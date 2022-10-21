Ekmek Parası – Halil Karapaşaoğlu

Ekmek parası için mi o cobu indirdin sırtıma
Emekci polis arkadaşım
Lise yıllarında beraber bölüştüğümüz ekmek değil miydi?
İşçiler değil miydi özgür bir dünyayı kuracak olan?
Ekmek parası için mi Fazıl’ı vurdular şeherin göbeğinde
Vuranlar çocuklarına
Ekmek götürmek için mi vurmuştu?
Vuranların çocukları ekmek yerken
Fazıl’ın çocukları taş mı yiyecekti?
İşçiler değil miydi eşit bir dünyayı kuracak olan?
75’te ekmek parası için mi geldin Abdullah?
Evini toprağını
Ekmeğini ağacını
Gasp ederken Yorgo’nun
Yorgo’nun da ekmek parası derdin de olduğunu
Hiç mi düşünmedin?
İşçiler değil miydi sömürüsüz bir dünyayı kuracak olan?
Ekmek parası için mi
İngiliz komandosu oldun Ahmet
İşkence yaparken Andreas’a Trodosların eteklerinde
Hiç mi düşünmedin Andreas’ın
Ekmek parası için İngilize ayaklandığını?
İşçiler değil miydi barışçıl bir dünyayı kuracak olan?
Ekmek parası için mi katlettin o çocukları Costas
Maratha’da ölü çocukların
Ekmek yiyemeyeceğini hiç mi düşünmedin?
Hiç mi düşünmedin Costas
Bu çocukların da anaları bubaları
Sabahtan akşama tarlada
Ekmek parası için çalışır durmadan
İşçiler değil miydi dili dini ırkı olmayan bir dünya kuracak olan?
“Şükürler” olsun ki
Ekmek parası için yazmıyorum bu şiiri
Yazsam
Kim bilir hangi işçinin
Canını yakacaktım ekmek parası için…