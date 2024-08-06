Hayat Pahalılığında “İstikrar” – Mertkan Hamit

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Temmuz 2023’de 12 aylık enflasyon %72,81 ölçülmüştü…

Bugün açıklanan Temmuz 2024 enflasyon rakamlarına göre 12 aylık enflasyon %72.51 seviyesine geldi.

AB üyesi, Eurozone ekonomisi, Kıbrıs Cumhuriyetinde ise aynı rakam 2,11 olarak ölçüldü. Kuzeyde bunu 12 aylık değil, 1 aylık olarak görsek bayram edeceğiz…

Öylesi bir rakam…

Hayat pahalılığı krizi güneyde artık gündem değil, kuzeyde neredeyse aynı şekilde devam ediyor.

Zaten meselenin güney açısından çözüldüğünü geçişlerden veya ticari faaliyetlerin biçim değiştirmesinden de görebilirsiniz.

Kuzeyde ise hayat pahalılığı sorunu 12 aylık bir mesele değil…

Temmuz 2022’de 12 aylık enflasyon rakamı %110,42’ydi…

TL için görece kabul edilebilir enflasyon seviyesini 12 aylık seviyede Temmuz 2021’de (%19.93) görmüşüz en son, o zamandan beri enflasyon istikrarlı bir şekilde artıyor.

Hayat pahalılığı krizi yaşıyoruz ve bunun adına artık “istikrar” diyorlar.

Yalan da değil hani, neredeyse 36 aydır hayat pahalılığı yaşayıp bunu çözmeyen, buna adapte olan bir yönetişim anlayışında, olan bitene de istikrar demekten kim neden gocunsun ki?

Gelinen noktada iki örnek ile karşı karşıyayız:

Doğu Akdeniz’in göbeğinde; tanınmayan, TL’ye bağımlı, üretim ve verimliliği düşük bir idari yapının yöneteceği ekonomi çağdışı yasal mevzuatlara bağlı olursa, nihayetinde maliyeti de yüksek olur.

Otomobile benzetirsek, bizim külüstür ekonomi çok benzin ister, ama az yol gider!

Doğu Akdeniz’in göbeğinde tanınan, verimli ve uluslararası finansa erişebilen, stabil bir para birimi kullanılan bir idari yapının ekonomide yasal mevzuatlarını güncel tutarsa, maliyeti düşük olur yani az benzinle, çok yol gider!…

Rakamlar bize bunu gösteriyor ve sonuçları açısından da, pahalılık ülke yarısındaki tek istikrarlı konu haline geliyor…

İstikrarlı olarak artan fiyatlar ve istikrarlı olarak hiçleşen hane halkı geliri ve istikrarlı olarak olan bitene karşı kapsamlı hiçbir reformun atılamıyor olması durumun özetidir.

Normalde ekonomi enflasyonla mücadele için para politikası ve mali politikalardan oluşan araçlara sahip olur.

Burası normal bir yer olmadığı için para politikasına sahip değil.

Aslında, para politikasına sahip olmayan tek ekonomi de biz değiliz; ancak bunu yaparken genelde stabil bir para politikası seçilir. Kıbrısın kuzeyinde ise Türk Lirası kullanma konusunda net bir duruş var.

Bakın bu da İstikrarlı!… Esneyenler de, muhasebe kurallarına kadar esneyebiliyor.

Demek ki, sadece para politikası olmayan bir ekonomi sorunu değil aynı zamanda, ekonomi yönetimini rasyonel ekonomik çerçevenin dışındaki bazı saiklerle çözmek gibi deneysel çabalar içinde olan ve onlarca yıldır süregiden başarsızlıktan zırnık ders almayan da bir anlayışa da sahibiz.

Hal böyle olunca ve sürer durumu iyileştirmeye yönelik herhangi bir reçete dahi tartışılamıyor ne de buna yönelik bir girişim ortada yoksa; böylesi bir istikrar müstahaktır. Şikayet etmeyin…Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Temmuz 2023’de 12 aylık enflasyon %72,81 ölçülmüştü…

Bugün açıklanan Temmuz 2024 enflasyon rakamlarına göre 12 aylık enflasyon %72.51 seviyesine geldi.

AB üyesi, Eurozone ekonomisi, Kıbrıs Cumhuriyetinde ise aynı rakam 2,11 olarak ölçüldü. Kuzeyde bunu 12 aylık değil, 1 aylık olarak görsek bayram edeceğiz…

Öylesi bir rakam…

Hayat pahalılığı krizi güneyde artık gündem değil, kuzeyde neredeyse aynı şekilde devam ediyor.

Zaten meselenin güney açısından çözüldüğünü geçişlerden veya ticari faaliyetlerin biçim değiştirmesinden de görebilirsiniz.

Kuzeyde ise hayat pahalılığı sorunu 12 aylık bir mesele değil…

Temmuz 2022’de 12 aylık enflasyon rakamı %110,42’ydi…

TL için görece kabul edilebilir enflasyon seviyesini 12 aylık seviyede Temmuz 2021’de (%19.93) görmüşüz en son, o zamandan beri enflasyon istikrarlı bir şekilde artıyor.

Hayat pahalılığı krizi yaşıyoruz ve bunun adına artık “istikrar” diyorlar.

Yalan da değil hani, neredeyse 36 aydır hayat pahalılığı yaşayıp bunu çözmeyen, buna adapte olan bir yönetişim anlayışında, olan bitene de istikrar demekten kim neden gocunsun ki?

Gelinen noktada iki örnek ile karşı karşıyayız:

Doğu Akdeniz’in göbeğinde; tanınmayan, TL’ye bağımlı, üretim ve verimliliği düşük bir idari yapının yöneteceği ekonomi çağdışı yasal mevzuatlara bağlı olursa, nihayetinde maliyeti de yüksek olur.

Otomobile benzetirsek, bizim külüstür ekonomi çok benzin ister, ama az yol gider!

Doğu Akdeniz’in göbeğinde tanınan, verimli ve uluslararası finansa erişebilen, stabil bir para birimi kullanılan bir idari yapının ekonomide yasal mevzuatlarını güncel tutarsa, maliyeti düşük olur yani az benzinle, çok yol gider!…

Rakamlar bize bunu gösteriyor ve sonuçları açısından da, pahalılık ülke yarısındaki tek istikrarlı konu haline geliyor…

İstikrarlı olarak artan fiyatlar ve istikrarlı olarak hiçleşen hane halkı geliri ve istikrarlı olarak olan bitene karşı kapsamlı hiçbir reformun atılamıyor olması durumun özetidir.

Normalde ekonomi enflasyonla mücadele için para politikası ve mali politikalardan oluşan araçlara sahip olur.

Burası normal bir yer olmadığı için para politikasına sahip değil.

Aslında, para politikasına sahip olmayan tek ekonomi de biz değiliz; ancak bunu yaparken genelde stabil bir para politikası seçilir. Kıbrısın kuzeyinde ise Türk Lirası kullanma konusunda net bir duruş var.

Bakın bu da İstikrarlı!… Esneyenler de, muhasebe kurallarına kadar esneyebiliyor.

Demek ki, sadece para politikası olmayan bir ekonomi sorunu değil aynı zamanda, ekonomi yönetimini rasyonel ekonomik çerçevenin dışındaki bazı saiklerle çözmek gibi deneysel çabalar içinde olan ve onlarca yıldır süregiden başarsızlıktan zırnık ders almayan da bir anlayışa da sahibiz.

Hal böyle olunca ve sürer durumu iyileştirmeye yönelik herhangi bir reçete dahi tartışılamıyor ne de buna yönelik bir girişim ortada yoksa; böylesi bir istikrar müstahaktır.