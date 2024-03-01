Pek de konuşturulmayan yakma olayı – Özkan Yıkıcı

Burada yaşıyorsanız, ansızın yazarken de makaleleriniz birden kesiliyorsa, önemli sorunların olduğu kesin. Ben de geçen haftadan beri bu durumdan birini yaşıyorum. Genelde ara vermelerde, sağlık, ilgili medyadan ayrılma gibi nedenler öne çıkar. Belki yurt dışı nedeniyle de bir an ara vermeler de olur. Fakat, K. Kıbrısta yaşıyorsanız, ozaman internet sorunlarıyla boğuşarak da yazı yazamama olasılığınız da gün gelir sizi de yakalar. İşte, yazamama nedenim de direk internetle alakalıdır. İnterleterlet bağımlı olma ve alt yapı yetersizlikleri K. Kıbrısta hep sorundur. İşin acısı alışılmış ve tepki dahi konulmayan konuma dek gelindi. Şimdi yaklaşık bir hafta ineternet yokluğu veya gelip gitmeler sonucu ben resmen yazı yazıp da gönderme şansını da kayb etim. Hele de internet bağımlı ilişki ağı durumu da beni yeniden sarmalama pençesine dek kattı. Özür değil sistemin kendisini yazarak böylelikle de nedeni de açıkladım. ***

Bu arada ilginç haber Amerikadan geldi. Konu israilin katliyamı hakındaydı. Amerikan devleti direk israilin saldırılarınu, soykırımını açıkça desteklerken, atteşkes gibi nefes alma hamlesine de veto kulanyordu. Artık çaresizlik ve sesilik girdabında her gün Gazzeden resmen soykırımın da aşılacağı cinayet haberleri geliyor. Öyle ki yardım beklerken, bonbalanan çocuklar veya çaresizce açlığa hapsedilip yine ölüme gönderilen insanlar, artık ne yazık kabulendi..

Tam da bu arada pek de alışılmamış gelişme ABD ülkesinden geldi. Beslan adında yirmibeş yaşında bir asker kendini İsrail elçiliği önünde yaktı. Bir insan hem de kendini yakıyorsa, beyninde sorunu yoksa, siyasi mesaj veriyorsa, mutlaka etki yapması da beklenirdi. Ama, Gazze olaylarıyla gelinen insani olmayan faşist bakış, yakma olayında da yaşandı.

Amerikan askeri kendini İsrail elçiliği önünde yakar. Nedeni . israilin yaptığı cinayete dayanamayacağını” açıklar. Yakma öncesi yaptığı kayıtla bunu açıklıyordu. Ama, gereken karşılık da olmadı.

B,r başka açıklama daha da ilginç olmayacak beklentiydi; Amerikan askerlerinin israilin soykırım yaptığı Gazze de olduğunu ve katıldığını da belirtiyordu. Konuyla ilgili belgeleri, kayıtlarda gördüğünü vurguluyordu. Nedense bu ikinci nokta kamuoyuna pek sunulmadı. Beslan, bir Amerikan genç askeri. Kendini kendi ülkesinin de direk katıldığı ve katliyamın Y.74 cuvarının kadın çocuk olduğu katliyama daha fazla dayannamadı. İsrail elçiliğinin önünde yaktı.

Dünya bunu da fazla konuşmadı. Amerikada ise seçimlere doğru gidiliyor. İki adayın sicili de oldukça karanlık. Ama bilinen öteki durum “israilin Amerikasız bu soykırımı yapamayacağıdır”. Ama katliyam devam ediyor. Baydın birşeyler söhylüyor. Amerikan fabrikaları ise İsrail ve Ukraynaya silah üretmede zorlanıyor. Cepler şişiyor. Gazze de ölü sayısı oyuzbini çoktan aştı. Fakat, hala ABD ateşkese dahi onay vermemekte direniyor. Birşeyer söylüyor. İnsani falan deniliyor da israile karşılıksız desteğe devam diyor. Şimdi de sıra Refahtaki Filistinlilerin sürülüp Mısıra gönderime günlerini yaşamak zorun da brakılıyoruz.

Duyarsızlığın derecesi, faşizmin güncel katılımı ve emperyalist sistemin vahşi kıyımı hala sürüyor. Kendi halkı dahi alkışlarken bir askerin kendisini yakma eylemi dahi insanları gerçeklerle yüzleştirmeğe yetmedi. Oysa eskiden bu eylemler dünyada yankı bulurdu. Demek ki insani yok etmede epey mesafe alındığı kesin. Beslantın yakılma eylemi, bize sistemin geçmişle kıyas bakımından da ne yazık önemli kıyas deyerlendirme yapma burukluğunu getirmektedir.