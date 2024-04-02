2024 yılının ilk Tohum-Takas etkinliği 17 Mart Pazar günü gerçekleşti

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi açıklaması şöyle:

Yeryüzü Tohumları İnisiyatifinin geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Tohum Takas” etkinliklerinin bu yıl ilki 17 Mart Pazar günü Maraş’ta (Varosha) MAGEM (Maraş Gençlik Merkezi) lokalinde Gazimağusa Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleşti. Ekolojik tarım, organik tarım, permakültür ve atalık tohum konularına duyarlı birçok kişi yeni fikirleri paylaşmak amacıyla tohum-takas etkililiğine katıldı. Tohum-takas etkinliği öncesinde yapılan paylaşım çemberinde katılanlar kendilerini tanıtıp ekolojik tarımla ilgili olumlu ve olumsuz deneyimlerini aktardılar. Karşılıklı sorularla bilgi ve fikir alış-verişi yapıldı, ülkemizde bulunan sınırlı tarım alanlarının hızla azaldığı belirtilerek bununla nasıl mücadele edileceği tartışıldı. Sohbet sonrasında tohum takası gerçekleşti. Tohum takası esnasında tohum envanter çalışmaları çerçevesinde tohumların kayıtları yapıldı, tohum alındı ve tohum dağıtıldı, kayıt ve ayrıştırma işlemi etkinlik boyunca sürdü.