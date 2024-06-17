iktibasPınar ÖğünçKozmik toz, rant tozu, firar eden robot süpürgeler - Pınar Öğünç diğer yazılar:Pınar Öğünç Kozmik toz, rant tozu, firar eden robot süpürgeler – Pınar Öğünç Yeniçağ podcastını dinleyin Orjinal yazının kaynağıevrensel.net 17/06/2024 63 kişi tarafından okundu Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram Önceki İçerikLimasol’un Düşündürdükleri – Layık TopcanSonraki İçerikElbise askısına dolanan milli değerler – Gözde Bedeloğlu YKP, Kıbrıslıları, “başka bir Avrupa mümkün” diyenlerin mücadelesiyle dayanışma amacıyla Avrupa Solu’nun güçlenmesi için oy vermeye çağırır! 05/06/2024 YKP: TC’nin emireri Tatar görüşmeleri Türkiye adına sabote ediyor 10/05/2024 YKP: İsyanımız işgale demek, barış ve sosyalizm mücadelesinde emeğin haklarını savunmak için 1 Mayıs’ta #sokaktayız! 30/04/2024 YKP; Kıbrıslıları, ırkçılığa, faşizme, neo-liberalizme karşı Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırır 08/03/2024 Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz! 12/01/2024 - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et259AboneAbone Ol yazılar Neoliberal merkezin krizi – Güven Gürkan Öztan 17/06/2024 Elbise askısına dolanan milli değerler – Gözde Bedeloğlu 17/06/2024 Limasol’un Düşündürdükleri – Layık Topcan 17/06/2024 Kıyamet sırası Lübnan’da mı? İran ve ABD’nin ayak izleri ne diyor? – Fehim Taştekin 17/06/2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından… – Yonca Özdemir 17/06/2024 Bulgaristan seçimlerinden yine belirsizlik çıktı – Özkan Yıkıcı 16/06/2024 Devamını Göster "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:05:16 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Abdullah Ekinci ile gündemi değerlendiriyor59:31 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor01:10:20 "Gündem" yayınlarını izleyin İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Erten Kasımoğlu01:02:34 İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Ali Baturay55:20 Yeniçağ Podcastını dinleyin