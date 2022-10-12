Partili cumhurbaşkanı gibi davranırsanız toplum lideri olamazsınız – Nidai Mesutoğlu

UBP, Kökleri Türkiye derin devletine dayanan ve TMT geleneğinden gelenlerin kurduğu partidir. Kurucusu Rauf Denktaş’tır.

Denktaş’ın Cumhurbaşkanlığı’ sonrası UBP ile anayasa gereği tarafsız olması gerektiğinden Nejat Konul genel başkanlığa seçildi.

Parti başkanlığından seçilerek Cumhurbaşkanlığı görevine gelenler de partilerinden istifa etseler de organik olarak bağlarını kesmediler.

Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalarak tüm devleri temsil etmeleri gerekirken parti başkanı gibi davrandılar.

UBP geçtiğimiz gün 47. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Derviş Eroğlu da hem eski bir cumhurbaşkanı hem de UBP’nin yıllarca başkanlığını yapmış olarak bir mesaj yayınlayarak UBP’nin birlik ve beraberliğinin sürmesini istedi.

Eroğlu, UBP ilkelerinde yer alan bildik açıklamalarını yaptı. Vefaya saygı derken geçmişte UBP’de yapılan hizmetleri ve bunları yapanların unutulmamasını istedi.

Tatar da şimdi UBP’den seçtirilmiş cumhurbaşkanıdır. Tatar geçmiş cumhurbaşkanlarından farklı olarak tüm davranış ve söylemlerinde hem partinin içinde etkili olmayı sürdürüyor.

Oturduğu makamda toplum lideri olarak değil kendisine oy verenlerin lideri gibi davranıyor. Türkiye’deki sitemin buradaki uygulayıcısı gibidir. Yani partili cumhurbaşkanı gibidir.

UBP kendisini kutlama resepsiyonuna davet etti. Bu nezaket icabı değil eski parti başkanı olduğu içindir. Bu davete ister gider, ister mesaj veya çelenk gönderir. Kendi bileceği iş.

Resepsiyona katıldı. . Bir UBP’li gibi davranması gerekmez. Tarafsız olduğunu göstermesi açısından konuşma yapmamalıydı.

Mikrofonu eline aldığında UBP parti başkanı gibi konuştu. UBP ile devleti özleştirdi. Devletin Türkiye’deki gibi de parti devleti olma yolunda olduğunu ima etti ve şöyle dedi: “Önemli olan UBP’nin kazanmasıdır. KKTC’nin çok daha emin adımlarla geleceğe yürümesidir. Egemenlik mücadelemizin taçlandırılması için sizlerin çalışmaları son derece önemlidir”

Tatar, kendisine yapılan eleştirileri hazmedemez. Biliyoruz ki gazete köşelerinde kendine yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunda mutlaka bu rahatsızlığını birilerine iletir ve bunun önlenmesini ister.

Eleştiri aslında fırsata dönüştürülebilen bir unsurdur. Bunlardan ders almak ve hataları tekrarlamamak için çok değeridir. Her eleştiride alınganlık göstererek bunlara karşı tahammül etmemek hatta dava konusu yapmak o makamda oturanların iyi değerlendirmesi gerekir.

Lider olmak seçim kazanmak demek değildir. Lider gibi davranmaktır. Toplumun bir bölümünü ötekileştirmemektir.