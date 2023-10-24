Elcil: TC’nin Kıbrıs’ta ve Suriye’de yaptıklarının İsrail’in Filistin’de yaptıklarından farkı var mı?

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın, geçtiğimiz hafta Lübnan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede “Tanımlamaların değişmesi gerekiyor… Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, işgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna bir terim buluyorsunuz ‘yerleşimci’ diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır” demesine tepki gösteren Elcil, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu, hakların, özgürlüklerin, ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişmediğini belirtti.

Elcil, Fidan’ın bu cümleleri İsrail için kurduğunu söyleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile anayasasını koruma sorumluluğu verilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta ve Suriye’de yaptıklarının İsrail’in Filistin’de yaptıklarından farkı var mı?” diye sordu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta Lübnan dışişleri bakanı ile yaptığı görüşmede şu sözleri kullandı: “Tanımlamaların değişmesi gerekiyor…Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, işgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz, sonra buna bir terim buluyorsunuz “yerleşimci” diyorsunuz. Bunun adı “hırsızlıktır”.

Sn. Hakan Fidan’ın bu konuşmasında ifade ettiği görüşlerin tamamına katılıyoruz. Bu konuda yaptığı çok doğru açıklama için kendisini tebrik ederiz. Yalnız şunu ifade etmeliyiz ki hukuk önünde herkes eşittir. Haklar, özgürlükler, ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişmez. Sn Fidan bu cümleleri İsrail için kurmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile anayasasını koruma sorumluluğu verilen Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta ve Suriye’de yaptıklarının İsrail’in Filistin’de yaptıklarından farkı var mı?

1974 yılında Kıbrıs’ta insanlar evlerinden, mallarından silah zoru ile atılmadılar mı?

Kıbrıs’a tarım iş gücü adı altında dışardan insanlar getirilip evlerinden, mallarından atılan Kıbrıslı Rumların mülkleri bu gelenlere dağılıp, tapulanmadı mı?

Suriye’nin kuzeyinde, Afrin başta olmak üzere, Kürtler silah zoruyla evlerinden kovulup yerlerine cihatçı çeteler “yerleşimci” yapılmadı mı?

Sn. Hakan Fidan, tüm bu soruların yanıtını gayet iyi biliyorsunuz. Çıkarınıza geldiği gibi hareket etmek değil, hukuka, adalete ve insan haklarına saygıyla hareket etmek gereklidir. İğneyi önce kendinize, çuvaldızı başkasına batırınız.