehsaplaşmaların göz göre göre yaşandığına tanık olduk. Haberlere pek verilmese de artık sağır sultan dahi duydu. Yine siyasal alanda Soylu ekseninde ortaya çıkan tartışmalarla olaydaki çekilen resimlerden binilen uçaklara varan birçok olgu havada uçuştu. Seçim süreci, gri listede olma ve dış baskı gerçekleri yanında direk uluslararası mafya hesaplaşmaları sonucu, ülke artık mafya kabusundan kolay kolay kaçamayacak. Ancak, sistemle birçok konudaki ortaklaşma nedeniyle olayların hala kısır döngüyü aşamaması da öteki gerçektir.

K. Kıbrısa gelince, onca bilgi savruldu. Kimse tınmadı. Güneyde geçirilen çocukların hikayeleri dahi yayınlanırken, haber değiri dahi olmadı. Türkiyede artık dokunulacağı seneler öncesinden açıklanan biriken sermaye tutumu da sesizce geçiriliyor. Nitekim son Türkiyeden gelen bilgi ile kırk milyon dolarlık K. Kıbrıs merkezli soruşturma dahi görmezden gelinmeğe devam ediliyor. Falyalı cinayeti dahi gereken kıpırtıyı sağlamadı. Zaten son atanmışlar hikeyemiz, elektrik ihale buharlaşmaları ve benzer tutumlarla burada direk yönetimsel mlafya tipi tutumların hangi dereceğe geldiğini bize göstermeğe yetmiyor. Durmadan Türkiyeden gelen öldürülme mafya haberleri de burada dokunulmazdır. Sadece uyuşturucu kulanım ile Nijeryalı suçlama ırkçılıkla ses yükseltmeler gelip geçiyor.

Kısaca, mafya yaşamı örgütsel olarak yasadışılıktan çoktan normal koşullara geçti. Cinayet, uyuşturucu, kadın sekks köleliği, insan kaçakçılığı daha kısası, hayatın her alanında mafyalar ahtapot gibi bizi kuşlatı. Bunun öyle kolay kolay geçiştirileceği de yok. Tam aksi K. Kıbrısa daha bir kabusla yerleşeceği kesin. Burası boşuna yasadışı toprak olarak brakılmadı.