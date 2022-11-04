BİZİM GAVEHANE

Bugün uyanamadık neden bilmiyorum ama herhalde akşam geç yattım onun için olsa gerek. Toruncuk benden evel ayakta. Hazır halde deniz kıyafetinde. İlla tutturdu denize gidelim. Naparsın torun bu, evlat değil ki isteğini yerine getirmeyesin.

Hazırlanıp çıktık yola, biraz uzakta da olsa vardık bir deniz kıyısına. Sabah olduğu için kıyı tenha.. ama biraz kokuyor ortalık. “Dede kokar burası” diye söylenmeye başladı ufaklık. İdare etmeye çalıştım. Gelmişken biraz oyalanalım istedim. Suya girmedik, belli ki su vitaminli bugün. Kumda biraz oynadık, koştuk ve bir saat sonra dönmek zorunda kaldık.

Evde nene güzel şeyler hazırlamıştı. Duşumuzu alıp atıştırdım ve evdekilere eyvallah deyip doğru mekana.. Mekana daha girmeden içerde bir patırdı gürültü olduğu belliydi. Bir de ne göreyim hergün birkaç kişinin olduğu mekanda yedi sekiz genç nerde ise hep bir ağızdan konuşuyor, arif dayı ve şirocu Nurettin de onlara cevap vermeye çalışıyordu:

Merhaba millet hayırdır Arif dayı mektep açtın bugün galiba, hah Nurettin sen da burdasın,

Ma nerde galdın mallim, diye cevap verdi Arif dayı,

Torun deniz istedi, gittik ama giremedik suya,

Kokar deyil diye cevap verdi Nurettin,

Evet leş kokar dedim, ki Arif dayı:

Ya mallim aha bu çocuklarla gonuşuruk ama annaşamayık,

Ne pay edemediniz memleketi,

Tam da öyle mallim, talebeymiş bunnar. Otuz otuzbeş yaşında talebe olur?

Olur ya olmaz burası KKTC forover!

Ne over ya, ne dedin?

Yani Sonsuza kadar KKTC.

Boşver sen foroveri da bu çocukların çoğu da talebe imişler ama okula gitmezlermiş,

Ee dedik ya burası KKTC gitmelerine gerek yok,

Sordum gennere kimisi inşaatta, kimisi kumarhanede işler.

Orası öyle bir kez yazılır talebe diye ondan sonra ara da bulasın,

Yahu bunnarı aramazlar sormazlar,

Yok yok onların işi çok, memleket idare ederler ya,

Diye devam ederdi konuşmamız, Şirocu Nurettin daldı konuşmaya,

Oğraşmayın böyle şeylerle. Memleket sorma gir hanı der demez, gençlerden biri:

Sorma gir hanı diyorsunuz ama öyle bir şey yok, daha bugün bazı kişilerin buraya girmesi yasaklandı duymadınız,

Duyduk dedi Nurettin, Duyduk da buraya gelennerin nerden geldiği bellidir be bay?

İşte hava ve deniz limanlarından gelirler nerrden gelecekler ki,

Be çocuk.. Sen daha farkında değilsin yaşadığın bu memleketde yaşanan lardan,

Biliyoruz abi biliyoruz da sıkı kontrol var şimdi,

Ay oğlum bu memlekete isdediğin yerden giren. Her tarafı delik deşik, sandalla geliller, yüzerek geller, her yerden da geliller,

E napalım sizinkilerde iş yok demektir,

Hade oraşdan sizinkiler daha şikkardır, Ne geldiysa başımıza sizinkiler yüzünden geldi,

Arkadaşım dur biraz, biz kurtardık sizi unutmayın gibi birşeyler söylemeye başladı ki bizi Arif dayı dalıverdi:

Ma nedir bre senin dediğin, gurtdarmışlar bizi. Bu gurtdarılmış halimizdir

Ne var ki halinizde

Da ne yok. Hem kim kimi gurtdardı bilin sen söyleyim sa da bilen, Biz Gıbrıslılar senelece direnmesek sen da buraşda olamazdın. Asıl biz gurtdardık onnarı, Şindi başlatma beni geşmişinden geleceğine,

Gül gibi yaşarsınız amca, yine de şikayet şikayet,

Hade oğlum yavaş yavaş buraşdan da ağnaman sen halimizden,

Belli ki iş uzayacak ve iyiye gitmiyor araya girdim:

Gençler başka bir gün gelin de anlatayım size ben geçmişi geleceği ve şimdileri,

Tamam da amca kovuyor bizi buradan, zaten burada kahveden başka bir şey yok dedi ve bir şey yapmadı bize,

Onu da onun hikayesini de anlatayım ben size,

Neyse ki gençler meram anladı ve eyvallah deyip çıkıp gittiler. Ben de Arif dayıya:

Dayı nerden buldun bunları diye soracak oldum ki,

Nerden bulacam ben buldum sokaklar dolu bunnardan, kimi talebeymiş kimi ne bileyim ne, doldu memleket işde,

Tamam dayı sinirlenme bakalım ne olacak, Yarın geleyim da konuşalım bu ortalıkta dolaşanları. Sen da gel Nurettin çoktan konuşamadık..

Diyerek bugünlük de buradaki muhabbeti bitirip evin yolunu tuttum.