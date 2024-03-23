Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
Kıbrıs iktibasTacan ReynarMeslek hırslarınıza teşkilatı heba ettiniz! - Tacan Reynar
diğer yazılar:
Tacan Reynar

Meslek hırslarınıza teşkilatı heba ettiniz! – Tacan Reynar

Yeniçağ podcastını dinleyin

Orjinal yazının kaynağıkibrisinsesi.com
64 kişi tarafından okundu

Evet efendiler, heba ettiniz.

Bugüne kadar Polis Genel Müdürlüğü’ne çok eleştiri yaptım, dokunulmaz değildir hiçbir kurum çünkü.

Hatası, yanlışı varsa yazılacak, söylenecek…

Askere bağlı olmasının hukuk devleti için utanç olduğunu yazdım kaç kere.

Ama kurulu düzen onu gerektiriyordu, rejim deyim geçtiniz.

İçindeki atamalar, yükselmelerle ilgili dava üstüne dava açıldı Yüksek İdare Mahkemesi’nde,

Birçoğunu kaybettiniz, tekrar yaptınız.

Mülakat sistemi hatalı, şeffaf olmayan atama ve yükselmelerle adam kayırmacılılığın dik alasının yaşandığı bir teşkilat yarattınız.

Sizden bu memlekette suç oranları artarken görev bekleyenleri sükutu hayale uğrattınız.

Evet siz, en baştakiler!

Tepede oturanlar!

Kendini memleketin hükümdarı görenler!

 

Bu toplumun evlatlarını gün geldi yerde sürüklediniz,

Gün geldi göz göze burun buruna geldik,

Haksız ve adaletsiz ve dedikodu üzerine açtığınız disiplin soruşturmalarından bişey çıkmadı,

En son çıktığım ve iftira atılan bir polisin disiplin soruşturmasında,

GÜN GELECEK SİZ YARGILANACAKSINIZ’ diye söylemiştim,

Orada oturan polis genel müdürü, yardımcıları ve asker komutanının yüzüne,

Bakın geride kalanlar yargılanıyor şimdi,

Hem de kimsenin beklemediği şekilde.

Sahtekarlıkla, sahte diplomalar, terfilerde elde edilen puan avantajlarıyla.

Barış Sel’i yargıç olduğum dönemden tanırım.

Suçu varsa yargılanır ceza alır.

Varsa, alsın da ! Ya yoksa efendiler? Tahkikatınız o kadar güçlü mü ki böyle bir ithamla geldiniz kamuoyu önüne?

Suçlu da bulunsa sormazlar mı Barış Sel bugünlere gelirken SİZ neredeydiniz diye?

Amirleriniz uyuyor muydu bu diplomalarla işlem yaparken, terfi ettirir ve maaş verirken vergilerimizle?

 

SİZ, sizler de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz.

Gün geldi KTHY önünde eylemci kardeşimizi yumruklayan,

Gün geldi Elçilik zeval görmesin diye Anayasal hakları çiğneyerek kamu yollarını kapatan,

Gün geldi koruyarak ve kollayarak Afrika Gazetesi’ni Madımak gibi yok etmek isteyen güruha dur deme cesaretini gösteremeyenlersiniz.

Belinde tabanca ile sosyal medyada yargıca tehditler savurup onun adaya girişine izin verenler de sizlersiniz.

Can güvenliği mi? Koruma ordusu mu? Geçin bunları.

Polisin kaç tane tahkikat başlattığı ama sonuçlanmayan veya sonuçlanmasına izin verilmeyen o kadar dosya varken hem de…

9 saldırganı buldunuz mu sahi yeminli şahadet verirken Mahkemeye?

SİZ neden bahsediyorsunuz ‘ADALET’ diye?

 

Sözüm en baştakilere.

Emir eli olanlara değil elbette. Ezilenler ile ezenlerin kimler olduğunu biliriz mutlaka.

Mesai mevhumu olmadan ezilenleri de biliriz gece gündüz, ezenlerin ihtişamlı ilişkilerini de !

Gerekirse o el pençe divan duranlara da söyleriz söyleyeceğimizi.

Çünkü suç olan bir fiil amirden de gelse, Emir’den de gelse suçtur nihayetinde.

En temel haklarını bile gözetmeden insanları don-paça kimsesiz ve avukatsız gemiye bindirip gönderenler olduğu gibi…

 

Bu ülkede çok adaletsizlik var.

Hep söyledim ve söyleyeceğim.

Bu rejimin harcı adaletsizlik üzerine kuruldu,

O yüzden bu düzen böyle.

O yüzden en değerli ‘teşkilat’ bile bu yaman ellerde.

O yüzden en değersiz diplomalarla kimler nerelerde.

Yazık göçüp giden gençlere,

Ve yazık eski polislerin gururla taşıdığı o teşkilat nişanesine.

Yazık ettiniz, dört tahta ayaklı bir koltuk uğruna,

BU MEMLEKETE!

Önceki İçerik
Başa çıkılmaz çelişkiler, vicdani ret, tükenen hukuk – Pınar Öğünç
Sonraki İçerik
Kuzey’in mutluluğu bize üç beden büyük geldi – Gözde Bedeloğlu
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
214AboneAbone Ol

yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Mehmet Özyücekök ve Murat Kanatlı sahte reçete krizini değerlendiriyor
53:53
Video thumbnail
Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
01:02:09
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ece Balcı ile gündemi yorumluyor
53:18
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Aslı Murat ile gündemi yorumluyor
01:14:46
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem in konuğu Tümay Tuğyan
55:22
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Şener Levent
01:09:48

Yeniçağ Podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Türkiye kapitalizminin ‘sömürülebilir’ enerji piyasasına bakış – Kansu Yıldırım

iktibas

Kuzey’in mutluluğu bize üç beden büyük geldi – Gözde Bedeloğlu

Gözde Bedeloğlu

Başa çıkılmaz çelişkiler, vicdani ret, tükenen hukuk – Pınar Öğünç

Pınar Öğünç

Moskova konser salonu saldırısı – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı