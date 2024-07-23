Elli yıldır çözülemeyen sorun – Kamil Tekin Sürek

Kıbrıs Sorunu elli yıldır çözülemiyor deniyor. Doğru mu? Çözülemiyor mu, yoksa çözüldü mü? Yıllar önce bir Yunan siyasetçi ile sohbet ederken “Kıbrıs Sorunu’nun çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye sormuştum. “Öyle bir sorun mu var?” diye cevap vermişti. O sırada Kıbrıs AB’ye üye olmuştu. Annan Planı’na yüzde 75 ret oyu verdiler. 2017 görüşmelerinde önerileri reddettiler. Şu anda Kıbrıslı Rumların itiraz ettikleri hususlar: Türk askerleri adadan çıksın, ada dışından gelen ve yurttaş yapılanlar geri dönsün, 74 yılındaki yüzde 18 oranında toprak Türk toplumuna kalsın, gerisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri verilsin ve tazminat talepleri. Kıbrıslı Rumlar bölünmeden memnun görünüyor.

Kıbrıslı Türklerin durumu ise iç açıcı değil. KKTC bir devlet olarak hiçbir devlet tarafından tanınmıyor. Türkiye tanıyor ya diyeceksiniz ama onun tanıması da bir devlet olarak tanımak değil. KKTC’ye bir vilayeti gibi bakıyor.

KKTC Türkiye dışında hiçbir ülke ile ticaret yapamıyor. KKTC’li biri yurt dışına ya Türkiye ya Kıbrıs pasaportu ile çıkabiliyor. Sporcuları hiçbir yabancı sporcu ile yarışamıyor. Zaten yoksul bir halk olan Kıbrıslı Türkler, Türkiye’den getirilen ve vatandaş yapılanlarla daha da yoksullaşıyor. KKTC, bir zamanlar Küba’nın ABD’nin kumarhanesi olduğu gibi, Türkiye’nin kumarhanesi haline gelmiş. Kumarhaneler, kara para aklama banka ve şirketleri, Türkiye’de hiçbir üniversiteye giremeyenlerin gittiği paralı “üniversiteler!”, Türkiye’den gitmiş çeteler ve tarikatlar cenneti. Şimdi tabii AKP’li inşaatçıların da istilasından söz etmek gerek.

Kıbrıs’ta en çok mağdur olanlar Kıbrıslı Türkler. Elli yıl önce güya kurtarıldılar ama elli yıldır kendi kendilerini yönetemiyorlar. CTP ve TKP’nin başına gelenleri biliyorsunuz. Mehmet Ali Talat’a ve Mustafa Akıncı’ya yapılan tehditleri… ‘Faili meçhul’ cinayetler bile ihraç edildi Kıbrıs’a.

Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs’ın güney ve güneydoğusundan petrol ve doğal gaz çıkarmaya çalışıyor. Türkiye bu petrol ve gazdan KKTC’nin de hakkı var dedi ama kimse ciddiye almadı. O zaman biz de Kıbrıs’ın kuzey ve kuzeydoğusunda petrol ve gaz ararız diye bir gemi dolaştırmaya kalktı, o da engellendi.

Türkiye’nin bütün çeteleri, kara paracıları KKTC’de fink atarken, Türkiye’nin politikalarını eleştiren Kıbrıslı Türklere Türkiye’ye giriş yasağı kondu. Türkiye’nin ana muhalefet partisi, AKP, MHP, BBP ile birlikte taksim bildirisine imza atıyor.

Kıbrıs’ta İngiliz askeri üssü var zaten ama şimdi Larnaka’da ABD ve İngiltere’nin ortak yeni bir askeri üs kuracağı haberleri dolaşıyor. ABD ve müttefikleri Kıbrıs’ı İsrail’i desteklemek, Ortadoğu’yu gözetlemek için kullanıyor.

Kıbrıs Sorunu çözüldü mü, çözülmedi mi? Çözüldü ise kimin için çözüldü, kimin için çözülmedi?

Bu soruların cevabını en iyi Kıbrıslı Türkler yanıtlayabilir bence.