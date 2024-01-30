Pakistan’da İmran Han on yıl hapse uğradı – Özkan Yıkıcı

Zengin ve tamamlayıcı örnek bakımından Can Atalay yazısı ile imran Han cezasını peşpeşe ayni zaman diliminde yazmayı düşündüm. Ne demek istediğimi de iki makaleyi de okuyunca, daha kolay zengin içerikle anlayacağaınızı tahmin ediyorum.***

Arada gelen dış haber, ayni andaki Tğürkiyedeki Atalay kararının mecliste oylanmasıyya raslaması, herhalde tesadüf olacak derecesi de var. Fakat, örneklem olarak hem de tanıdık iki ülke bakımından çok önemlidir. Ayni zamanda da sıkıntılı..

Pakistan mahkemesi eski başbakan ve önceki seçim seçilen imran Hana on yıl hapis verdi. Pakistanda protestolar sokakta yankılandı. Parti yetkilileri olayı temize taşıyacaklarını söylediler. Fakat, imran Han tutuklandı. Hapse gönderildi. Üstelik tam da parlemento seçimlerin hemen öncesinde yapılıyordu. Gerekçe ise ilginç: devletin gizli sırlarını açıklaması…

İçeriği açıklamadan, kısa birkaç ek bilgi verelim: imran Han, Pakistanın zengin kriketçisi. İngilterede epey zaman bulundu. 2018 yılında gerçekleşen seçimlerde birinci sırada kazandı. Başbakann oldu. Herkes, bazı değişiklikler bekliyordu. Şeryata karşı ve daha dengeli Pakistan deniyordu. Nitekim burada çalışan motorlu dağıtıcı Pakistanlılarla yaptığım direk konuşmalarda şu bilgi veriliyordu: Han, birşeyler yapmak istiyor. Ama brakmayacaklar. Nitekim böyle de oldu. Sonunda Han parlemento darbesi ve uydurulan suçlarla görevden alındı. Yargılandı. Fakat, suçlar tutmuyordu. Sonunda serbes kaldı.

Yaklaşan seçimlerde yeniden aday olmak istiyordu. Konulan seçilme yasaklarına karşın, yandaşlarına destek veriyordu. Mahkeme yeniden harekete geçti. Yukarda açıkladığım gerekçeyle “gizli sırları açıklama” suçuyla on yıl hapis cezası aldı. Peki, gizli sırlar dediklerim ne?

İmran Han başbakanken dahi kendine tehtitler yapıldığını açıklıyordu. SUikastlere dahi uğradı. Başbakanlıktan parlementer oyunlarla itifak halindeki bir partiyi de kendilerine çekip görevden uzaklaştırıldı. İmran Han yaptığı açıklamalarla şu önemli mesajı veriyordu…

ABD kendinin Rusyaya gitmesini istemedi. Üstelik başlayan Ukrayna savaşında yerinin ABD yanında olmasını ve Ukraynayı desteklemesini istedi. Rusyaya karşı ambargolara uyması baskısı da yapıldı. İmran Han bunlara uymadı. Tam aksi, Morkovaya gidip Putinle dahi görüştü.

İkincisi, ABD Çin sınırına yakın ABD üstü kurmak istedi. Han buna da izin vermedi. Bu Amerikayı kızdırdı. Ayrıca Handan şeryat karşısında daha yumuşak olması telkini de yaptı. Sadece bu konulardaki ayrılık dahi Amerika için yeterliydi. Ordu ise geneldeki tutumunu tekrarlayıp AMerikanın yanında yer aldı. Yine Hanın yaptığı açıklamalara göre Bazı ABD yetkilileri, Pakistan ordu mensupları ve istihbaraçılar toplantı yaptılar. Amaç, Hanı devirmekti. Ordu Hana karşı olan eylemi destekledi. Yargının da önemli kesimi ayni tutuma geçti.

Hazırlanan oyunda parlemento ayağı ile başlandı. Geyirmiki yılında parlementoda bazı vekiler Hana verdikleri desteği çekti. Han da darbeyi okuyup parlementoyu fnes edip erken seçim kararı aldı. Fakat, üst yargı bunu ret edip parlemento fesini kaldırıp Hanı da tutuklatırdı. Başlayan olaylar da konuda somut suç olmadığı için Han yargıda gelgitlerle oyalandı. Ama, seçim yasağını da aldı.

Son gümlerde Pakistanda seçimlerin eşiğine geldiler. Partisinin kazanma şansı yine mevcut idi. Birden suç bulamayan yargı, uyduruk şunu hediye aldıyla oyalarken, ansızın “devletin gizli sırlarını açıklama” adıyla Hanı hapse gönderdi. Gizli sırlar da malum. Ama, Pakistanın bir anlamda kritik ikibinyirmiikide ABD yanlısı olmaması ile Çin yakınında üst vermemesinin bedeli Hanı ceza evine gönderti.

Pakistanda da yakında seçimler var. Türkiyedeki yerel seçimler gibi. Ama her iki ülkede de seçimler bir anlamda rejim eksene doğru açılım yaptı. Yukardaki Pakistan ve bir önceki Atalay makalaleri bize herhalde iki eski dost ülke Pakistan Türkiye noktasını anlatmaya sanırım yeter.