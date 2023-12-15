Vicdani ret Meclis gündemine taşındı

Meclis Genel Kurulu’nda 4 milyar 240 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Meclis Genel Kurulu’nda GKK bütçesi görüşülürken ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fazilet Özdenefe, vicdani ret hakkının mevzuatta olmamasını eleştirerek, bu eksikliğin uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtti. Askerlik hizmetine alternatif uygulamalara vurgu yapan Özdenefe, Anayasa yorumlanırken uluslararası anlaşmaların dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Özdenefe, Kıbrıs’ın kuzeyindeki vicdani ret kararlarına dikkat çekti ve konunun Meclis tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, bedelli askerlik düzenlemelerine değinen Özdenefe, gençlerin bu haklarından yeterince yararlanamadığını söyledi. Askeri suç ve cezalar yasasının güncellenmesi çağrısında bulunan Özdenefe, düşünce ve ifade özgürlüğünde geri kalındığını belirterek, önceki hükümetin yaptığı yasa çalışmasının tekrar ele alınması gerektiğini kaydetti.

DERYA: “GENÇLERİN YÜZDE 70’İ ÜLKEYİ TERK EDECEK MİSİNİZ?” SORUSUNA ‘EVET’ DEDİ”

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, vicdani rettin dünyadaki tarihsel gelişiminden bahsetti ve temel insan hakları temelinde ele alınması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği’nde ve Kıbrıs’ın güneyinde vicdani rettin bir hak olarak tanındığına işaret eden Derya, bu konuda güneydeki mevzuattan, muafiyetlerden ve vicdani ret kriterlerinden bahsetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde vicdani retçilere de değinen Derya, vicdani ret konusunda bir düzenleme yapılıp gençlerin askeri mahkemelerde sürünmesinin önüne geçilmesini istedi. Derya, bunun bir insan hakkı olarak tanınması ve vicdani rettin kriterlerinin belirlenmesinin mümkün olduğunu da kaydetti.

4’lü hükümet döneminde konuyla ilgili yasada yol kat edildiğini ancak hükümet bozulduktan sonra kadük olduğunu anlatan Derya, 2022’nin aralık ayında yapılan bir araştırmaya katılan gençlerin yüzde 70’inin “ülkeyi terk edecek misiniz?” sorusuna “evet” yanıtını verdiğini de belirtti.

SOLYALI: “ERKEN ZAMANDA ELE ALINMALI”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da konuşmasında, Kıbrıs’ta ateşkes koşulları olduğunu belirterek, askerlik konusunun ülkenin gerçekleri çerçevesinde ele alınmasının önemine değindi. Askerliğin önemli bir göç ve ciddi bir nitelikli çalışan kaybı nedeni olduğunu anlatan Solyalı, bu konunun erken zamanda tüm paydaşlarla ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

Vicdani ret hakkının da Askerlik Yasası’na adapte edilmesi gerektiğini kaydeden Solyalı, Bedelli Askerlik Yasası’nın da gündemde olduğunu söyleyerek, “Onu tartışırken bunları da o çalışma ortamına koyabilir miyiz?” diye sordu.