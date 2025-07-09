YKP, Sol Hareket ve DKB’den Levent’e destek: Teslim olmayacağız!

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, Türkiye’nin Kıbrıslı gazeteci Şener Levent hakkında Ankara’da açtığı davalarda verilen hapis cezalarının ardından çıkartılan yakalama emrine karşı ortak bir açıklama yaparak Kıbrıslılara çağrıda bulundu: “Levent’i teslim etmeyin, savunun!”

Açıklamada, Türkiye’de AKP-MHP koalisyonu ile kurulan anti-demokratik rejimin hızla derinleştiği ve cezaevlerinin aydın insanlarla dolduğu belirtilerek, bu rejime karşı çıkan herkesin tutuklanarak susturulmaya çalışıldığı ifade edildi. Türkiye’nin bir kolonisi haline getirilen Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapısal dönüşümlerin hız kazandığına ve düşünce ile ifade özgürlüğüne dönük saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Ortak açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti AKP-MHP koalisyonu ile merkezileştirilmiş anti-demokratik yönetim biçimine geçmesiyle birlikte rejim değişikliği hız kazanmıştır. Bundan dolayı Türkiye’deki cezaevleri aydın insanlarla dolmuştur. Anti-demokratik rejime karşı olan herkes tutuklanıyor, hakkında soruşturma açılıyor sonra hapse atılıyor. Bu bağlamda Türkiye’nin bir kolonisi olan Kıbrıs’ın kuzeyinde de yapısal dönüşümler hız kazanmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili saldırılar artmaktadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan Kıbrıslı gazeteci Şener Levent yazdığı yazılardan dolayı hakkında Ankara’da üç dava açılmıştı. Bu davalarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu basın ve siyasal tarihimizde bir ilktir. Kıbrıslılar bugüne kadar hiçbir zaman Ankara’da yargılanmamış, haklarında hapis cezasını çıkmamıştı. Levent’in hakkında açılan davalarla ilgili kamuoyuna paylaştığı bilgilere göre Levent, eğer Türkiye Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmazsa hakkında yakalama emrinin çıkartılacağıdır.

Sömürgeciler tarihin her döneminde sömürülenlerin kendilerine başkaldırmaması için çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Şener Levent ve devrimci Türkçe konuşan Kıbrıslılar Ankara’nın politikalarını eleştirdikleri, bu politikalara itaat etmeyi reddettikleri için susturulmak isteniyor. Ankara’nın hazırladığı kara listeler, ilerici Kıbrıslıların Türkiye’ye girişlerinin yasaklanması, gazetecilerimiz hakkında sömürge topraklarında açılan davalar bu politikanın bir parçasıdır. Kıbrıslılar Şener Levent’i TC’ye teslim etmemelidir. Levent’i savunmak için ellerinden ne gelirse yapmalıdır. Levent’in ardından diğer ilerici Kıbrıslılar da tutuklanacak ve Türkiye’ye teslim edilecektir. Bizler Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik olarak bütün sendikalara, partilere, demokratik kitle örgütlerine Türkiye tarafından Levent’e yapılan bu uygulamayı protesto etmeye çağrırız. Kıbrıs Kıbrıslıların ana yurdudur. Sömürgeci bir tek Kıbrıslıyı bile kendi ana yurdundan kopartıp zindana atamaz. Buna karşı sessiz kalmayacağız!