Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen gidenin benzeri olduğu için ve ayni suç ve hataları diğer olası iktidar adaylarının da çok yakın geçmişte işlemiş olmalarıdır. Bizde insanların birbirleriyle temas etmeleri kolay olsa da izlemesi de kolay olur denemez, onun için iyi izciler gerekir. Türkiye’de çok bizde yetersiz izleme aracı var diyemeyiz. Yurdumuzda Kıbrıslıyı izlemek isteyen az ama izlemeye hazır Türkiye var! Gönyeli belediyesi kameraları söküp bir yeni ayağı engelledi diyemedik ya!

Ne yazık ki tek adam iktidarı daha önceki döneme göre yani 1985- 2002 ile 2002- 2019 yılları arasında ortalama büyüme 3.4 kat ama tek adam devrinde 3.1 kat artış olmuşken; aynı yıllar arasında kişi başına gelir artışı 3.9’dan artıp 5.9 olmuşken işsizlik de bu arada %8’den 10,9’a ortalama olarak yükselmiştir. Tek adam rejimi zamanında tek olumlu faktör enflasyon yani bilindiği gibi TÜFE (hayat pahalılığı) olmuştur ki o da BİR SEFERLİK GELİRLER İCAT ile bütçeye hesapta olmayan para bulabilmesidir. Bu derenin suyu bakalım ne kadar sürecek! Hala iktidar kalabilmesi enflasyonun ara ara çok yükselmesini halkın unutamamasıdır.

Cari denge bile eski devirde yıllık ortalama -0,7 iken tek adam döneminde -4,5 olmuştu. Borçlar kamu mallarını yani halkın malını, satmadık bırakmamak üzere, harcamasına rağmen ülke borç batağına da iyice batmıştır.

Bunları iyi bilmeliyiz. Onun için bizim başkanlık rejimi heveslileri de bir dinamit gibi beklemektedir. Türkiye’deki tek adam rejimi de bize daha fazla müdahale etmek isterse ancak seçimlerimizde demokratları seçmek ve popülizme de prim vermemeliyiz. Çünkü varlık nedeni Kıbrıs sorununun devamına bağlı kalan bir toplum ayaklarını yere basmak zorundadır. Kıbrıs sorunu ile ilgili ve tek adamın ülkeyi sata sata halkı kazanma ve büyük Türkiye inşa etme gösterişi yapma fırsatı ilişkili olup çözüm şişirilmiş hevesleri ortadan kaldırabilir. Onun için örneğin deniz hakları bile rüyalarını gerçekleştirebilir ve iktidarını uzatabilir ama Kıbrıs sorunu çözülecek olursa Kıbrıs’ı veren ve denizlerdeki haklarını savunamayan bir ülkede iktidar devrilir hem de kendi yarattığı hayaller yüzünden.

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir. Buna inançla sarılıp uğraşmalıyız.