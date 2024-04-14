İsias davası: Kamu görevlisine ‘kusursuzluk’ zırhı – Gözde Bedeloğlu

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan illerimizden biri de Adıyaman. Voleybol turnuvası için şehre gelen ortaokul öğrencisi, çoğu çocuk 35 Kıbrıslı ile birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel, adalet için birbirine kenetlenen ailelerin olağanüstü gayretiyle, üzerinden en çok konuşulan ve takip edilen yargı süreçlerinden biri. Beşi tutuklu, toplam on bir sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, depremden 11 ay sonra 3 Ocak 2024’te görülmüş ve dört gün boyunca sürmüştü. İkinci duruşma 26 Nisan’da.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporları yıkıma dair ihmal ve usulsüzlükleri açıkça ortaya koymuştu. Buna göre, otelin 1993’te ‘konut’ olarak aldığı ruhsat 2001 yılında ‘otel’ olarak yenilenmiş, 2014-2015 yıllarında yapılan tadilatlarla otelde kapasite artışı gerçekleştirilmiş ve 2016 yılında yapıya 410 metrekare büyüklüğünde ruhsatsız bir kat eklenmişti. İncemeler sonucu, düşük beton kalitesinin binanın yıkılmasında etkili olduğu tespit edilmişti.

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3-6 Şubat arası görülen ilk duruşmada mahkeme sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar vermiş ve Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etmişti. 31 Mart yerel seçimlerinden birkaç gün önce yayınlanan bu ek bilirkişi raporu doğrultusunda, 26 Nisan’daki ikinci duruşma beklenmeden, otel sahibinin oğlu ve şirket ortağı Efe Bozkurt ile inşaat mühendisi Halil Bağcı tahliye edildi.

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hazırladığı ön inceleme raporunda, beton kalitesinin düşük olduğu, yapıya ruhsatsız kat eklendiği, proje bilgileri ve ruhsat bilgilerinin uyuşmadığı ve binaya ait zemin etüt raporunun bulunmadığı bilgileri yer almıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda ön inceleme bulgularına yer verilmiş ve 2016 yılında yapıya eklenen ruhsatsız katın 2018 yılında yürürlüğe giren ve ‘imar affı’ olarak bilinen yasal düzenlemeden faydalandığı belirtilmişti.

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Raporda ayrıca, binanın yıkılmasına ilişkin sorumluluklara da yer verilerek, binanın sahibi Ahmet Bozkurt, statik proje mesulü Erdem Yıldız, Adıyaman Belediyesi’nde o dönemki yapı kontrol birimi ve yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişi ‘asli kusurlu’ bulunmuştu. Otel sahibi Ahmet Bozkurt’un avukatı, mahkemeye sunduğu tutukluluğa itiraz dilekçesinde Belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayıtlarına göre herhangi bir kaçak katın ve kolon kesmenin olmadığını iddia etmişti.

Gazi Üniversitesi’nin hazırladığı son bilirkişi raporunda da kaçak katın imar barışı kapsamında ruhsatlandırıldığı ortaya kondu fakat diğer raporlardan farklı olarak kaçak katın yıkıma etkisi olmadığı vurgulandı. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, raporda Ahmet Bozkurt, İsias otelcilik şirketi ve ferdi mükelleflerin kusurlu bulunsa da projeye onay veren kamu görevlilerinin kusurlu bulunmadığını aktardı. Esendağlı, mahkemenin konuyla ilgili önemli sorularına yeterli cevap sunmayan bu rapora itiraz edeceklerini söyledi.

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Bugüne kadar hazırlanan bütün bilirkişi raporları İsias Otel inşaatıyla ilgili olarak çok sayıda yapı kusurunun bulunduğunu gösteriyor. Peki nasıl oluyor da, enkazı kum dolu bir kovanın ters çevrilmiş haline benzeyen bu oteli denetlemekle yükümlü belediye ve ilgili bakanlıklarda herhangi bir kusur bulunamıyor? Yapımına konut olarak başlanan binanın otele dönüştürülme sürecini kimler takip etti? Otelin kapasite artırım talebi hangi kriterler göz önünde bulundurularak kabul edildi? Yapı ruhsatı hangi belge ve hesaplamalar geçerli sayılarak verildi?

Adalet için başka bir ülkenin yargı sistemine güvenmekten başka şansı olmayan Kıbrıslı ailelerin sesini büyütmek ve süreci takip etmek, hayatını kaybeden on binlerce insanımız adına, hepimizin görevi ve mecburiyeti.