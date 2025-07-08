Kutlu Adalı 29 yıl sonra hâlâ adalet bekliyor

YKP, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, 29 yıl önce Lefkoşa’da katledilen gazeteci Kutlu Adalı için düzenledikleri eylemde faillerin yargılanması çağrısını yineledi

Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, YENİDÜZEN gazetesi yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996 gecesi suikastla öldürülmesinin 29. yılında Lefkoşa’daki TC Elçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Üç örgütün ortak açıklaması, YKP Sekreterya üyesi Halil Karapaşaoğlu tarafından okundu.

Ortak açıklamanın tamamı şöyle:

Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir aydın ve cesur bir gazeteci Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 gecesi evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Fikirleri, düşünceleri ve kalemiyle yürüttüğü mücadelesi, silahla, kurşunla, kanla durdurulmaya çalışıldı. Adalı’yı öldürerek durdurdular. Ancak mücadelesi devam ediyor. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

Kutlu Adalı’nın kalemiyle mücadele edemeyenler, onu hunharca katlettiler. Cinayet failleri malumdur. Adalı cinayeti devlet eliyle işlenmiş siyasi bir cinayettir. Bu cinayeti etkin bir şekilde soruşturmadılar. Dosya rafa kalktı. Katiller cezalandırılmadı.

Mafya lideri Sedat Peker’in, Adalı cinayeti ile ilgili itirafları bilinen gerçeklerin malumudur ve birinci ağızdan itiraftır. Bu itiraflar asker, sivil bürokrasinin faşist yapılanmasını ve işledikleri suçları bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Adalı cinayetinin failleri isim isim bilinmektedir. Kanıtlar, deliller, katiller ortadadır. Buna rağmen hala tutuklamalar gerçekleşmemiştir. Bunu şiddetle kınıyoruz.

Başsavcılık ve polis kafalarını kumdan çıkarmalıdır. Suçluların yakalanarak cezalandırılması sürecini bir an önce sonuçlandırmalıdır. TC Elçiliği, Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma konusunda esas muhataptır. TC Elçiliği, TC asker, sivil derin devleti tarafından öldürülen ülkemiz aydınlık yüzü Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili hesap vermeli, katillerin yakalanarak cezalandırılması için gereken girişimleri biran önce başlatmalıdır.

Bugün binlerce adalı, Adalı’nın bıraktığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Adalılar ölmez, fikirler ölmez. Adalı cinayetinin failleri ve katillerinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz…

“YARGILANMAYAN KATİLLER, SUSMAYAN BİR HALK VAR”

Üç örgüt Kızılbaş Kilisesinde buluşup Lefkoşa’da evinin yakınında öldürüldüğü yerde de sembolik bir eylem düzenledi. Burada çeşitli konuşmalar yapıldı…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı burda yaptığı konuşmada:

“O gece birçok sokak lambası yanarken bu sokakta lamba yanmıyordu, karanlığın içinde canice katledildi. Kutlu Adalı’nın 4 Temmuz 1996 tarihli son yazısında dile getirdiği ‘ana vatan-yavru vatan’ politikasına yönelik eleştiriler bugün de güncelliğini koruyor. Bu politikalarla kimliğimiz, kişiliğimiz, özgürlüğümüz elimizden alınıyor, toplumsal yapımız yok ediliyor. Adalı’nın düşüncelerinin yaygınlaşması ve faillerin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Kanatlı konuşmasının ardından, Adalı’nın 4 Temmuz 1996’da Yenidüzen Gazetesinde yayınlanan son köşe yazsı Sopa ve Sıpa’yı okudu.

Devrimci Komünist Birlik Genel Sekreteri Yusuf Alkım ise:

“29 yıldır bu toplum işgal altında yok oluyor ama biz susmayacağız. Kaç kişi kalırsak kalalım, memleket bizim, memleketi kurtaracağız.” ifadelerini kullandı.

Sol Hareket Dış İlişkiler Sekreteri Abdullah Korkmazhan:

“Kutlu Adalı yaşıyor, yaşatacağız. Adalet yerini bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kutlu Adalı Vakfı’nı temsilen, Adalı’nın kızı İl Adalı:

“Katilleri bulunamadı, yargılanmadı, bu yüzden uzatılmış bir yasın içindeyiz. Babamın değerlerini ve ilkelerini yaşatmak için dimdik ve mert bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ise:

“29 yıldır soruşturma talep ediyoruz ama geldiğimiz noktada soruşturma talep ettiğimiz üniformalı yapıların, Adalı’yı öldürenlerden emir alan yapılar olduğunu görüyoruz. Bu yüzden mücadeleyi yeniden başlatmamız gerekiyor.” diyerek mücadele çağrısını yineledi.

Konuşmalar sonunda Grup Üretim kısa bir müzik dinletisi sundu…

fotoğraflar Yenidüzen Gazetesi