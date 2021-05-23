Kuzey Kıbrıs’taki irrasyonalizm – Ulus Irkad

Maalesef Kuzey Kıbrıs’taki mantıksızlık veya irrasyonalizm zaten vardı ama son zamanlarda daha da arttı. Örneğin şimdiye kadar federasyon üzerinde devam eden görüşmelerin yatağını veya temelini değiştirerek dünyanın da kabul etmeyeceği bir mecraya girerek, iki devletli bir zemine çark ettiler ama dünya bu zemini değiştirmeyi takdir etmeyecek, çünkü şimdiye kadar iki bölgeli federasyonu iddia eden veya talep neden Kuzey Kıbrıs olmuştu. Harekatlar sırasında federasyonu ilk savunan Türkiye Başbakanı Rahmetli Ecevit değil miydi? Pek tabi ki amaç sorunu uzatmak ve zaman içinde Kuzey Kıbrıs’ı Türkleştirmek de olabilir ama siz bu noktadan sonra dünyaya neyi kabul ettireceksiniz ki? Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü değil mi? Garantör imza attığı ve adını ileri sürerek müdahale ettiği Garanti Andlaşması’na ters olan İki Devletliliği talep ederek kendi haklılığını da bertaraf etti. Veya ediyor… Garantörler üçtür. Bunlardan biri İngiltere, biri Yunanistan ve bir diğeri de Türkiye’dir. Peki ama, Garanti Andlaşması’na göre bir değişiklik yapılacaksa tüm garantörlerin birlikte karar vermesi gerekiyor. Eğer bir garantör izin vermezse olmayacak. Peki, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılmasını getirecek olan bu iki devletli zemini Yunanistan niye kabul etsin? Veya garantisi Kıbrıs Cumhuriyeti olan İngiliz Üslerinin geleceğini ortadan kaldırma olacak olan bu iki devletli çözümü İngiltere niye kabul etsin? Yunanistan niye kabul etsin? Kıbrıslı Rumlarla duygusal, siyasal ve de tarihi bağları olan Yunanistan da iki devletli zemini kabul etmeyecektir. Peki, Türkiye, Garanti Andlaşmaları ortadan kalkarsa, ki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kalması demek olacak olan bu intiharı niye kabul etsin? Türkiye Kıbrıs Cumhuriyetini bölerken kendi toprağı üzerinde bulunan Kürt Ulusal sorununu tahrik ettiğini ve de kendi kendisine çomak soktuğunu niye takdir edemiyor? Ha, benimki bölünmez ama başkasınınki bölünebilir mi demek istemektedir? Bu durumda Kürtlere ayrı bir devlet kurma talepleri olduğunda ne diyecek? Bunun kendi kendisine de çomak sokmak olduğunu bilmiyor mu? Bilmek istemiyor mu Türkiye?

Gelelim Cenevre’de BM’nin kontrolü altında Ercan dahil hava ve deniz limanlarının açılması işine. Bu konu gerçekleşseydi Kıbrıslı Türk esnaf ve işadamlarının bu karardan karlı çıkacakları belli değil miydi? Peki niye kabul edilmedi bu teklif? Türkiye mi engelledi? Engellediyse Kıbrıslı Türklerin ekonomik bakımdan artık kendisinin de çözemediği bir açmaz içinde olduklarını bilmiyor mu Türkiye? Kuzey Kıbrıs’ta sorun yaratmanın kendisini de hem ekonomik hem de siyasal olarak zora sokacağını tahmin edemiyor mu Türkiye? Bilmiyor ve bu yüzden Türkiye dünya üzerinde her bakımdan, adalet, yargı, eşitlik, sosyal, kültürel ve demokrasi olarak birçok sorunlarının daha da artacağını, sorunlarına yeni sorunlar ekleyeceğini bilmiyor mu?

Kuzey Kıbrıs ilgilileri irrasyonel politikaların izdüşümünde izleyici olmayı bırakmalı ve kendi menfaatlerini getirecek yaratıcılığa kaymalıdırlar.

Aksi kuyuya düşen anayla birlikte, ona göbeğinden bağlı, kuyuya düşmekte olan çocuğa örnek teşkil eden bir Kuzey Kıbrıs dramı olacak maalesef…