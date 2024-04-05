Bu makalemde hatıra defterimden son döneminn bir potbori derlemesi yapacam. Hatırlatma amacım ve ortak deyerlendirtme hedefim var.

Pandemi dömemiyle başlayacam. Pandemi sürecinde K. Kıbrısta sert önlemler alındı. Sinağin dahi gelmesi kontorldaydı. Fakat, bu kontrolü bozan gelişme de geldi. Jet sgandalıyla anıldı. Neden geldiği ve izinsiz olduğu bilgileri dahi tedirginliği artırıp konu edilmesini sağladı. Sonuçta çıkan gürültü sonrası neden sonuç bilinmese de makamcı daahi görevden alındı. Jet sgandalı olarak bilinmez tarihimize konuldu.

Önemli gelişme ise onca rezalet ve elektrik zehirlemesine ses çıkarmayan Girne ahalisi, makamcının görevden alınma tutumuna, partiyi basarak tepki koymasıdır. K. Kıbrıs bakımında tutum önemliydi…

Yine paandemi döneminde ne tesadüf ki Jet sgandalındaki görevden alınıp yeniden göreve konulan kişinin makamında gerçekleşti. Bu defa da sahte aşı belgesi Adapas sgandalıydı. Bu kısa sürdü. Çünkü ortaya çıkan şirket nedeniyle konunun hemen kapatılacağı belirtildi. Öyle de oldu. Birkaç görüşme ve Türkiye uçuşu sonrası konu halının altına serildi.

Bunlar olurken de bazı makamcıların tüm olumsuzluğa karşın tercihleri de ielrliyordu. Yapılan parti kurultayında birinde kapıdan ötekinde seçilip baş makama dek giden şahıs, gece sinyali veya koltuk sarsıntılarıyla koltuktan oldu. Öyle ki büyük oyla UBP başkanı olurken, genel seçimi kazanıp baş makama otururken, yine de belli ki birilerini tatmin edemedi. Sonuçta kurduğu ve onaylatığı kabine sonrası ilk tokatı yedi. Makama koymadığı şahısı Türkiye Anltalyadaki toplantıya makamcı olarak çağırdı. Hem de günü doldurmadan olan gelişmeydi. Tekme öyle sert geldi ki üç makamcıyı ordan oraya savurdu. Ardından yeni telkinle de partinin en çok oyunu almasına rağmen kabine kurmasına karşın oyla gelen şahıs da tekmeyle koltukta tepetaklak yolandı. Ona onca desteği veren partilisi ise gık dahii demeden sustu.

Yerinemi: Jet sgandalci, adapas sahtekarlarının gerçekleştirilen makamcı oldu. Parti içi adaylıkta en az oyu alan adam koltuğa oturtuldu. Varın siz anlayın.****

Gelelim sayfanın son bölümlerine: yeni koltukçu başı da yetkileri hernekadar elinden çoğu alınsa da kendini anımsatacak tutumlar yapması gerekiyordu. En kolay Elektrik kuruuydu. Öyle yya klasikleşen durumlar vardı. Yolsuzlukları, sahtekarlıkları, peşkeşleri AKSAYA kıyakları faturalayacak kesimler hazırdı. Halka yağmur olarak yağdırtmak. Bunlar yetmiyordu. Jet ve Adapasa benzeyen yeni byluş yapması gerekiyordu. Oda hemen oluştu, ihalelerle oyuna ihalesiz yakıt alma prensibiyle yeni bölüşüm alanı açtı. Yargı öylesine ağırlık altında kaldı ki sosonuçta resmen yapılan yağmanın milyonlarca doların kararıyla suçlamalı karar aldı. Ama onca rezalete karşın brakın istifayı, koltuğun kımıldaması dahi olmadı.

Gelelim son bölümlere. Günümüzde birisi geriye çektirilen ötekisi hala sonlandırma aşama yoluna sokulan örneklere. Yine sahtekarlık ifadeliyle halkta karşılık buldu. Reçete ve diploma sgandaları. Sağlık ve eğğtimin çküşünün kanıtlarıydı. Bilinip de artık mızrağın çuvala sığmayan veya pandora kutusunun zorlandığı bezetmesine gayet uygu yaşananlardır. Yine etraf epey sohbet konuşma saçılması yaşadı. Sistemin çürümüş şekli karşımızda. Fakat reçete sgandalında olduğu gibi şu soru da sorulmadan olmadı: neden Girnede tek etzacı ve doktor tutuklanmadı. Akla Jet sgandalı ve makamcımının Girne gerçeği geliverdi.

Şimdi bu sgandallarla K. Kınrısın tarihsel oluşum şekliyle yüzleşiyoruz. Bir farkla artık Türkiyeleşme adımlarının sert koşu haline de gelişinin selamıdır.

Son not: son olaylarda özellikle Maypa sürecini de yaşarken, sorulan bir sorya da yanıt geliyor: Neden Maypa tutuklandı. Suçadıkları doğrumu kuşkuları akla öteki yanıtı da verdi. Neden Anamuhalefet lideri pasif ve yıldızlarda dolaşır: çünkü son gelişmelerde gizlilik kuralıyla yapılan bazı tutuklamaların nedeni sayın ünlü hukukçu Tufan beyin ikibinondört yılındaki çıakrtığı yasadır. Birilerini koruyacam derken, günümüzde baskı ve susturma yhetkisini de devletin eline verdi.

Harmanlayarak hazırladığım hatıra defterinden seçkilerim bukadar. Bunlar yarının nedemek olduğunu da anlatmaya yeter ve artar. Egemen eşit devletle söylemlerin nereye geldiğinin kanıtlarıdır. Ha bu rejimi hala federasyona hazırladığını söyleyen fonculara da selam çakma dışında söylenecek sözüm de yok.