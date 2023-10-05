Herkes Biliyor (Everybody Knows) – Burak Kurtcebe

Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu
Biliyor herkes işimizin zor olduğunu
herkes biliyor, barışın bittiğini
herkes biliyor, iyi insanların kaybettiğini
herkes biliyor, dövüşün ve mücadelenin hileli olduğunu
fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir
hep böyle gider
herkes biliyor
herkes biliyor, artık bu geminin su aldığını
herkes biliyor, başkanın yalan söylediğini
herkeste bu buruk duygular var
sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi
herkes ceplerine konuşur aslında
herkeste bir kutu dolusu ganimet
ve uzun bir istek listesi
herkes biliyor
herkes biliyor, Kıbrıslı Türkleri kimsenin sevmediğini
herkes biliyor, gerçekten ötekileştiğini
herkes biliyor, güvenilmez olduğumuzu
bir iki akşam eksik, fazla
herkes biliyor, ihtiyatlı olmadığımızı
ama tanışman gereken o kadar çok iyi insan vardı ki
cebinde para olmadan
ve herkes bunu biliyor
herkes biliyor,herkes biliyor
hep böyle gider
herkes biliyor
herkes biliyor, ya şimdi ya asla
herkes biliyor, ya ben ya sen
herkes biliyor, kurtulmak yok tek başına
ve sen bir iki replik okuduğunda
herkes biliyor anlaşma masasının çürük olduğunu
yaşlı hasan dede hala iskemle yapıyor
senin tarihin ve üretebilmen için
ve herkes biliyor
ve herkes biliyor, salgının yaklaştığını
herkes biliyor, hızlı hareket ettiğini
herkes biliyor, çıplak adamın ve kadının
sadece geçmişin parlayan birer kalıntıları olduğunu
herkes biliyor, sahnenin ve sanatın öldüğünü
ama yatağında bir sayaç olacak
geriye doğru akan
herkesin bildiği şeyi
herkes biliyor, başının belada olduğunu
herkes biliyor, neler yaşadığını
Cikko manastırındaki ormanlıktan
Karpaz sahillerine kadar
herkes biliyor, parçalara ayrıldığını
bu kutsal ülkeye son bir kez bak
patlamadan önce
ve herkes biliyor
herkes biliyor, herkes biliyor
hep böyle gider
herkes biliyor
*Leonard Cohen’e saygıyla