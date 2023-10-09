Filistinliler neden şimdi saldırdı? – Hayati Yaşamsal

Filistinli’lerin Gazze’den başlattığı saldırısı İsrail-Gazze ekseninde son birkaç saatte yaşanan patlayıcı olayların yaşandığı jeopolitik bağlamı da yansıtıyor.

Filistinliler, yalnızca İsrail “işgaline” karşı değil, aynı zamanda şu anda İsrail ile “uzlaşma” cesareti gösteren herkese “kararlı bir yanıt” verdi.

Bir zamanlar İsrail’e karşı olan ülkeler artık İsrail’in yanında yer almak için acele ediyor;

Filistin Halkı’nı dehşete düşüren birçok ülke ve kişi, kendilerini İsrail’e (yeniden) yaklaşırken buldu:

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas, Abraham Anlaşmaları kapsamında 2020-2021’den itibaren

Lübnan ve Suudi Arabistan’ın MEB için 2022’de İsrail ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde ,

Erdoğan’ın Sünni Türkiye’si ve

Aliyev ve Müslüman Azerbaycan’ı.

Bekleyen Filistin meselesi artık onlar için bir engel değildir.

Bu da Filistinliler için bariz bir diplomatik yenilgi sayılır.

Filistinliler artık, rakip “KAMPLARIN” uluslararası yeniden düzenlenmesi ve uluslararası önceliklerin gözden geçirilmesi bağlamında, davalarının pratikte “REELPOLİTİK SUNAĞI”nda “UNUTULDUĞUNU” ve “AŞAĞILANDIĞINI” görüyorlar.

“Unutulan” Filistin Meselesi, ve “Aşağılanan” Filistin Halkı’nın Çıkmazı,

Uluslararası Platform’larda “Unutulan”, 49 yıldır uzayıp giden Kıbrıs meselesinde 1974 işgali ve Yerleşimci Kolonize Rejimde her gün biraz daha yok olma noktasına yaklaşan ve son Emperyal Ankara Otoritesi tarafından hiç sorulmadan alınan karar ile “Kıbrıs Türk Devleti” empozesi ile “Aşağılanan” Adalı Kıbrıslı Türkler’e çok şey anlatıyor.

TOPLUM OLARAK BİZ, HALEN SİLİHTAR VE DİANELLOS BATAKLIĞINDA PASİFİST PARLAMENTERİZM’LE BİREYSEL İKBALLERİMİZİ GARANTİYE ALMA GÜDÜSÜ İÇİNDE BOĞULURKEN UNUTULAN TOPLUMSAL VARĞIMIZ SADECE AŞAĞILANMAYACAK, SONUÇTA MUM GİBİ ERİYİP SÖNECEK.

ÇİLKEŞ VE CEFAKER FİLİSTİN HALKININ DİNMEK BİLMEYEN DİRENİŞ AZMİ BİZE IŞIK OLSUN…