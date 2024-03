Kolombiya’dan Kıbrıs’a: Barış Umudu, Maria Angela Holguin Cuellar – Layik Topcan

Kıbrıs’ın kuzey yarısında yine; sahte diploma, kolay diploma, rüşvet iddiaları, denetlenmesi gerekleri denetleme görevi olanların tutuklanması, usulsüzlükler, insan kaçakçılığı, vicdani ret konusunda AHİM kararı, kadınlar günü ile meşgulken, bir başka konu daha gündeme geldi bu hafta: Birleşmiş Milletler Barış Gücü‘nün Kıbrıs’a gelmesini sağlayan 4 Mart 1964 tarihli kararın 60‘ıncı yılı bu yıl…

Birleşmiş Milletler‘in Kıbrıs’taki varlığının 60’ıncı yılı bulmuş olmasına ve bu 60 yıllık sürede gelen geçen, giden göçen ve doğan nesillerin yaşamı boyunca onlarca çabaya karşın, Kıbrıs’ta bir siyasi çözüme ve barışa hala ulaşılamamış olması gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarptı, bir kez daha!

Ve yerel gündemin körlüğü içinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bir kez daha Kıbrıs’ta; ayak sürüyen tarafların yeniden müzakere masasına oturmayı sağlayacak koşulları aramak için gayret sarf etmek üzere!

Bu Memleket Bizim Platformu, Lefkoşa’da Ledra Palace geçiş kapısında, pankartları ve talepleri içeren bir mektup ile karşıladı özel temsilciyi. Barış umuduyla, kararlılıkla ve federal bir çözüme olan inançla!

Kolombiya’dan Kıbrıs’a: Maria Angela Holguin Cuellar’ın Rolü

Kolombiya‘da, yüzyılı aşkın süren ve on binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan iç savaş, 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasıyla sona erdi.

Uluslararası toplumda umut ve ilham kaynağı olmuştur bu silahlı mücadeleyi sona erdiren barış anlaşması.

Kıbrıs’ta ise adanın kuzeyi ve güneyi arasındaki bölünmüşlük yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam ediyor ve birçok girişimde bulunulmasına, Annan Planı döneminde, sonrasında ve en son Crans Montana’ya giden yoğun süreçte birçok konuda yakınlaşmalar sağlanmış olmasına karşın, bir çözüme ulaşılamadı bir türlü.

Kolombiya barış süreci ve anlaşmasının nitelikleri, kadınların ve çevre koruma çabalarının önemli bir rol oynadığı çok boyutlu bir yapıya sahiptir.

Kolombiya Barış Süreci ve Kadınların Gücü

Kolombiya’da barış süreci, kadınların aktif katılımıyla şekillendi. Anlaşmadaki dikkate değer bir diğer önemli konu ise çevre korumanın barış sürecinin ayrılmaz bir parçası olmasıdır.

Kadınların ve çevre koruma çabalarının önemli bir rol oynadığı Kolombiya barış sürecinin başarısı, dünya çapında birçok çatışma bölgesine umut ve ilham kaynağı olmuştur.

Bu süreç, 2017 de Crans-Montana’dan buyana durağan Kıbrıs müzakereleri için de önemli dersler içermektedir.

Özel temsilci Maria Angela Holguin Cuellar, kadınların ve çevre koruma çabalarının barış sürecindeki yerini güçlendiren ve bu konularda farkındalık yaratan bir lider olarak tanınmakta.

Kolombiya’nın eski Dışişleri Bakanı olarak, barış sürecinde önemli bir rol oynamış olan diplomatik becerileri ve uluslararası ilişkilerdeki tecrübesiyle müzakerelerde köprü kurucu bir figür olduğu bilinmektedir.

Kıbrıs’ta da benzer bir rol üstlenerek, adanın iki tarafı arasında köprü kurabilir, diyalog ve iş birliğini teşvik edebilir mi?

Holguin Cuellar, Kolombiya’daki gibi Kıbrıs’ta da barışın sağlanması için kadınların, toplumsal cinsiyet bakış açısının ve çevre koruma çabalarının daha etkin olarak dâhil edilmesinin yolunu açabilir mi?

Maria Angela Holguin Cuellar’ın nasıl bir rol üstlenebilir?

Birbirinden Ayrı Düşünülemez: Çevre, Barış ve Kadın

Bu üç değer, yaşamın özü ve geleceğimizin teminatıdır. Kendimiz için, yaşadığımız topraklar için, çocuklarımız ve torunlarımız için…

ÇEVRE, BARIŞ VE KADIN, birbirleriyle öylesine iç içe ki; birini diğerinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Çevreyi korumak, barışı inşa etmek ve kadınların güçlenmesini sağlamak, aslında aynı yolda yürümek demektir.

Bu üç değer daha adil daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir dünya demektir.

Barışın sürdürülebilirliği, çevrenin korunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Çevre koruma çabaları, barışın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

Temiz su ve hava, verimli topraklar ve biyolojik çeşitlilik, sadece doğal kaynaklar değil aynı zamanda barışın da yapı taşlarıdır.

Doğayı korumak, su kaynaklarını, enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın yanı sıra kaynak kıtlığından kaynaklanan çatışmaları da önler. Barışın kalıcı olmasına katkıda bulunur.

Kadın ve barış; Kadınların görünür ve etkili katılımı, barış süreçlerinin başarısında kritik bir faktördür.

Kadınların seslerinin duyulması ve karar alma mekanizmalarında yer almaları, daha adil ve kapsayıcı politikaların oluşmasına yardımcı olur.

Bu da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yansıtan, daha sağlam bir barış anlaşmalarına yol açabilir.

Kıbrıs için barış demek; savaşların gölgesinde kalmış bir adanın yeniden doğuşu demektir.

Kıbrıs’ta barış, adanın her yanında, her dilde, her dinden insanın ortak dileği ve özlemidir.

Son Söz

Kadınların ve çevre koruma çabalarının birleşimi, barışın inşası ve sürdürülebilirliği için bir sinerji yaratır. Barışın inşası ve sürdürülebilirliği, kadınların ve çevre koruma çabalarının etkisiyle mümkündür.

Kıbrıs’ta Barışın Geleceği

Kolombiya’da yaşanan barış süreci deneyimi, uzun yıllardır çözümsüzlük içinde olan Kıbrıs müzakerelerine de yeni bir bakış açısı ve ilham kaynağı olabilir.

Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kolombiya deneyimi, Kıbrıs’ta barışın sağlanması için yeni bir umut ışığı olabilir.

Kadınların ve çevre koruma çabalarının daha etkili olarak dâhil edilmesi, adada kalıcı ve adil bir barışın inşasına katkıda bulunabilir.