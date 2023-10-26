Arjantinde başkanlık ikinci tura kaldı – Özkan Yıkıcı

Gazle cehenemine öylesine odaklandık ki öteki sorunlar adeta unutulma veya dikaten kaçma yörüngesine oturdu. Çünkü, yaşanan cehennem ateşi ve yapılan katliyamlar ödenli vahşi ki kelimeler yetersiz. Yetersiz de Kapitalist sistemin moderin devletleri, bu faciyayı destekleme sırasına girdiler. Öyle utanmazlık oldu ki açıkça İsrail sinir gazı ve kimyasal silah dahi kulanacağını açıklamakdan utanmıyor. Bunedenle olayın adeta yıkım yaratan gerçekler karşsındaki çaresizlik ve öfke birlikte beynimizde zonklamaktadır. Buyüzden öteki olaylar ister istemez önceliğini kaybediyor. Yine de Arjantin seçimlerine birkaç söz etmemiz de gerekiyor.***

Dünya Gazle yıkımına ve göz göre göre sürülme ile katledilme ikileminde kalan Filistinin bilmem kaçıncı katliyamında seyirden desteğe varan konumdayken, Latin Amerikanın de geleceği bakımından sonuçları önemli olan seçimleri de hafta sonu gerçekleşti. Seçimler sonlansa da sonuç ikinci tura kaldı. Son Arjantin seçimlerini daha da önemseten durum, faşist adayın ön seçimlerdeki yüksek olu oluyordu. Nitekim, seçimin ilk turunda Miley ikinci tura kaldı. Rakibi ise Peroncuların sol kanat veya ezberletilen öteki isimle Merkezi sol aday Masa idi. Bu taplo ilk tur seçim sonuçlarının ikinci turda aynen yansıma birlikteliği olmadığı yaşananlarla hatırlatma yapıyor. Nitekim önceki Ekvator makalemde hem de finale az oyu kalmasına rağmen Sol adayın kaybetme hikayesini yazdıydım..

Arjantin İMF kısgacında en net incelenmesi gereken örnek, Bunun nasıl bir bedel ödetiği de uzun yılların birikimiyle ders niteliktedir. Son dönemlerin başka bir örneklemi de ne yazık yükseliyor. Krişsnercilik veya Peroncuların Sol kanat iktidar deneyimlerinin gereken başarıyı gösterememesi veya sistemin yükünde fazla şans bulamaması sonucu, Arjantinde de faşist başkan iktidarına doğru gitme tehlikesi yükseldi. Hiç tahmin edilmeyen şekliyle Miley resmen ikinci tura kaldı. Eğer sağ oylar da kilise ile birlikte toprlanırsa, Miley Arjantinin yeni faşist başkanı olarak sivil giyimli şekliyle siyasal tarihte yerini alacak. Merkezi sol aday ise Masaa bilinen politik tutumla konuşuyor. Solun oyu yetip yetmeyeceği veya başarısızlıklar nedeniyle sandık uzaklaşması sonucu Miley hem de seçimle Belsanarodan sonra bu defa Arjantinde kazanacak.

Miley çok net konuşuyor: “merkez bankasını uçuracak, Kürtajı yasaklayacak, para birimi olarak peso yeri ne dolara geçecek, eğitim ve sağlıkta özelleştirme gerçekleştirecek, sendikaların resmen anasına dokunacak, özeleştirmeleri genişletecek, Breksit zirvesindwen çekilecek” gibi birçok taleple seçimler sürecinde yükseldi. Şimdi ikinci turu bekliyor. Ayrıca, Brezilya ile ortak girişimleri de yok edeceğini açıkladı. Bunlar resmen Faşist lider olarak geleceğin emanetçisi olarak söylenmektedir.

Görüldüğü gibi, açıklanan öneriler dahi okurken ya gülmek veya vay be tehlikelerle örülü olduğu anlaşılıyor. Buna kitlesel destek bulursa da yapacaklarının da işaretidir. Belsanaro Brezilya deneğimi olduğunu da unutmayalım. Lula, açıkça Masaya oy verilmesini istedi. Tehhlikenin içeriğini Brezilya örneği ile uyarıyordu. Bunlar söylenirken bazen Murat Kanatlının da belirtiği gerçekle yüzleşiyoruz.

Özellikle ikibinsekiz sonrası solun yönetimlere gelip de başarısız olma sonrası, dünyada faşist hareketler yükseldi. KIbrıstaki Akel veya Yunanistandaki Siriza hareketi bunun en yakın örneklridi. Ayni şekilde Fransa veya Almanya da ayni sonucun örnekleri, ispanyada hem de muhalefet hareketi olarak sokakta büyüyen Podemos da sonradan kan kaybederken, faşist hareket de parlmentoda yükselmeğe başladı. İtalyada sosyaldemokrat başarısızlık ise faşist partinin başbakanlığı almasına yaradı. Çünkü sol başarısız oldu. En kritik dönemde sağa teslim oldu. Öteki kuralları unutular. Yenilince de zatan var olan kriz sonucu merkez sağ da çökerken, yerine faşist partiler gelme olasılığını da kulandılar.

Son Arjantin gelişmeleri, bu tehlikenin bu defa Arjantin için ihtimal halinde olduğu anlaşılıyor. Zaten, merkezi sol veya sol Peronistler, iktidarda olup ekonomik çözümleme getiremedi. Başarısızlık ise kimini sağa kimini de yerinde saydırınca da parçalanma da oldu. Bu koşulu eskiden yıpranan muhavazakar veya liberal partiler de dolduramazdı. Onca önerisi ve bazılarının saçma haline rağmen de Miley şimdi Arjantinde ikinci turda iktidar için oynayacak. Merkez sağ sağ sol ayrımlı oy kulanırsa, ozaman Mileyin küçümsenen prokramıyla başkan olma şansı vardır. Bunu da Kasım ayında göreceğiz.