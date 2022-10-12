12/10/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 47 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 11/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/10/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 09/10/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,227TakipçilerTakip Et83AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin