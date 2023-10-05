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Kıbrıs iktibasTacan ReynarBugün 5 Ekim! - Tacan Reynar
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Tacan Reynar

Bugün 5 Ekim! – Tacan Reynar

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

77 kişi tarafından okundu

Bugün 5 Ekim!
Bu manşetin yıldönümü!
Ve Ali yargılanıyor!

Dün siz Kıbrıslıların iradesini hiçe yazarken UTANMADINIZ!
Bugün kurulu düzeninizle Ali’yi yargılıyorsunuz!
Bütün pisliklerinizi ortaya döken gazetecilere saldırıyor, onları dize getireceğinizi sanıyorsunuz!
Bu manşetleri atan, o yazıları yazan gazeteciler olduğu müddetçe bilin ki bizim ONURUMUZ yere değmez,
asıl siz ayaklarınızdaki taşlara bakın…

Elçilikten çıkma atama kağıtlarınızı alıp koltuklarınızı temizleyin, selam çakıp susa durun, kara çalma kalemlerle yurtseverlere saldırtın.
Biz buradayız! Son kişi kalana kadar da kurulu düzeninizle mücadelemiz sürecek.
Sizde UTANma yoksa, bizde de terbiye dersi var.
Tarih affetmeyecek ve asla unutturmayacağız!

#İradeyeDarbe

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