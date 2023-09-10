Yalusa’dan güncel notlar – Özkan Yıkıcı

Karpazda veya özde Yeni Erenköy veya Yalusa yöresindeki kalışım dört gününü doldurdu. Yeniden Lefkoşaya dönmek için toparlanmaya başladım. Tesis havası ve etrafımla yeniden buluşma anlarım artık bitiyor. Yeniden kentin sıkıcı havasına dönüyorum. Apartmandaki yalnızlık yalıtılmışla hayata tekrardan kaldığım yerden devam etme moduna girecem. Dört gün içinde dostlarımla buluştum. Bazılarını da görmek istedim. Deyişik nedenlerle görüşemedim. Yine de deyişik dört gün geçirdim. Tesis havası ile dostlarla buluşma günleri çabucak geçti. Hele sabahları sesizlikte kapıyı açıp çiçek kokusuyla nefess almayı epey unutuğumu da anladım.

Artık ikindinin hafasına girdim. Yazıyı bitirdikten sonra, yiyenimle buluşup sohbet yapacam. Ardından beraber Lefkoşaya döneceğim kişiyle yola çıkacam. Son yemneğimi de belki tesislerde yiyecem. Ama, klasik Kıbrıs gerçeğinden de hiç kurtulamadım. Yeni yapılan yolda tamirat olduğu haberleri konuşuluyor. Yolu pek bilmeyen yabancılara hangi yoldan Girneğe gidileceği bilgileri veriliyor. Halbuki daha yolun hizmete girmesi öyle uzun zaman olmadı. Ama, dedik yya, klasik Kıbrıs ve özellikle K. Kıbrıs gerçeği ile karşılaşma normaliği oldu. Yeni yol çöktü. Asvalt hikayeleri yeniden anlatılmaya başlandı. Tek bir farkla, kimse kızmıyor, olayın anormaliği ise akla gelmiyor. Bazısı daha net şekliyle “bildiğimiz şekilde” deyip konuyu özetlemektedirler.

Bölgede arkadaşları ziyaret yaptım. Bazı dükan sahiplerine gidip yerlerinde oturup kahve iştim. Konular hemen hemen ayni. Sanırısınız memleket adeta yüceliyoré Tarla satışlarının hızlandığı ve kimin sterlinlerle bir anda zengin oluşcasına para kazandığı konuları, normal birşeyden söz eder gibi anlatılıyor. Kimisi de gıpta çekip “ah keşke benim de olsa” isteği vurgulanıyor. Kimin ne kadar parayla satıp yerine nelerin yapılmakta olduğu konuşmaları, adeta risksiz sohbetlerin ihtiyaç giderilen ilişkisi haline geldi.

Arada bir Lefkoşada unutulan Elektrik kurumu istihtamları da sözlerin arasında akıyordu. Kırsal yöröenin bir farkı, nifusun az olması önemli yakalayyış oluşturmatadır. Kimlerin kuruma alındığı bilgileri kolayca öğreniliyor. Okadarla kalınmıyor, oluşan torpil ağını daha kolay örnekleştirme şansınız var. Çünkü nedense ayni çevrelerden hep tercih edilme tutumları kolayca yakalanıyor. Dün başka istihtamda öncelik verilen kesim, şimdi de elektrik kurumu olayında nedense ayni kesime piyango düşüyor. Torpil ve parti ilişkileriyle oluşturulan çevre ise güçlü potansiyel destekçi olarak kolayca savunman mevzisine hemen giriyor.

Arkadaşlardan biriyle gezerken, beni anamın evi cıvarına getirdi. Kısa zaman önce ayni yere gitiydim. Fakat köydeki gelişmeler bir anda vurucu şekliyle karşıma geldi. Çünkü rahmetli aylemin evinin çevresi oldukça sığ dı. Son dönemde kimine etraftaki bazı araziler Kırsal arsa diye verildi. Öyle verildi ki bölgede olmayıp hat da ingilterede yaşayıp adaya gelmeyen kişiler dahi vardı. Şimdi, bu Anamın evinin karşısı dahi yeni binalarla sarılıyor. Bir farkla, hepsi ya satılan arazilerden veya kırsal arsayı alan kişilerden deyişik Alicengiz oyunlarla alan insanların binaları yapılmaktadır. Acı bir hüzünle ordan uzaklaştım.

Anlayacağınız, genelde Karpaz özde Yeni Erenköy K. Kıbrısın aynasıdır. Bir farkla, yöre ismi ayrı ve burada gelişmeleri daha net şekliyle kolayca yakalarsınız. Artık nifus yapısı ile yerleşim iekli epey deyişiyor. Kiminin tatil kiminin de yeni yerleşim bölgesi olarak kayışına tanık oluyorum. Tabi ayni sesler ikili koro gibidir: emirname kalksın ki kalkınalım veya tarlaları satalım da cebimiz bayram yapsın konuşmaları pek de azınsanacak durumda deyildir. Tabi trafik falann aramayın. Üstelik örneğin hızlı motor sürenin bazısı geçince, onun hangi torpilcinin oğlu olduğu da birlikte seslendiriliyor. Hayat böyle akıyor. Tesiste yalnızlaşınca da bunlarıı yeniden düşünüyorum. Arada bir geldiğim yerin nasıl deyiştiğini, insan sohbetlerinin nedenli derinleşerek beklenti kurulduğunu da biraz da akademik karyerimle epey güzel yakalıyordum. Ama, Yeni Erenköyde particilik ve arsa satışları bir başkadır yine. Hele de eski nesil hala tutar amacıyla da atıp tutmayı da zihninden diline dolandırılıp bir kendince tatminliği oynamaktadır..

Artık dört günlük tesislerde kalışımm sonlanıyor. Lefkoşa yoluna düşecem. Ama, yeni yol çööme ile tamiri de beni fazla korkutmuyor. Nede olsa yoları bilen birisiyle yola çıkacam. Yeniden Lefkoşanın girdabına girecdem. Braktığım Anamın evinin çevresinin dahi odenli deyişmesi, bölgedeki yerleşimin de burada giderek sinyal vereceği de kesin. Şu bazı laflar da önemli; tarlaları satalım da elimizde kalınca ne olacak canım lafları çok ballı. Yine de sıcak dosluklarımın da tadını çıkardım. Sohbetler yaptım. Bazılarıyla daha çok geçmişle alakalı güzel sohbetleri yaptım. Kimisi de bir sonraki gelişimde müzik esrumanlarımdan birini getirip keyif yapmamızı da istediler. Artık Yeni Erenköy veya Yalusada zaman daralıyor.

Unutmadan, kaldığım tesiste eski Yalusada yaşayan bazı Rumların da olduğunu gördüm. Sohbet kurmak istedim. Lafazanlıkta evet derken, iş kendi yerini sorduğum zaman, hüzünleşip sustuklarını da gördüm. Buda tarihi gerçeğin insandaki travmanın çok acıtan lkonumudur.

Yeniden Lefkoşaya gelirken, burada kolayca öğrendiğimiz örnekleri Lefkoşada daha zor öğrenme şansını da kafama taktım. Çünkü yabancılaşma ve bilinmez nifus nedeniyle torpilerin etkisi veya çarpık çürüyen ilişkileri daha zorlayarak anlatma veya yakalama gerçeği var. Kentlerin kalabalığı ile yabancılaşma ikileminde çöküş ve çirkeflerin elimizde kalıp, bazen söyleyecek insan dahi bulmakta zorlandığımız koşullara yeniden kısa zaman sonra merhaba diyecem.