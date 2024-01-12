Şimdi de Yemen – Özkan Yıkıcı

Ortadoğuda işler arap saçını da geçti. Bu defa yörenin en yoksul ülkesi hem de ABD ve İngiltere tarafından füze yağmuruna, top atışlarına ve iha saldırılarına uğradı. Aslında son dönem değil sadece; Yemen yakın tarihte hiç rahat yüzü görmedi. Bonbalandı. Anbargolar kondu. Sık sık Yemendeki açlık sorunlarını, hastalık yaılışlarını duyduk. Hiç ama hiç rahat yüzü görmedi. Dağlık ve çölelerle kaplı bu ülke nedense sistem tarafından hep abluklalara, bonbalamalara ve açlığa hapsedildi. Şimdi de ABD ve İngiltere, en moderin silah teknolojileriyle, geri brakıtırılan Yemeni dövdüler. Bir ek Kıbrıs sayfası da Ağroturdan uçakların kalkıp Yemeni vurduğu da haber verilmektedir…

Bugün emperyalizmin yeni çirkin saldırısına tanık olduk. Aslında Ortadoğu hep bu saldırılarla yerlebir ediliyor. Ama, Yemen de kendine has koşullarıyla ayni tarihi süreçten geçti. Şimdi Amerika ve İngiltere Husilere karşı resmen en moderin silahlarıyla bonbaladılar. Amerika nerede, İngiltere nerede ve Yemenin yeri de malum. Üstelik yoksul ile açlıkla debelenmektedir. Yemene hiç rahat yüzü göstermediler. Sudielrden Amerikaya hep Yemende kendi yandaş rejimlerini kurmak amacıyla saldırdılar. Yerle bir edildi. Ama, Yemeni bir türlü kontrol edemediler. Şimdi de Husilerin Filistine destek amacıyla israile giden gemilere karşı uyguladığı politika bahane edilerek, bu dünyanın merkezi emperyalist ülkeleri füzeler yağdırdılar. Kimse İsrail falan demiyor. Tesadüfe bakın; tam da Uluslararası Adalet divanında israilin soykırım davasının görülmeye başladığı günlerde saldırı gerçekleştiriliyor.

Yemeni pek duyan olmasa da bazen şarkılarda Türkülerde duyar. Ruhi Suyun Elkapıları çalışmasında hem Ruhi, hem SüMeyra çakır ve dostlar korosunun okudğu ağıtlar bir başkadır. Yine “kahve yemenden gelir” türküleri ile Yemenin kültürleşen türküleri vardır. Kıbrıslıca “hindiyemeni” kelimesi de uzak ile ırak ifadeli deyimdir. İşte Yemenin ağıtları bu defa sistemin yıkımıyla yeniden duyulmaya başladı.

İtiraf edecek olursak, sadece son onbeş yıla bakacak olursak, Yemen hep iç savaştan direk dış saldırılarla birlikte iyice yerlebir edildi. Sudi Arabistan ve Amerika direk uçak saldırıları ve yeri geldiğinde Körfez ülkeleri de askeri müdahaleler yaptı. Amaç, Husilerin iktidar ollmaması. Yine de Husiler Sana başkenti ele geçirdiler. Fakat, gariptir ülke önemli kısmı Husilerin elinde olmasına rağmen sanki işbirlikçi olup çoğu zaman Sudilerde oturan kesim hep Hükümet olarak algılatılıyordu. Husiler terör örgütü adıyla suçlanıyorlardı. Amerika dahi saldırılar yapıyordu. Ama, pek de haber olmuyordu. Sadece Sudi petrol arankonun merkezi vurulunca bilgi veriliyordu. Şimdi de yine ABD ile İngiltere en önemli teknolojik silahlarıyla Husileri dövdü. Kıbrısın AĞrotur üstünden dahi uçaklar kalkıp olaya katıldı.

Kıbrısın böylesi tarihi gerçeği vardır. Boşuna İngiltere Ağrotur üstünü almadı. Dikalyada tesisler geliştirmedi. Her Ortadoğu olayında zaman zaman haberleşen Ağroturdan kalkan uçaklar deiliyor. İstihbarat ağı denildiği çok oldu. Tabi İngiltere üstü olmasına rağmen Amerikanın da kulandığı da hep bilgiler yayıldı. Hat da zaman zaman tıpkı öteki Kıbrıs konularında da olduğu gibi İngiltere ABD çelişkileri dahi oldu. Şimdi Ağroturdan, yoksul, çölelerde kalan, açlıkla cebeleşen Yemeni vurup yıkmak için uçaklar kalkdtı. Böylelikle Yemen yeniden saldırı ve elde edileme amacıyla tekrardan gündeme geldi.

Bunlar hep Ortadoğu coğrafyası genel hesaplarıyla bağlıdır. Zamanında bölgenin ilk sosyalist ülkesi olan Güney Yemeni de yaşatmamak için ne gerekiyorsa yapıldı. İngiltereye karşı ençok direnip bağımsız olan ülkelerden biridir. Fakat, tıpkı öteki İngiltere sömürgeleri gibi Yemen de hiç rahat yüzü görmedi. Öteki tarihi gerçek de tüm tarihi saldırılara ve yıkımlara rağmen Yemen tamamıyla kontrol edilemedi. Şimdi Yemen direk Amerikan ve İngiltere saldırısıyla yeniden gündem oldu. Anlık gündemleşme ise eksik bilgiler nedeniyle, kolayca algılaştırma tehlikelerini de Yemende gördük. Özellikle de Amerikan güçlü probaganda aygıtı bu işleri hep yapıyor. Fakat, Filistin gerçekleri ve Yemen Husileri konusu bazı algıları da yıktı. Yemen gibi yerden moderin yapı veya gelişmiş demokratik kurum beklemek de acayip olur zaten o şansı da vermediler.

Kısaca, şimdi de Ortadoğuda direk ta uzaktaki emperyalist ülkelerin Yemeni vurmasını duyduk. Hep korku var: savaş yaılırmı? Ama olanlar, kontrol ile tek yanlı hamlelerin hep süremeyeceği gerçeğini acıtarak da işaret etmeğe başladı. Çenber altındaki saldırıların, tırmanmama zorlaması ne kadar sürer, ben bilmem. Ama, faşizmin, emperyalis sömürgeciliğin tarihsel yeniden yaşanan gerçeği ile karşı karşıyayız.