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kızıl yeşilbaşka bir siyaset mümkünFransa Komünist Partisi: “Ültimatomla değil, vetoyla değil, sorumlulukla davranalım”
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Fransa Komünist Partisi: “Ültimatomla değil, vetoyla değil, sorumlulukla davranalım”

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Boyun Eğmeyen Fransa, Yeni Halk Cephesi çerçevesinde FKP (Fransız Komünist Partisi), SP (Sosyalist Parti) ve Ekolojistlerle (LE) bugüne kadar sürdürülen Cumhurbaşkanına Başbakanlık görevi için bir isim önermeyi amaçlayan tartışmalara artık katılmama kararı aldı.

FKP bu tartışmaların sona ermesinin tehlikesi konusunda uyarıyor.

Her iki tarafta da sabit bir konum yoktur. Sorumluluğumuz çok büyük. Güçlerden birinin, başkanlık kampının (Macron ve destekçileri) kontrolü yeniden ele geçirmesine izin verme riskini göze alarak haftalardır sürdürdüğümüz tartışmalardan ayrılması anlaşılmaz bir durumdur.

Huguette Bello’nun adaylığının reddedilmesinin anlaşılmazlığını paylaşsak da, Ulusal Meclis Başkanlığı için komünist, sosyalist, ekolojist veya boyun eğmeyen tek bir YHC (Yeni Halk Cephesi) adayı sunma hedefini paylaşmaya devam ediyoruz, SP ve LE ile birlikte tüm solu ve sivil toplumu bir araya getirmeyi amaçlayan Başbakanlık için ortak bir öneri üzerinde çalışıyoruz.

Ortaklarımızdan, parlamento gruplarının toplantısının ardından, ortak bir çözüme ulaşmak için görüşmelere mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamalarını istiyoruz.

Evet, açıklığa ihtiyacımız var ve seçmenlerimizin yanı sıra tüm Fransız halkının büyük beklentilerine yanıt vermeliyiz.

Ültimatomla değil, vetoyla değil, sorumlulukla davranalım.

Fabien Roussel, FKP ulusal sekreteri,

 

15 Temmuz 2024

 

Çeviren: Nezih Kazankaya

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