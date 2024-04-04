04/04/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 59 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et229AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:09:01 Yılmaz Parlan Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:01:51 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Asım Özer ile gündemi yorumluyor01:25:11 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Öncel Polili ile gündemi yorumluyor01:09:01 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin