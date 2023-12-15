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Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerini kabul etti

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Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerini kabul etti.

Kabulde seferberlik çağrısını reddettiği için hakkında dava açılan ve Askeri Mahkeme’de davası görüşülen Mustafa Hürben de hazır bulundu.

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı, Mustafa Hürben’in davası sırasında yargıcın avukatlarına yasal düzenlemeleri sorduğunu söyledi.

Mahkemeye bakan yargıcın askeri yargıtayın kararını da anımsattığını belirten Kanatlı, “Hakim, avukatımıza bu konunun daha önce Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere Meclis’te görüşülerek orada yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Biz de bu çerçevede size geldik” dedi.

Kanatlı, Anayasa Mahkemesi’nin de söylendiği gibi vicdani rettin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydederek, yasa koyuculardan son durumu  öğrenmeye geldiklerini söyledi.

18 Ocak tarihinde Mustafa Hürben’in cezaevinde olacağını belirten Kanatlı, Özdenefe’den yasal düzenleme yönünde destek talep etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de “Din ve vicdan özgürlüğünün bir parçası olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ve uluslararası uygulamada bir insan hakkı kabul edilen bir hususta, mevzuatta gerekli düzenlemeyi yapamamak beni ve birçok arkadaşımızı üzmektedir” diye konuştu.

KKTC mahkemelerinin AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunduğunu belirten Özdenefe, bu hakkın insan hakkı olduğunu ancak bunun için de Cumhuriyet Meclisi’nde gerekli yasal düzenlemenin yapılmasının gerekli olduğunu, mahkemelerin de kararlarında bu yönde atıfta bulunduğunu söyledi.

Özdenefe, “Meclis’te bütün partilerin altına imza koyduğu bir dilekçe kararı ve 10 yıl önce bu yönde bir mahkeme kararı olmasına rağmen gereğini yapabilmiş değiliz” ifadelerini kullandı.

Özdenefe, “Dörtlü koalisyon döneminde vicdani ret yasalaşma noktasına gelmiş olsa da maalesef hayata geçiremedik. Tekrardan gündeme getirmek ve nihayete erdirmek için hem kendi partime hem de meclisteki diğer milletvekillerine aktaracağım” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, heyete elinden geleni yapacağını söyleyerek, verdikleri mücadeleden dolayı da teşekkür etti.

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