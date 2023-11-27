Filistindeki takas olayında, gözden kaçırılanlar – Özkan Yıkıcı

Son günlerde, belkide Filistin İsrail veya İsrail Hizbulah ekseninde oluşan esir takaslarının en çok konuşulanı yaşanmaktadır. Büyük İsrail yıkımından sonra, birazda baskıların önü alınnası adına, sonunda İsrail Gazze yönetimi ile esir takasıyla ateşkes arasına geldikler. Konu, epey güncelleşti. Üstelik duygusal anlar da görsel etkisiyle de medyalara yansıtıldı. Fakat, ta baştan önemli probaganda algı ezberlerinden biri de hemen bozuldu. Serbes brakılan Filistinli çocuklar yaşadıkları işkenceleri birer birer aktardılar. Ayni şekilde ama tam tersi de oldu. Hamasın elindeki İsrail tutukluları ise “kendilerine iyi davranıldığını” söylüyordu. Oysa, Gazze bombalanırken İsrail eksenli tüm bileşenler hep “Hamasın kaçırdığı rehinelere ne kadar kötü davrandığı” haberlerini peşpeşe sıralıyorlardı. Bir başka İsrail ve genel mperyalist yalan daha ilk brakılan esirlerle resmen çürüyordu.

Marksis yöntem semineri gören “ki şimdi bu konuda pek olan kesim olduğuna raslamıyorum” önemli bazı ilkesel uyarıları da arada hep duyuyorlardı. Konulara bütünsel yaklaşmak ve önemli çelişkiği tesbit edip soyutlayarak epey inceleme tekniğinin önemini öğretilirdi. Bir analamda olayla alakalı çelişkileri bütünsel somutlamak ile önemli çelişkiği soyutlayarak daha derin öğrenmenin önemi diyalektik yöntemle hep anlatılırdı. Nitekim, son Filistin İsrail eklenine baktığımızda, medya sunumlarla yetinmemek gerektiğini, konuya hakim olanlar hemen anlardı. Tabi algılarla esir olup ezber tutumcular bu konuda kolayca kulanılan probaganda kuları haline gelmekten kurtulamazlardı.

Birkaç gündür, Hamas ve İsrail arasındaki esir takasını duyuyoruz. Ama, soruna eğer hakimseniz şu basit ama acıtan gerçeği de hatırlarsınız. Genelde esir takası deniliyor. Ama, önemli eksik de pek seslendirilmez. Hep ağırlklı Hamasın kaçırdığı israililerle tutuklu Filistinli ifadesi yerleştirilir. Halbuki olayın daha da vahimi var. Siz sömürgecilik gerçeğini, ilhaklaşma politikasını ve birçok yerde olup hiç seslendirilmeyen Apartak uygulamalarını görmezden gelirseniz, salt verilen bilgilerle yetinirsiniz.

Kaçırılan önemli noktalardan birisini vurgulayalım. İsrail genelde keyfi şekilde de olmak üzere tutukladığı kadın çocuk tüm Filistinliği görünüşte dünyaya yasal diye yuturuyor. Halbuki İsrail öylesi Aparkart kuralı uyguluyor ki yargılamadan hapiste tutmak ve gizli tanıktan şüpeğe varan nedenlerle de tutuklananları yargılamadan hapista bulundurma uygulaması hep yapıyor. Nitekim gerek Filistinliler gerek se Lübnanlı Hizbulah bu durumu ancak bir tavırla etkiliyor. Kaçırdıkları İsraillilerle takas etme. Nitekim ilgili kesimler tutuklanan çocuk ve kadınları dahi serbes braktırmak için İsraillileri kaçırarak pazarlık yapıyorlar. İsrailin tüm yıkım saldırılarına direnerek de bunu gerçekleştiriyorlar.

Konuyu daha da güncelleştirelim: son Hamasın kaçırdığı İsrailliler ile hapisteki Filistinli takasını pazarlaştırdı. Görüldü ki hem de gözlere sokula sokula ekranlarda da yayınlatarak, hapisteki fİlistin çocuklarını serbes braktırma noktasına getirildi. Serbes brakılan her kadın ve çocuk hapisten çıkarken ki öyküleri de kan dondurucuydu. Ama, bunlar yargılanmadan ve kimisi de şüpe üzerine tutuklandıydı. İkibin Filistin çocuğunun İsrail zindanlarında olduğu tahmin ediliyor. Yeri gelmişken ekleyelim, Hamasın seçilen bazı vekileri ve öteki Filistin örgütlerinin önemli lider olacak kişileri de tutuklu. Hem de suçlarının hala net olmamasına rağmen.

Hamas bir anlamda kaçırdığı İsraillilerle tutuklu olan hapisteki yargılanmadan veya uydruk nedenlerle tutuklu olan çocuk ve kadınları baştan serbes brakmaydı. Çünkü ne yazık bolca övülen İsrail yargısı öyle yasalar çıkardı ki keyfi tutukluyor. Bazı Filistinlilere teslim olmaları için de çocukları şantaj olarak tutuklanıp senelerce hapiste brakılmaktadır. Tabi serbes brakılan Filistinli çocuklara yaptıkları ise ibretlik iğrençtir. Fakat, dünya devletleri şu veya bu şekilde bu rejimi hep destekledi. Bazen çaresiz kalan Filistin ve Hizbulah örgütlerinin de tutukluları serbes brakma eylemlerini de suçlayıp israilin katliyamlarını da haklı çıkarma algı operasyonlarını gerçekleştirilmeleri de ismi konulma kalıyor.

Son Hamasın kaçırdıkları ile yaptığı pazarlık, bir anlamda da israilin çocuk çocuk demeten keyfi tutuklama paranoyasının senelerdir tekrarlanan eylem olmasını da anlamamız gerekir. Çocuklar dahi hapiste kalıp işkence görmelerini engelemedir. İnanmayan, serbes brakılan İsrailli kadın ile Filistin çocukların anlatıklarını zahmet edip dinlesinler.

Kısaca, Filistin tarihi oldukça karanlık ve net gerçeklerle birlikte yaşanılmasına devam deniliyor. Boşuna deyil her eylemi bize istedikleri gibi yuturmaya onca dünya sermaye kesimi uğraşmazdı. Son Takas olayı dahi biraz deşilince, ezberletilen terörist lafının altından banbaşka gerçekler çıkmaktadır. Nedense herkes sırf AKP gerçeğini merkeze koyup da algılalyınca banbaşka yorumlara dalar. Ama, nedense israilin tutuklayıp işkenceden de geçirip yargılamadan tutukladığı çocuklar üzerinden etkin probaganda dahi yapmıyorlar. Bunları üstüste koyunca da takas olayının olması ve kanlı süreci daha kolay anlama şansımız olur. Sömürgecilik, ilhaklaşma ve aparkartlığın sentezidir.