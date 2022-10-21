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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tatar “ KKtC uluslararası ölçekte bir eğitim markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”
  1. Tüm sektörlerde marka olma sırası eğitimde,
  2. KKTC eğitimde ABD ile yarışıyor,
  3. KKTC eğitimde de çağ atladı,
  4. KKTC eğitimin marka olma göstergesi ortalığın profesör dolmasından belli,
  5. Egemen eşit politikamız bizi eğitimde de marka yaptı.

 

  • Putin “ farklı kıtalarda çok sayıda müttefike sahip olmaktan mutluluk duyarız”
  1. Süper güç olma durumumuz devam ediyor,
  2. Bize kafa tutacak herhangi bir ülke henüz yok,
  3. Müttefiklerimiz sayesinde dünyaya meydan okumamız sürüyor,
  4. Nato çok hikaye okumasın benim müttefiklerim daha çok,
  5. Eski Sovyetler Birliğini yeniden oluşturma yolunda ilerliyorum.

 

  • Özersay “Hükümet asgari ücretliye verdiği sözü tutmadı”
  1. Hükümet bu konuda sınıfta kaldı,
  2. Hükümet aslında verdiği sözleri tutuyor,
  3. Hükümet meşru değil ama verdiği sözleri tutması gerekir,
  4. Bakmayın ben bu hükümet meşru değil dediğime,
  5. Bu hükümet konusunun meşru mu değil mi ben de ne diyeceğimi zaman zaman şaşırıyorum,

 

  • Alişan Şan” gençlerin de ekonominin büyümesinde neler başardığını gösterme zamanı”
  1. Zaman gençlerin zamanı,
  2. Ekonomiyi büyütmek yaşlıların işi değil,
  3. Gençler beni örnek almalı, ekonomiyi nasıl büyüttüm,
  4. UBP nin yaşlıları bu işi bırakmalı,
  5. Ekonominin dibe vurması yaşlıların eseri,

 

  • Öztürkler “ Belediyelerde sadece birleşme ile kalırsak reform yapılmamış olur”
  1. Reform diyebilmek için personelin haklarını da halletmemiz gerekir,
  2. Ben belediyeler yasasında da bir şey yapmak isterim ama bırakmazlar,
  3. Belediyeleri birleştirmekle aslında daha da işi karmaşık hale getirdik,
  4. Bu birleşmenin tam olması için güneydeki köyleri de dahil edilmesi gerek,
  5. Birleştirmeyi UBP ye yarayacak şekilde yaptık,

 

  • İzlem Gürçağ “ 2023 te Girne yeni hastanesine kavuşacak”
  1. Hiçbir bakanın başaramadığını ben başaracağım,
  2. Diğer hastaneler takır takır çalışıyor, sra Girnede,
  3. Lefkoşa ve Güzelyurt beklesin,
  4. Diğer bakanlar Girneli değildi onun için hastane yapılmadı,
  5. Ben bu işde yeniyim ama hastaneler hakkında tecrübeliyim.

 

  • Neofitu “ Ekonomik fırtına yaklaşıyor”
  1. KIbrısın ekonomisi kötüye gidiyor,
  2. Mevcut cumhurbaşkanı adayları ekonomiyi düzeltemezler,
  3. Şubattan sonra ben başkan olunca fırtınadan kurtulacayık,
  4. Ekonomide fırtına istemiyorsanız beni seçin,
  5. Ekonomide fırtınaya tutulmak bize yakışmaz.

 

  • Zorlu “ Barçın doğruluktan uzak konuşuyor”
  1. Benden başkası doğrulara yakın konuşmuyor,
  2. Yüce Mecliste doğrulardan uzak konuşmalara izin vermem
  3. Doğrulara yakın konuşmanın sonunda Ne mutlu Türküm Denmeli
  4. Bunlar yeni, beni izleye izleye doğruluğa yakın konuşmayı öğrenecekler
  5. Demek isterim ki tam doğru konuşma olmasa da doğruya yakın yeterli
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18 Halil Karapaşaoğlu, Erkan Çavuş ve Murat Kanatlı 17 Ekim yıldönümünde güncel durumu konuşuyor
58:58
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17 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:59
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16 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
58:36

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