BİZİM GAVEHANE

Lefkoşadan ayarlı ezan sesi ile uyandım gene. Toruncuk da dün gece bizdeydi. Yatağından fırladı benim yatağa geldi bana sokuldu: noldu dede nedir bunun dediği.Kimdir bunlar vs vs sorular sormaya başladı. Tabii onun kaldığı yerden ezan sesi iyi duyulmadığı için çocuk merak etti soru üstne soru. Anlattık kendine ki bizim kafamıza vura vura dini anlatmak isterler.. Baktı baktı bana, belli ki anlamadı ama başka soru sormadı ve uykuya daldı. Ama uymadan ona sıcak ekmek getirmemi tembihledi. Onu uyur vaziyette alıp nenesinin yanına koydum ve ben acele giyinerek fırladım evden. Daha saat sabahın 5i, ama bizim mekan açık olabilir, açık değilse de açtırırık diye çıktım evden, kısa bir süre sonra kahvehanenin önündeyim. Kapı kapalı. Çaldıysam kapıyı, biraz da sert biçimde, içeriden bir ses:

Eee sabah sabah gıracan kapuyu. Bekle da geldim

Hade gel da sabah oldu,

Ne sabahı daha her yer garannık, rüyanda gördün beni gene,

Ya dayı aç kapıyı da bırak söylenmeyi

Ha gel mallim gel içeri bakalım,

Ma uyurdun Arif dayı,

Ne uyuması evlat, iki sahat ancak dutar beni uyuku,

Neden ne derdin var da uyuman,

İhdiyarlayınca ağnan, ağnatamam sa şimdi

Hade gel yeylim bişey, o samarelladan galdyıdı biraz,

Sen da amma cins oldun mallim, sabah sabah samarella,

Severim be dayı napayım,

Eyi eyi tansiyonun yok senin, bük, ben yeyemem çok,

Toparladık ne varsa etrafta ve atıştırdık kahvaltı niyetine, tabii çay da çeker canım ama burada yasak, onun için kahvelerimizi içmeye başladık ki , aklına gelmiş olacak

Mallim neydi o daksicinin dün dediği?

Menduhu deng. Ne bileyim bu ara bazıları ezbere konuşmaya devam ediyor,

Ay oğlum bunnar igdidar der durur, gel da ağnat ba nedir bu igdidar.

Belki gelir birazdan, ama ben sa ağnadayım,

Yok ben ondan duymak isderim,

Onun geleceği belli değil, lefkoşada galır, ben deyim sana biraccık,

Ağnat bakalım nedir bu igdidar,

Dayı şindi seçimler yapılır ya zaman zaman,

Ma bu memlekette seçim yapılır da benim haberim yok,

Dur be dayı bekle biraz, seçim derler adına deylim,

Eee yani seçim deller ama seçim deyil deng,

Be buba dur yahu da annadacam, Ben da inanmam seçim olduğuna da annatmaya çalışırık,

Tamam ağnaştık seçim deller ama seçim deyil, bunu ağnadık, bu igdidar da ne oluyor,

Şindi bu seçim olmayan seçimde en çok oyu alan parti iktidar der kendine,

Yani seçime gatılannarın çoğu bunnara oy verirse igdidar olullar, e igdidar olanlar napar,

Ohoo da ne yapmazlar? Gollifa dağıdırlar.

Dağıdacak bişey galdı da dağıdacaklar,

Var var şindi müdür, müsdeşar, galem müdürleri, goroma dağıdırlar,

Sadece bunu yapallar? E bunu Şindikiler da yapmaz?

Ama bunlar der ki memleketi düzeltecekler, Bunlar inatla bu memlekette seçim olduğunu ve bu seçimden de igtidar çıktığını söylerler,

Yani be bu yaşımda igdidarın Angarada olduğunu bilirim da bunnar bilmez,

Bilirler dayı da insanları gandırırlar,

Neysa boşver daksici gelirsa ifadesini alırım,

Sohbetimiz koyulaşmışken eski komonist demirci girdi içeri.

Günaydın dedik.. ( ses yok bizim taraftan) biraz sonra dayı doğruldu ve;

Sen daha öğrenmedin ki buraşda böyle selam yoktur, deyince demirci:

Bardon dayı bardon. Daldım. Hade merhaba deylim,

Şindi oldu merhaba oğlum. Napan eyisin,

Eyi olmak mümkün olabilir bu memlekette,

Noldu memlekete bre gomonist, noldu sen da memnun deyilsin,

Da neler olmadı dayı, görmen iş yok, pahalılık, TL toprak oldu, her taraf kokdu. Tabi sen isderlin alın omurun deyil,

Merak etme bre esgi gomonist, aha sizinkilar igdidara geliyor düzeltecekler,

Kimdir bizimkiler, ha onnardan deyilim artdık, onnarın gomonistlikle alakası galmadı,

Nerdesin sen şindi,

Hiçbir yerde deyilim, bağımsız bağlantısız bir muhalif, Ne seçimi tanırım ne oy veririm.

Hah sen da geldin bizim tarafa, otur da yapayım sa bir gave.

Neyse ki demirci ile Arif dayı anlaştılar. Kahvelerini içiyorlar. Ben de geçeyim fırından alayım sıcak ekmek torunca da gideyim eve deyip bugünlük bıraktım kendilerini başbaşa….