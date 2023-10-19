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Dünyada, Filistin’de ve Kıbrıs’ta “Barışa Evet, Savaşa Hayır”

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manşetYKP'nin açıklamaları

Yeni Kıbrıs Partisi son dönemdeki Gazze Şeridinde yaşanan olayları değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’daki müttefiki olan İsrail’in yıllardır Filistin halkına yaptığı saldırılar, en son Hamas saldırısı gerekçesi ile yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yüzlerce sivilin öldüğü binlercesinin ise yaralandığı, hastanelerinde hedef alındığı Gazze’deki saldırıların halklar ve insanlık üzerinde yarattığı tahribat kabul edilebilir bir şey değildir.

İsrail, ABD ve Kıbrıs arasındaki siyasal ilişkiler Gazze’de yaşanan katliamla değerlendirilmeli; Kıbrıs’taki halklar, ABD’nin ve müttefiklerinin çıkarları temelinde bölgenin yeniden tasarlanmasına karşı çıkmalıdır.

Yeni Kıbrıs Partisi, yıllardır silahların, savaşların, militarizmin insanları katletmekten başka bir işe yaramadığını savunurken, askersizleştirme ve silahsızlandırılmanın kendi coğrafyamız için önemini vurgularken aynı şekilde Gazze’de yaşanan cinayetlerin son bulmasının da acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir.

YKP, İsrail ordusunun Gazze’den hemen çekilmesi, bombardımanın derhal durdurulması, cinayetlerin son bulması için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunarak İsrail ve ABD üzerindeki uluslararası baskının artmasını talep etmektedir.

YKP, savaşsız, silahsız bir dünya için, Filistin halkına özgürlük talebinin altını bir kez daha çizer…

YKP, Kıbrıs Barış Konseyi’nin YARIN, 20 Ekim’de saat 18.30’da Eleftheria meydanında, “Barışa Evet, Savaşa Hayır” sloganıyla düzenleyeceği eyleme barış yanlısı herkesin katılması çağrısı yapar…

YKP, Bu çerçevede kuzeyden katılacak tüm örgütleri, aktivistleri Cuma günü saat 18’de Ledra Palace’da buluşup oradan da Elefteria Meydanına gitmeye davet eder…

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