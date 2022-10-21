Ekmek Parası – Halil Karapaşaoğlu

Ekmek parası için mi o cobu indirdin sırtıma

Emekci polis arkadaşım

Lise yıllarında beraber bölüştüğümüz ekmek değil miydi?

İşçiler değil miydi özgür bir dünyayı kuracak olan?

Ekmek parası için mi Fazıl’ı vurdular şeherin göbeğinde

Vuranlar çocuklarına

Ekmek götürmek için mi vurmuştu?

Vuranların çocukları ekmek yerken

Fazıl’ın çocukları taş mı yiyecekti?

İşçiler değil miydi eşit bir dünyayı kuracak olan?

75’te ekmek parası için mi geldin Abdullah?

Evini toprağını

Ekmeğini ağacını

Gasp ederken Yorgo’nun

Yorgo’nun da ekmek parası derdin de olduğunu

Hiç mi düşünmedin?

İşçiler değil miydi sömürüsüz bir dünyayı kuracak olan?

Ekmek parası için mi

İngiliz komandosu oldun Ahmet

İşkence yaparken Andreas’a Trodosların eteklerinde

Hiç mi düşünmedin Andreas’ın

Ekmek parası için İngilize ayaklandığını?

İşçiler değil miydi barışçıl bir dünyayı kuracak olan?

Ekmek parası için mi katlettin o çocukları Costas

Maratha’da ölü çocukların

Ekmek yiyemeyeceğini hiç mi düşünmedin?

Hiç mi düşünmedin Costas

Bu çocukların da anaları bubaları

Sabahtan akşama tarlada

Ekmek parası için çalışır durmadan

İşçiler değil miydi dili dini ırkı olmayan bir dünya kuracak olan?

“Şükürler” olsun ki

Ekmek parası için yazmıyorum bu şiiri

Yazsam

Kim bilir hangi işçinin

Canını yakacaktım ekmek parası için…