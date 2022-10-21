Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “ KKtC uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”
- Tüm sektörlerde marka olma sırası eğitimde,
- KKTC eğitimde ABD ile yarışıyor,
- KKTC eğitimde de çağ atladı,
- KKTC eğitimin marka olma göstergesi ortalığın profesör dolmasından belli,
- Egemen eşit politikamız bizi eğitimde de marka yaptı.
- Putin “ farklı kıtalarda çok sayıda müttefike sahip olmaktan mutluluk duyarız”
- Süper güç olma durumumuz devam ediyor,
- Bize kafa tutacak herhangi bir ülke henüz yok,
- Müttefiklerimiz sayesinde dünyaya meydan okumamız sürüyor,
- Nato çok hikaye okumasın benim müttefiklerim daha çok,
- Eski Sovyetler Birliğini yeniden oluşturma yolunda ilerliyorum.
- Özersay “Hükümet asgari ücretliye verdiği sözü tutmadı”
- Hükümet bu konuda sınıfta kaldı,
- Hükümet aslında verdiği sözleri tutuyor,
- Hükümet meşru değil ama verdiği sözleri tutması gerekir,
- Bakmayın ben bu hükümet meşru değil dediğime,
- Bu hükümet konusunun meşru mu değil mi ben de ne diyeceğimi zaman zaman şaşırıyorum,
- Alişan Şan” gençlerin de ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı”
- Zaman gençlerin zamanı,
- Ekonomiyi büyütmek yaşlıların işi değil,
- Gençler beni örnek almalı, ekonomiyi nasıl büyüttüm,
- UBP nin yaşlıları bu işi bırakmalı,
- Ekonominin dibe vurması yaşlıların eseri,
- Öztürkler “ Belediyelerde sadece birleşme ile kalırsak reform yapılmamış olur”
- Reform diyebilmek için personelin haklarını da halletmemiz gerekir,
- Ben belediyeler yasasında da bir şey yapmak isterim ama bırakmazlar,
- Belediyeleri birleştirmekle aslında daha da işi karmaşık hale getirdik,
- Bu birleşmenin tam olması için güneydeki köyleri de dahil edilmesi gerek,
- Birleştirmeyi UBP ye yarayacak şekilde yaptık,
- İzlem Gürçağ “ 2023 te Girne yeni hastanesine kavuşacak”
- Hiçbir bakanın başaramadığını ben başaracağım,
- Diğer hastaneler takır takır çalışıyor, sra Girnede,
- Lefkoşa ve Güzelyurt beklesin,
- Diğer bakanlar Girneli değildi onun için hastane yapılmadı,
- Ben bu işde yeniyim ama hastaneler hakkında tecrübeliyim.
- Neofitu “ Ekonomik fırtına yaklaşıyor”
- KIbrısın ekonomisi kötüye gidiyor,
- Mevcut cumhurbaşkanı adayları ekonomiyi düzeltemezler,
- Şubattan sonra ben başkan olunca fırtınadan kurtulacayık,
- Ekonomide fırtına istemiyorsanız beni seçin,
- Ekonomide fırtınaya tutulmak bize yakışmaz.
- Zorlu “ Barçın doğruluktan uzak konuşuyor”
- Benden başkası doğrulara yakın konuşmuyor,
- Yüce Mecliste doğrulardan uzak konuşmalara izin vermem
- Doğrulara yakın konuşmanın sonunda Ne mutlu Türküm Denmeli
- Bunlar yeni, beni izleye izleye doğruluğa yakın konuşmayı öğrenecekler
- Demek isterim ki tam doğru konuşma olmasa da doğruya yakın yeterli