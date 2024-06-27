Kenyada isyan, vergi paketini geri aldırttı – Özkan Yıkıcı

Konuya girmeden, ikibin onlardaki benim önemli sayılan yazılımımı hatırlatacam. Ortadoğu projesinin ikinci versyonuna geçildiydi. Adını da Bahar olarak simgelediler. Mısır, Tunus ve Libya örnekleri yaşandı. Bu gelişmelerle Avrupada Avrupa sol ile afrika sol ile aktevisler toplantı yaptıydı. Tartışmalar oldu. Ortadoğulu Afrika eksenli sosyalistlerin tepkisi önemliydi: orada bulunan Afrika sosyalistlerden biri şu taihi konuşmayı yaptı…

“siz Avrupalılar resmen bizim sömürgeleşme durumumuzu savunuyorsunuz. Biz sizden birşeyler öğrenmek ve destek almak için buraya geldik. Fakat, gördük ki sömürgeci politikayı savunuyorsunuz. Biz kendi tarihimizi kendimiz yazacağız. Sosyalist merkez batı değil de mücadelenin oldğu Afrika olacağına benziyor.”…

Ortadoğu baharında batı Avrupa sosyal demokrat ve bazı öteki solun takındığı tutum ile Afrikalı ayni çizgideki sosyalist kesimin farklılığı resmen enternasyonalizimde buluşmamanın ta kendisiydi.

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Aradan çok zaman geçmedi. Şu anda Kenya olaylarını izliyorumi. Birkaç makalede olayın özünü yazdım. Aslında Kenyada olan girişimin hemen hemen aynisi Türkiyede de var. fakat, Türkiyede laf dışında tepki şimdilik yok. Kenyada ise ayaklanmaya dönem tepkiler oldu. Kenyali Komonist partinin de sokakta olduğu bilgiler geliyor. Avrupa da alışılmamış bir görüntüdür.

Önceki Kenya yazımda muhalefet sokağının prokramını yazdıydım. Giderek hedefin meclisi basmaya dek olacağı hesabını belirtim. Nitekim, yol da birkaç günde böyle gelişti. Israrla meclisten geçirilme sürecini vergi paketi aşarken, halk dalgası da meclisin içine dek geldi. Meclis tüm engelemelere karşın basıldı. Bazı yerlerde yangın çıkarıldı. Vekiler tümelerdem kaçtılar. Polis gerçek kurşun sıktı. Yirmidört kişinin ilk etapta öldürüldüğü haberi de geldi. Bir anda Kenya yerlebir istanıyla çalkalanıyor.

Yine yazdıydım: Kenya devlet başkanı ilk etapta bazı vergi artışlarını geri aldı. Ama mualevet durmadı. Durmayınca da prokram da yapıldı. Hedef son aşamada meclğsin işkaliydi. Oda grişimle başlatıldı. Kan dökümü ve oluşan Kenya ayaklanması sonu da Lumutoyu kararı imzalamama v iptal edeceğini açıklatma noktasına getirdi. Oysa normal şekilde isyan hesaplansa, onca kan akımı da olmayacaktı. Kenya devlet başkanı, yaptığı çağrıyla hem paketi iptal etiğini hem de gençlerle görüşeceğini belirti.

Dikati çeken olgu, Kenya isyanına gençlerin de oğum katılım göstermesidir. İnternetden tutun KDV dek önemli artışla bütçe açığının kapatılma paketi, bizat etkilenecek gençelrin de öfkesiyle görünürde durduruldu. Ama nerede sorusu ise Meclisin basılıp yakılma girişimi sonrası olarak gerçekleşti. Daha iki yılık başkan, Amerikanlaşma politikasında hızlı adımalr atarken, Hayitiye asker göndermesinden tutun Afrika stratejik Amerikan ortaklık anlaşmalarıyla batı eksenine devamı hızlandırıyordu. Ama, önerilen sermaye karına yönelik ve oksulaşma paketi sonucu halkı ayaklandırdı. Kenyalılar en kritik dönemde halk direnişiyle sıçrama yaptıkları veya anti demokratik girişimleri engeledikleri sayfalar da yazıldı.

Tekrar edelim: şu anda Türkiyedeki Şimşek paketine enzer uygulamalar birçok ülkede gündemde. Arjantinde sokak protestoları sürüyor. Kenyada ise meclis baskııyla resmen karar geri çekildi. Bunlar olay ile direnç denkleminin önemini de yansıtan derslerle doludur.

Gelelim girişe: Kenyadaki direniş ve kısa zaman önce Avrupa Afrika solu n toplantısında olanlar, bize mücadelelerin yeni sömürge ülkelrde giderek yaygınlaşırken, Avrupada da faşizmin yükselmesinin tesadüf olmadığını gösteriyor. Kenya, adeta bir şey deyişmez algısının bozulması bakımından önemli örnektir. Eskiden sosyal muhalefet hareketleri medyalarda önemli yer bulurdu. Belirli kesimler de tartışırdı. Son günlerin Kenya gelişmelerinin yeri malum. Başarabiliriz algısının da oluşuna karşın nedense “muhalif” denilen kesim dahi ilgili gelişmeye önem vermedi. Buda günümüz kapitalist sistemin bir aynası olarak hayat felsefesinin öğretisidir.