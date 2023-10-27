Değişen stratejik algılarla Filistin İsrail ekseni – Özkan Yıkıcı

Atmışlarda daha dünyayı anlamaya çalışırken, hep şu ekseni duydum. Arap İsrail.. Bu eksende, arap devletleri israile karşı olurken, merkezi Mısır, Suriye ve ıraktı. Atmışyedi savaşı sonrası ise işler deyişti. Yenilen Mısır Suriye ve Ürdün, Sinayı, Gazleği, Golan tepelerini ve Batı Şerya topraklarını kaybettiler. İsrail ise önemli gelişmeler le toprakları genişletirdi.

Güvenlik konseği ise tarihi kararı aldı: İsrail Batı şerya ile Gazleden çekilecek ve Başken Kudüs ikiye ayrılıp İsrail Filistin devletleri oluşacaktı. Bu hiçbir zaman uygulanmadı. Tam aksi oldu….

Arap ekseni gerilerken, yenilgiyle travmaya sokulurken, Birden uçak kaçırma olayı ile Filstin Kurtuluş örgütü öne çıktı. Artık giderek Ortadoğudaki Filistin konusu İsrail Filistin eksenine doğru kaydı.

Yetmişüç yılındaki arap İsrail veya Mısır Suriye ile İsrail Ekim savaşında da arap ülkeleri yenilince, artık eksen iyice Filistin İsrail eksenine oturdu. Arap ülkeleri ise Filistin hareketinin dinamiği ve sürgündeki Filistin yaşayanlarının belirleyici olması sonucu rahatsız oldular. Ürdünde Kara Eylül katliyamı ve Lübnanda Suriyeni Telzatar katliyamı bir anlamda sürgündeki FKÖ örgütüne önemli darbe vurdu. Daha neti, FHKC Marksis yapısına önemli darbe gerçekleştirildi. Sonradan Lübnan müdahalesi devam edip FKÖ merkezini Tunusa dek çekmek zorunda kaldı. İsrail ve Filistin ekseni olurken, İsrail Filistin yapısını Tunusa dek uzaklaştırdı. Sürgündeki Filistinlilerin İsrail ile olan sınırlarından uzaklaştırıldılar. Ayni zamanda da önemli darbeler vurdular.

Bu gelişmeler olurken ve Lübnanda Satra Şaatila katliyamları da olurken, artık o döneme de ikincil olan İsrail işkal altı topraklarında isyanlar başladı. Bu isyanlarda doksan başında yeni bir örgüt Hamasın adı duyulmaya başladı. Artık İsrail Filistin olayları işkal altı topraklarında yoğunlaştı. FKÖ ta Tunusa dek uzaklaşınca da doğan boşlukta islami Hamas hareketiyle de dolmaya başladı.

Doksanüç yılındaki Oslo anlaşması önemli yeni hamleler getirdi. Arafat anlaşma ile israilin işkal altındaki topraklarına döndü. Filistin içinde ikilem de oluştu. FKÖ işkal altındaki topraklarda devlet kurulması v e israilin bağımsızlığını kabul ediyordu. Hamas ise buna karşı çıkıyordu. Oslo anlaşması imzalayanlara kötü sonuç hazırladı. İsrailin başbakanı Rabin öldürüldü. Arafat ise açık hapisane tutsağı oldu. Uygulanmayan anlaşma ve oluşan intifada hareketi artık Filistinliler içinde zatan olan ayrışmaya bir de islami boyut ile Hamas da eklendi.

Arafat ölümünden sonra işkal altındaki Filistin topraklarında seçim yapılır. Hamas Y.75 oy alır. Başkan olacak önemli adaylardan Mervan Barbuti ise İsrail zindanlarına atılıp Mahmut Elabas başkan yapılır. Artık Filistinli kesimler resmen ikiye ayrılıyordu. İsrail Haması kırpmaya hız verdi. Derken, Gazlede Hamas ve batı Şeryada Elfetih ikilemi oluştu. Filistin hareketinin başlangıcında dinamik rol alan sürgündeki vatansız Filistinliler ise tamamen unutturulma aşamasına sokuldu. Solun dünadaki gerilemesi ise Filistin sorununun da dünya gündemine sokulmaktan uzaklaştırıldı.

Sonuçta, İsrail stratejik bir başarı kazandı. Elbet arkasında ABD Ortadoğu projesi ile ingilterenin ölgedeki etkisinin de katgısı tartışılmazdır. Sorunu Filistin noktasından da çıkartıp, İsrail ve törerist örgüt Hamas noktasına dek daraltı. Ek nokta, terör ve terör örgütü kavramını dünyaya İsrail getirdi. Filistine karşı kulandı. Filistine karşı algı olarak terör eylemleri veya terörist örgüt kulanımı güçlü medya sayesinde tutu. Öyle tutu ki giderek Filistin konusunu da Hamas İsrail noktasına dek getirdi. Artık solun zayıflaması ve Filistin parçalanması yanında Arap ülkelerinin de İsrail ile uzlaşmaya geçmeleri sonucu konu resmen Filistinsiz ayarlara geçirildi. Birçok planlar Filistinsiz oluşturuldu. Hamas terör örgütü daraltmasılyla yeni politikalar uygulandı.

Gazle konusu da onun son halkasıdır. ABD BOP projesi sonucu yeni sınırlarla hedef belirledi. Hamas ise adeta yalnız kaldı. Dövülmekten başka yaşam biçimi brakılmadı. Oda aşılarak şimdi de Filistinlilerin Gazleden katletme veya sürülme ikilemine dek gelindi.

Kısaca, emperyalist Ortadoğu ve İsrail kurdurtulan devletin stratejileri kendilerine göre başarılı şekilde uygulanıp Filistin sorununu da terörle mücadele Hamas çizgisine dek getirdiler. Yeni harita konuşmaları da tam da bu katliyam öncesi hem İsrail hem de <ABD tarafından açıklanıhordu. Bundan dileyen dilediğini de anlasın.