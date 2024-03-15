Mübarek Cuma gününden muhteşem gündemler – Özkan Yıkıcı

Bugün Cuma. Mübarek gündür. Öyle mübarek ki bazıları için de dini görevler yanında fırsat penceresi gibidir de. Örneğin, ülkenin işbirlikçilik gerçeği sonucu, mevki isteyen veya kendini mevkide kanıtlama adına bazı camilere gidip namaz kılanlar artık konuşulmaktan dahi öteye geçti. Bu tutum çoktan normalleşti. Üstelik bu mübarek güne bir de oruç zamanı çakıştırıldı. Oruç tutup öğle namazından sonra iftar zamanında da yapılmakta olan iftar sohbetlerine katılıp görünme şansı da var. Yemek yemek ve birilerine kendini gösterme davranışı olark da oruç iftarını kulanan da vardır. Bunlar mübarek cumanın akaışkanlığındaki dini ile siyasal gerçeklerin kimilerine göre fırsat çakışmasıdır.

Hiç unutmam, bir gün rahmetli bir arkadaşa Cuma günü rasladım: ona nereye gidiyorsun dedim. Oda bana “Cuma namazına” dedi. Biraz şaşırdım. İşbirlikçilikle mevki istediğini biliyordum. Ama o pek camiye gitmiyordu. Birazda adet yerini bulsunla ona nedeni sordum: çünkü seçtiği cami malumdu. Bana bazı şahsiyetlerin deorda olduğunu belirti.

Nitekim tanıdık aylar sonra bir dayreye müdür oldu.******

Cumanın mubarekliğinden başladık. Gericilikle dini mubarekliğin nasıl siyasalaştırılıpp kulanıldığı bazı gerçeklere de dokunduk. Bunlar resmi konuşulmaz. Ama ahalinin dilinde hem de bol bol örneklerle sohbet alanında yapılır. Fakat hafta başı gelen önemli haberi pek umursayan olmadı. Kimisi de acaba korkusuyla konuşmama tutumuna sarıldı. Halbuki önemli hem de uluslarrası hukuk kararıydı. Hani işimize gelince veya sığıntı alanında sık sık kulanılan “uluslararası hukuka göre” ifadesi var ya: bu ifade hem de AiHm kararıyla yaşandı. Bir gerçekler dizisi gibi. Vijdani ret ile başlayan, K. Kıbrıs gerçeğinde cezalandırılan Türkiye açılımına dek önemli örneklemdir. Yargıdan siyasete herkesin ilgelenmesi gerekiyordu. Siyasat hele de resmi alan tıs demedi.

Murat Kanatlı vijdeni retçi olarak ikibinonbeş yılında başlatığı yargı sürecini AİHM taşıdı. Seneler ssürdü. Sonuçta haklı çıktı. Vijdani retin insan hakı olduğu hem de uluslararası hukukla kanıtlandı. Bizde ve türkiyede uluslararsı hukuk konusundanAİHM kararları bağlayıcıdır. Bunu kaçı takar bilmem. Ülkemizde hala vijdani ret nedeniyle yanılmıyorsam iki kişi daha yargılanıyor.

Net olan öteki hukuki durum ise uluslararası alanda K. Kıbrısın değil direk buradan hukuki sorumlu türkiyenin olduğudur. Bu nedenle bazı kişiler sırf türkiyeye dava açma nedeniyle AİHM gitmekten kaçınıyor.

Bu davanın önemli geniş kesimi, hem K. Kıbrıs hem de Türkiyeyi bağlayan karar olmasıdır. Bilmem bizi yargılar yarın benzer konularda karar verirken AİHM kararlarına dikat edecekler mi? Gerçek olan hafta başında vijdani kararla Murat Kanatlı resmen uluslararası hukuk kanalıyla bir haklılık kararı aldırtmasıdır. Bu pek haberi yapılmayan Türkiyeyi de içermesidir.***

Son olarak biraz da malum yolsuzluk rüşvet sahtemleme sürecine dokunlaım. En paradoksu şu: Tatarın ve Üstelin olayın üüstüne gideceklerini söhylemelidir. Sanki bundan öncekilerin üstüne gitmişler gibi bana güldürü dahi gelmedi. Hele daha onlar konuşurken ve ısrarla “devlet bu tür olayların üstüne, sonuna dek gider” sözleri resmen yalanı dahi acıtan yalan derecesindedir. Hemen gözümün önünden kısa zaman hatırlatıyıcılığı başllıyor: Adapas sgandalı, Jet rezaletli olayı, ihalesiz yakıt hikayesi ve yargı kararına rağmen, hala süren sahte reçete konusu, küliğe yasadışılık süreci, eklemeye başlarsak etrafımız dolar taşar. Hat da senelerin biriken cumhurbaşkanlığı büyük dolandırıcılığı. Soyulan kooperatif merkez bankası aracındaki paralar, zincir uzar gider. Bir de konuşulup da sorguya gitmeyen uyuşturucu hikayeleri. Dıştan gelen çuval çuval paraların miktarı ve akibeti.

Hadi konuyla alakalı gelişmelerden de ekleyelim:altı sahte lise diplomasının durumu ne oldu. Üstelik o dönemin eğitim makamcısı da itiraf ediyordu. Sahi Adalı cinayeti için söylenecek sözünüz yokmu? Bunları artırmak mümkün. Belli ki olay bir yerde durduruluyor. Özellikle de Hasgürelin açıklamalarıyla sıralananların ta irana dek uzamaası artık buranın yükünü de kaldıramaz hale taşıdı. Onun için zaten çou polis olayının akibeti gelecek mesajı çakıldı.

Kısaca, mübarek Cuma epey muhteşem ışıklarla birilerini aydınlatıyor. Ama sistem devam ediyor. Öyle devam ediyor ki biliyor ki buranın taşlarını başkası ancak oynatır. Ahalide hala sistem sorgulaması ve sosyal muhalefet yok. Sadece lakaırtı. Sonuç elbet alınmaz.