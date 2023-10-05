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yaklaşımlarBurak KurtcebeHerkes Biliyor (Everybody Knows) - Burak Kurtcebe
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Burak Kurtcebe

Herkes Biliyor (Everybody Knows) – Burak Kurtcebe

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116 kişi tarafından okundu

Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu

Biliyor  herkes işimizin zor olduğunu

herkes biliyor, barışın bittiğini

herkes biliyor, iyi insanların kaybettiğini

 

herkes biliyor, dövüşün ve mücadelenin hileli olduğunu

fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir

hep böyle gider

herkes biliyor

 

herkes biliyor, artık bu  geminin su aldığını

herkes biliyor, başkanın yalan söylediğini

herkeste bu buruk duygular var

sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi

 

herkes ceplerine konuşur aslında

herkeste bir kutu  dolusu ganimet

ve uzun bir istek listesi

herkes biliyor

 

herkes biliyor, Kıbrıslı Türkleri kimsenin sevmediğini

herkes biliyor, gerçekten ötekileştiğini

herkes biliyor, güvenilmez olduğumuzu

bir iki akşam eksik, fazla

herkes biliyor, ihtiyatlı olmadığımızı

ama tanışman gereken o kadar çok iyi insan vardı ki

cebinde para olmadan

ve herkes bunu biliyor

 

herkes biliyor,herkes biliyor

hep böyle gider

herkes biliyor

 

herkes biliyor, ya şimdi ya asla

herkes biliyor, ya ben ya sen

herkes biliyor, kurtulmak yok tek başına

ve sen bir iki replik okuduğunda

herkes biliyor anlaşma masasının çürük olduğunu

yaşlı hasan dede hala iskemle yapıyor

senin tarihin ve üretebilmen için

ve herkes biliyor

 

ve herkes biliyor, salgının yaklaştığını

herkes biliyor, hızlı hareket ettiğini

herkes biliyor, çıplak adamın ve kadının

sadece geçmişin parlayan birer kalıntıları olduğunu

herkes biliyor, sahnenin ve sanatın öldüğünü

ama yatağında bir sayaç olacak

geriye doğru akan

herkesin bildiği şeyi

 

herkes biliyor, başının belada olduğunu

herkes biliyor, neler yaşadığını

Cikko manastırındaki ormanlıktan

Karpaz sahillerine kadar

herkes biliyor, parçalara ayrıldığını

 

bu kutsal ülkeye son bir kez bak

patlamadan önce

ve herkes biliyor

 

herkes biliyor, herkes biliyor

hep böyle gider

herkes biliyor

 

*Leonard Cohen’e saygıyla

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