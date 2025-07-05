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YKPYKP haberYKP, Sol Hareket ve DKB: Kutlu Adalı cinayetinin hesabını soruyoruz!
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YKP, Sol Hareket ve DKB: Kutlu Adalı cinayetinin hesabını soruyoruz!

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Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldüren “katillerin” hala yakalanıp adalet önüne çıkarılmadığını vurgulayan Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, ölüm yıldönümünde bir eylem düzenliyor.

Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996’da evinin önünde planlı bir şekilde katledilmişti. Ülkede büyük bir şok yaratan cinayeti işleyenlerin kimler olduğu konusunda çeşitli açıklamalar yapılırken, aradan geçen 29 yılda tek bir kişi bile adalet önüne çıkarılmadı.

Eylemle ilgili olarak yapılan açıklamada, Kutlu Adalı’nın gerçeklerin üzerine giden ve tehditler karşısında geri adım atmayıp görevini sürdüren bir gazeteci olduğu belirtilerek, “Bu cinayet, bir bireye değil, bir halkın hafızasına, barış umuduna ve düşünce özgürlüğüne karşı işlenmiş siyasi bir suikasttir.” ifadeleri kullanıldı.

Adalı cinayetinin faillerinin kimler olduğunun yıllar içinde defalarca kamuoyunun önüne serildiği kaydedilen açıklama şöyle:

Kutlu Adalı, gerçeklerin üzerine giden ve tehditler karşısında geri adım atmayıp gazetecilik görevini sürdüren bir gazeteciydi. 6 Temmuz 1996’da evinin önünde planlı bir şekilde katledildi. Bu cinayet, bir bireye değil, bir halkın hafızasına, barış umuduna ve düşünce özgürlüğüne karşı işlenmiş siyasi bir suikasttir.

Adalı cinayetinin devlet eliyle işlendiği, faillerin kimler olduğu yıllar içinde defalarca kez kamuoyunun gözleri önüne serildi. Ancak ne Türkiye Cumhuriyeti ne de yerel makamlar bu cinayeti etkin şekilde soruşturmuş, failleri yargı önüne çıkarmamıştır. Sessizlik ve cezasızlık politikası, suça ortaklık anlamına gelmektedir.

Bizler, adalet ve hakikat talebimizi bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz:

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Adalı cinayetinin faillerini ortaya çıkarmak ve yargı önüne çıkarmak için sorumludur. Bu sadece bir siyasi zorunluluk değil, tarihsel ve ahlaki bir görevdir.

6 Temmuz’da sokaktayız çünkü:

• Bu topraklarda işlenen her siyasi cinayetin hesabı sorulana kadar susmayacağız.

• Kutlu Adalı’nın kalemi yere düştüğü yerden biz kaldıracağız.

• Barışın, özgürlüğün ve halkların kardeşliğinin sesi olmaya devam edeceğiz.

📍 Etkinlik Programı:

🕖 19.00 – Elçilik önünde basın açıklaması

🕢 19.30 – Kızılbaş Kilisesi’nde buluşulup Kutlu Adalı’nın katledildiği yere yürüyüş

🎶 Yürüyüş sonunda Grup Üretim tarafından kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirilecektir.

📢 Organizatör Örgütler:

Yeni Kıbrıs Partisi – Devrimci Komünist Birlik – Sol Hareket

Adalet için, hafıza için, barış için yürüyoruz!

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