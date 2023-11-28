Fazla zaman geçmemişken – Özkan Yıkıcı

Son günlerde Filistin cepesinde İsrail ile olan takas gündeme oturdu. Nedense resmi medyalar hala önemli itiraflara rağmen gerçekleri sunmamakta veya saptırmakta devam diyor. Olayın üzerinden fazla zaman geçmedi. Akılda kalacak çok paradokslar da oldu. Fakat, acıdır, başlangıçtaki yoğun algı tutsaklığı ile oluşturulan hava, şimdi normalleşme derecesine geldi. Bu da ortaya çıkan gerçekler ile kandırılma sonucu oluşan düşünce ayıklanması dahi yapılmadı. Şimdi, takas işlemleri devam ediyor. Yine çok basit tekrarına kolayca hem de esirlerin anlatılarıyla yeniden ortaya serildi. Ama, eskisi gibi izleme olmadığı için, geçmiş algıların hala epey yaygın olduğu da kesin.

Bunlarla yaşarken, anladım ki daha fazla zaman da geçmemişken, derslik olacak yeniden bazı konularda akışkanlık bilgilerini tekrarlayalım. Gerçek ile algı uçurumu ile nasıl sisemin tutsağı haline geldiğimizi anlamak için, bence bu ufak makale okuyucu için önemli olacaktır.

En sonla yeniden başlayalım: birkaç gündür, İsrail ile Hamas arasında esir takası oluyor. Zaten, dünkü yazımda da belirtiğim gibi, İsrail ile rehin veya esirleri kolay kolay serbes brakmadığı için, ancak yargısız tutsakları dahi kurtarmak içişn hem Filistin hem de Lübnandaki Hizbulah israili kaçırarak ancak başarılı şekilde serbes braktırma şansları vardır.

Brakılan esirler, tüm Yedi ekim sürecinde olduğu gibi, batılı medya ile İsrail probaganda algısının tam aksinin itiraflarını duyduk. Hamasın serbes braktıkları, resmen kendilerine olanaklar ölçsünde iyi davranıldığını söylediler. Buna karşın, İsrailin serbes braktığı Filistinliler çocuklar dahi oldukça kötü davranışlara uğradıklarını itiraf ediyordu. Fakat deyişmene gerçek, gözlerine sokulmasına rağmen, çoğu batı medyası hala İsrail için haklı ve Haması teröristlikle damgalayıp, ardından israililiere kötü davranış propagandasına devam etmeleridir.

Başlangıçta da belirtim: ayni senaryoları, sahnede bolca gördük. Daha Yedi Ekim Elkasım tugaylarının saldırısı ile başlayıp yeni sürece sokulan dönem için de yoğun probaganda yalanı Göbels şekliye işletildi. İnsanlara Hamasın yobaz ve gerici araplar imajıyla sunulup. Birçok olay alnlatıldı. Doğrusu önemli batılı ajansların da olması, bunalrın beyinde şok tedavisine dek sonuç doğurmasına da yaradı. Oysa, daha baştan, gösterilen önemli köy katliyamı ve kafa boğaz kesme olayının olmadığı kanıtlandı. Dahası, böyle bir yerleşim olmadığı da vurgulandı. Peşinden görsel probagandalaşan çıplak Alman kadın olayının da denildiği gibi olmadığı ve öldürülmeyip hastahanede olduğu bilgisi de korkunç probagandayı bozamadı. Batılı algı operasyonları hep israilin haklı ve meşru savunma simgeleriyle probagandalaştırma ekseninde dolaşıldı.

Bir İsrail haklı zeminiyle Gazze yerlebir edilnesi probagandası yapıldı. Yasaklanan Fosfor bonbası kulanını dahi eleştirilmeyerek, daha da küstahlaşarak, israili savunma hakı ile güvenlik ekleriyle konu örtülmeye çalışınıldı. Aslında temel siyasetin etnik temizlik ile Gazzenin yeni oluşum durumu bu ağır yıkımla gerçekleştirilme doğalığı yaratılmaya çalışılındı. Uluslararası hukuk denilen nesne yoktu. Oysa yeri geldiğinde Kongolu general ve Ukrayna savaşında olduğu gibi Putin hakında hemen tutuklama kararı da çıkarıldığı, akıldaydı. Katliyamın engelenmesi için ateşkesi dahi vetolaştırdılar. Ama, resmen başarılı bağınsız gerçek gazeteciler konuları ortaya serdiler. Nedense kendine bağımsız ve haberci diyen medyacılar çoğu gerçeği haberleştirrmeyerek, resmen yalanın nedenli siyasal zehir tatlısı olduğunu da kanıtladı.

Buna benzer birçok gelişme tersten haberleştirip, haklılık algısına oynandı. Hep Hamasın terörist ve gericiliğinden söz edildi. Filistin sorunu veya B.M. kararları dahil gerçekler pek anımsatılmadı. Daha da önemli nokta, birçok gerçek direk İsrail önemli barış hareketi ile basının yardımıyla ortaya çıkmasıdır. Örneğin, tüm batı medyasının “Hamas, festivaldeki sivileri katleti” bilgisi yalanlatırılıp gerçek açıklanıyordu. İsrail helikopterinin rasgele festival yerine ateş etmesi, aşkın İsrail güvenlik kesiminin taramaları vurgulandı. Bunları israilin medyası yaptı. Bu oldukça zor gerçektir. Kolay kolay bir ülke basını hem de savaş anında onca paranoyalaşan şidet le ortaya çıkıp doğruları yazmasın oldukça zordur. Bunu hem Kıbrısta hem de Türkiyede yapabilme olasılığı ile aklınızdan geçirin. Nerler olur neler. Net açıklamalar ve raporları dahi yazınca başa gelenler ortada.

Buna buna benzer çok karşıtlı gelişme oldu. Vurulan hastahanelerden söylenen ne tünel nede yoğun silah çıkmadı. Ama, kolayca girilip sonlanacak Gazze de ise epey zaman israilin yoğun askeri güç ile teknolojik olanağa rağmen, şimdilik istenilen noktaya da ulaşamadığı da kesin. Tabi Metanyahu da bu nedenle koltuğu hala tehlikede. Hele de birçok olumsuzluğu ve yalanı bizat alışılmamış şekilde İsrail basınının ortaya çıkarması da geleceği için oldukça düşündürücü durumlar bizi beklemektedir.

Kısaca, özetle aktardığım ufak zaman akışındaki İsrail Hamas gerçekleri, birilerine acayip gele bilir. Bazı kişiler de acabayla, Haması mı övüyor kuşkuları da oluşması muhtemel. Ama, odenli yalan ve kirli savaş kuralları gerçekleşti ki beyinlere de yerleştirildi ki artık en basit gerçekle karşılaşmada şaşırmak veya duyarsızlığa kaçıışla geçiştirecek olanlar da çok. Çünkü yaşanan ve sunulan algı uçurumu, insanlara bazı gerçekleri daha güç anatma koşulu da oluşturduğu kesin. Ama, Yedi ekimle başlayan yeni Gazze süreci bize emperyalizmin nedenli çirkin probaganda yaptığını yeniden yaşatarak gösterdi. Öyle yalan ki çoktan sistemin çürümüş çirkefinin ellerimize, beynimize atmalarıyla da direk yaşamak zorunda braktı.