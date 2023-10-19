Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
yaklaşımlarÖzkan YıkıcıNedenlere fazla takılmadan, gelecek hesaplara yoğunlaşma - Özkan Yıkıcı
yazarın tüm yazıları:
Özkan Yıkıcı

Nedenlere fazla takılmadan, gelecek hesaplara yoğunlaşma – Özkan Yıkıcı

Yeniçağ podcastını dinleyin

41 kişi tarafından okundu

Gerçi, diyalektiğin temel ilkelerinden biridir: neden sonuç ilişkisi. Fakat, siyasal yakın tarihte de tanıklaştığımız gibi, b azen nedenlerin anlaşılması epey zaman alır. Hat da bazısı da epey zaman geçmesine rağmen neden sorusuna net yanıt dahi alamama sonucu da oluşur. Bu yüzden bazı konularda yaşanan olay nedeni bnet bilinmeden, kaçınılmaz üzere gelecek yakalama zorunluluğu oluşur. İster istemez,oluşan koşullar nedeniyle geleceğin yanlış şekillenmesini engeleme dayatması da olur. Çünkü nedenlerle oyalanırken, bazen önemli öncelik de yakalanmadan geç kalınma durumu da oluşur. Yarının taşlanmasında geç kalınıp artık geri dönünmez yola girme tehlikesi vardır.

Aksa tufanı operasyonuyla başlayan süreç, artık net şekilde Filistin imha sürecine çoktan konuldu. Şimdi, Gazle şeridinin katliyamlarla yıkıtırlması ve Filistinlilerin resmen sürgünleştirme politikasını İsrail bağıra bağıra söyleyip, yağdırdığı ölümlerle de pratikte uygulamaktadır. Aksa Tufanı operasyonunda epey sorular var. Komplo koşulları da oldukça fazla zemin buluyor. Yine de komplo düşüncelerinden sıyrılıp, gerçeklerin yarınına yoğunlaşmak önemlidir. İsrail Gazle yıkımıyla ve eğer fırsat verilirse, bölgedeki bazı karşıtları da çembere alıp siyasal “kazanç” elde etmeğe çalışıyor. Ayni zamanda da Metanyahunun da geleceğini bu siyasal çıkışa dayatığı de kesin. Batı ise temel duruşuyla tüm yalanları da kulanıp, israilin arkasında sıralandı. Tek umut, sokaklardaki ktiesel direncin artıp bu felaketi önleme şansını kulanmasıdır.

Bu girişi neden yaptığımı, nedenlere fazla yoğunlaşmasın geç kalmayı da getireceği konumu, yakın siyasal tarihten örneklerrle de anlatalım.

***

İkinci dünya paylaşım savaşı sürüyordu. Amerikan kamuoyu ABD nin savaşa girmesine yoğun şekilde karşı çıkııyordu. Japonya donanması ABD üstlerinin olduğu adaya harvırt adasına doğru gidiyorlardı. Ansızın deniz Amerikan üstü basıldı. Sözde Amerika gafil avlandı probagandası yapıldı. Japonya ise bu operasyonda başarılı oldu. Aemerikan gemileri batırıldı. Binlerce asker öldürüldü. Bir imha hareketi olarak tarihe geçti..

Anerika bu baskın sonrası uğradığı zarar sonucu savaşa girme kamuoyunu oluşturdu. Böylelikle ABD savaşa girip resmen savaşın da dengelerini bozdu. Japonya ise kazandığı başarı yanında kaybetmeğe doğru de gidişatın kapısını açtı. Bu durum neden bu baskının kolayca gerçekleştiği soruları hep kafada kaldı. Savaş bitip Japonya yenildi. Üstelik savaşa sokturduğu ABD ülkeğe atom bonbasıyla da tarihi drarmı tamamlandı.

Aradan yıllar geçti. Artık ikinci paylaşım savaşının da önemi gidrek kafalarda sildirtildi. Ansızın doksanlara doğru bazı belgeler ortaya çıktı. Meyerlim, ABD kesimi, Japonyanın saldırıya geldiğini biliyordu. Sırf savaşa girme kamuoyu oluşturma olasılığı üzerinden, onca kayıp vermeği göze alarak engel olmadı. Böylelikle savaş politik tutumu da yerine geldi. O zaman nedenler çok soruldu. Tam unuturma sürecine girilince de ansızın gerçekler ortaya çıktı. Ama, dönemin bu oynunu oynayan ABD yetkilileri zaman geçtiği için sorgulanmadılar.

***

Atmışyedi İsrail arap savaşında hep sorular vardı. Mısırın onca uçağına rağmen, Sovyetlrin onlara iki gün öce israilin saldıracağı bilgisinin de verilmesine karşın, Mısır gafil avlandı. İsrail gelip uçakları alanda kalkmadan vurdu. Halbuki Sovyetler birliği Mısıra, önce davranıp uçakları kaldırtıp israili vurmasını önerdi. Nasır da gereken emri verdi. Fakat, uçaklar kalkmadı ve hava alanında vuruldular.

Aradan zaman geçti. Bazı bilgiler ortaya serildi. Mısır hava kuvetleri komutanın satıldığı sonucu anlaşıldı. Öyle ki Nasır hava kuvetlerinin kalkıp israili vurma emri verirken, pilotlar bir düyünde bulunuyorlardı. Hepsi sarhoş oldular. Düyün olayında genelkurmay başkanı da vardı. Böylelikle İsrail Mısıra saldırırken, pilotlar sarhoştu. Kuşkulu durum yenilgiyle birlikte sorularla doluydu. Fakat, saldırı beklenirken ve pilotların sarhoş edilme birlikteliği, durumu hep sorguluordu. Sonuçta, pek fazla gündem yapılmasa da başta hava kuvetleri komutanının israile satıldığı anlaşıldı. Bu pek sorgulanmadı.

Ayni şkilede Onbir Eylül olayı da oldukça dehşetliydi. Probaganda hedefli propagandayla, kuşkular örtüldü. Öylesine paranoya oluşturuldu ki sorgulanması dahi tehlikeli oldu. Bazı soru işaretleri oluşurken, Amerikanın karşı saldırılarla stratejiği uygulaması sonucu, Onbir eylülün soruları da unutuldu. En başta, baş düşman elkayde ile o günlerdeki Amerikada olan ilgili örgüt kesimi birlikte hiç öne çıkarılmadı. Hala sorular var. Fakat, Onbir eylül siyasal hareketliliği çoktan siyasal uygulamada dünyayı yerlebir yaptı. Nedenler hala karanlıkta. Ama dünya başka karanlığa sokuldu.

****

Yukarda özetlediğim birkaç olay bize, neden konusunun önemli olduğunu tekrar hatırlatsa da bazen öyle  konular olur ki oluşan olayın etkielrim ve yeni hedefleri sonucu, önceliğin bu tehlikeleri engeleme aciliyetine getirmektedir. Son VGazle konusu da bunun önemli siyasal tarih gerçeği olacak. Nedenler elbet ilerde ortaya çıkacak. Fakat, günümüzde emperyalist vahşete engel olunmazsa, yarın başka dünyanın gerçekleriyle yüzyüze geleceğimiz kesin. Şimdiden etnik temizlik ve katliyamın göstere göstere oluşunu seyrederek, giderek normal şekle sokma günlerini yaşıyoruz. Yarın yeni Filistin gerçeğine ekleme yapıp tarihte kendimizm de tanıklıkla yetinirsek, çok geç kalıp diyerlerine de zamin hazırlamış olacağız.

Önceki İçerik
Dünyada, Filistin’de ve Kıbrıs’ta “Barışa Evet, Savaşa Hayır”
Sonraki İçerik
Gazze savaşın geleceğini değiştirecek – Harald Malmgren Pippa Malmgren
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,255TakipçilerTakip Et
148AboneAbone Ol

yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet “işleri”ni ve dijital paradaki gelişmeleri konuşuyor
59:48
Video thumbnail
Hüseyin Yalyalı, ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:22
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu Cemal Özyiğit
01:02:36
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem’in konuğu BY Parti Meclisi üyesi Avukat Cansu Nazlı
01:04:31
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi değerlendiriyor
01:04:41
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi değerlendiriyor
01:05:07

Yeniçağ Podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Yaşamı korumak – Beyza Üstün

iktibas

İsrail’in kanlı planları, ‘olağan şüpheliler’in senaryosu – İbrahim Varlı

İbrahim Varlı

Mehmetçik Gazze’ye! – Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz

İsrail Yerleşimci – Sömürgeciliği – Alp Altınörs

iktibas